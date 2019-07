Η ιστορία των Metallica γίνεται παιδικό βιβλίο!

Μετά από μια από τις ενδοξότερες και πιο δημοφιλείς πορείες στο μέταλ (και στο ροκ γενικότερα) που μετράει ήδη 38 χρόνια, αλλά και μια σειρά από δημόσιες τοξικές έριδες μεταξύ των μελών του γκρουπ, οι Metallica εισβάλλουν θριαμβευτικά και στο χώρο των παιδικών βιβλίων.

Το εικονογραφημένο βιβλίο με τίτλο "The ABCs of Metallica" (Η αλφαβήτα των Metallica) πρόκειται να κυκλοφορήσει τον προσεχή Νοέμβριο, προς ενίσχυση του κοινωφελούς οργανισμού All Within My Hands που έχει ιδρύσει η μπάντα με στόχο «την δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων, την στήριξη της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού και την στήριξη και ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της μπάντας το βιβλίο «περιλαμβάνει στίχους και εικόνες αποτελώντας μια αναδρομή στην ιστορία των Metallica. Κάθε γράμμα του αλφαβήτου σηματοδοτεί μια στιγμή του ταξιδιού μας στη δισκογραφία, ενώ παρουσιάζονται επίσης και διάφορα διασκεδαστικά στοιχεία για εμάς τους ίδιους και την πορεία μας στη μουσική.