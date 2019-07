Ο ΝΕΟΝ αναθέτει στον Πάνο Κοκκινιά την πρώτη έκθεση φωτογραφίας για το Έργο στην Πόλη 2019

Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ αναθέτει την πρώτη έκθεση φωτογραφίας για το πρόγραμμα Έργο στην Πόλη 2019, στον φωτογράφο Πάνο Κοκκινιά.

Η επιμέλεια της έκθεσης είναι της Shoair Mavlian, Διευθύντριας του Photoworks UK. Η έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα Έργο στην Πόλη, στο πλαίσιο του οποίου ο ΝΕΟΝ αναθέτει σε έναν καλλιτέχνη κάθε χρόνο τη δημιουργία έργου που εκτίθεται σε δημόσιο χώρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σκοπός του ΝΕΟΝ είναι η παρουσίαση της σύγχρονης τέχνης σε δημόσιους και ιστορικούς χώρους, συμβάλλοντας στη διάδραση μεταξύ της τέχνης, της κοινωνίας και της πόλης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται για έκτη χρονιά, μετά τις αναθέσεις από τον ΝΕΟΝ στους Ανδρέα Λόλη στη Βρετανική Σχολή Αθηνών (2018), Κωστή Βελώνη στην κατοικία του αριθμού 11 της οδού Καπλανών (2017), Ζάφο Ξαγοράρη σε χώρο στάθμευσης πίσω από το ιστορικό θέατρο Αθήναιον (2016), Μαρία Λοϊζίδου στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο του Κεραμεικού (2015) και Αιμιλία Παπαφιλίππου στην Αρχαία Αγορά Αθηνών (2014).



Η έκθεση Stock Images του Πάνου Κοκκινιά πλέκεται με βασικό καμβά τον ιστό της ίδιας της πόλης και εξερευνά τις πολλαπλές πτυχές της σύνθετης αστικής μητρόπολης και των ανθρώπων της. Περισσότερες από 20 εικόνες, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά συνθετικά, αναπαριστούν ένα συλλογικό πορτρέτο της Αθήνας μέσα από πραγματικότητες και μυθοπλασίες της σύγχρονης αστικής ζωής. Με το υπόβαθρό του στην ιστορία της φωτογραφίας δρόμου και την πρακτική του ντοκιμαντέρ, ο Κοκκινιάς είναι γνωστός για τα φωτογραφικά tableaux μεγάλης κλίμακας που δημιουργεί.

Βιογραφικά

Ο Πάνος Κοκκινιάς γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε φωτογραφία στο School of Visual Arts της Νέας Υόρκης, στο Yale University (MFA) και στο Derby University (PhD) με υποτροφίες του Ι.K.Υ., του Ιδρύματος Ωνάση και του Yale School of Art. Με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εκδόθηκε στις Η.Π.Α. η μονογραφία του με τίτλο Here We Are. Έργα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις, μεταξύ των οποίων το Vitamin Ph: New Perspectives in Photography των εκδόσεων Phaidon. Έχει εκθέσει τη δουλειά του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Παρίσι, Βρυξέλλες, Ρώμη, Μαδρίτη, Μόναχο, Νέα Υόρκη, Σιγκαπούρη, Πεκίνο, Κάσσελ κ.α.). Ατομικές εκθέσεις του περιλαμβάνουν τα: Replay στο Θέατρο Παλλάς, Αθήνα (2018) και Bozar Centre for Fine Art, Βρυξέλλες (2012). Έργα του υπάρχουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Πρόσφατα εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής Φωτογραφίας στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.



Η Shoair Mavlian είναι Διευθύντρια του Photoworks και το 2018 επιμελήθηκε την Photo Biennial A New Europe στο Μπράιτον. Από το 2011 έως το 2018 διετέλεσε Βοηθός Επιμελήτρια Φωτογραφίας και Διεθνούς Τέχνης στην Tate Modern του Λονδίνου όπου επιμελήθηκε τις μεγάλες εκθέσεις Shape of Light: 100 Years of Photography and Abstract Art (2018), The Radical Eye: Modernist Photography from the Sir Elton John Collection (2016), Conflict, Time, Photography (2014). Κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Tate Modern έχει επίσης πραγματοποιήσει έρευνες για αγορές έργων και έχει επιμεληθεί εκθέσεις από τη μόνιμη συλλογή του ιδρύματος όπως οι Dayanita Singh (2017), Lynn Cohen and Taryn Simon (2017), και Sirkka-Liisa Konttinen (2016). Στα πρόσφατα ανεξάρτητα project της περιλαμβάνονται η έκθεση Don McCullin: Looking Beyond the Edge (Les Rencontres d'Arles, 2016) και η έκδοση Ursula Schulz-Dornburg: The Land In Between (Mack 2018). Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.

Τι είναι ο Οργανισμός ΝΕΟΝ



Ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Οργανισμός κοινής ωφέλειας ΝΕΟΝ ιδρύθηκε το 2013 από το συλλέκτη και επιχειρηματία Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Ο ΝΕΟΝ φιλοδοξεί να φέρει το σύγχρονο πολιτισμό κοντά στο σύγχρονο πολίτη, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας να αφυπνίσει, να συγκινήσει, να παρακινήσει. Συγχρόνως, επιδιώκει να συμβάλει στην ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης της πόλης και της καθημερινότητας του πολίτη. Να συμβάλει στην αποκατάσταση της σχέσης του πολίτη με τη λειτουργία και τα δρώμενα της πόλης του.



Ο ΝΕΟΝ δεν περιορίζεται σε ένα μόνον χώρο. Έδρα του είναι ολόκληρη η πόλη, το ευρύτερο αστικό περιβάλλον. Είναι ένας ζωντανός και ενεργός συνομιλητής με την κοινωνία, τους θεσμούς και το κοινό.



Ο ΝΕΟΝ υλοποιεί τους στόχους του μέσα από εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και συζητήσεις, προγράμματα χορηγιών και υποτροφιών και τη δημιουργία ενός δικτύου διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών. Ο ΝΕΟΝ συμπράττει με θεσμικούς φορείς πολιτισμού και ενισχύει τη δραστηριότητα δημοσίων και ιδιωτικών φορέων με σκοπό τη διάδοση της σύγχρονης τέχνης. Ο ΝΕΟΝ επιδιώκει να αναδείξει τον πολιτισμό ως βασικό μοχλό προόδου και ανάπτυξης.