Είναι επίσημο! Oι Florence and the Machine ανακοίνωσαν και δεύτερη συναυλία στην Αθήνα. Πριν από λίγο έγινε η επίσημη ανακοίνωση από το Facebook του συγκροτήματος.

Προηγήθηκε ένα αγωνιώδες sold out της πρώτης συναυλίας το οποίο άφησε χιλιάδες φανς απογοητευμένους. Τελικά η δεύτερη συναυλία θα γίνει δύο μέρες μετά, στις 22 Σεπτεμβρίου - και πάλι στο Ηρώδειο. Η προπώληση για τους Florence and the Machine ξεκινά στις 10 Ιουλίου στις 11 το πρωί ώρας Ελλάδας και πάλι στο viva.gr.