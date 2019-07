Τα πάρτι του Σαββατοκύριακου 26-28/7

Unite with tomorrowland Athens

Η μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτρονικής μουσικής έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Headliner της βραδιάς θα είναι ο μοναδικός Armin Van Buuren, ένας από τους κορυφαίους DJs και παραγωγούς της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής.



O Nicky Romero θα βρίσκεται και αυτός στην Αθήνα μαζί με τους W&W και τους ανερχόμενους Mad M.A.C., τον CJ Jeff, οι Playmen και τον Junior Pappa, σε ένα line-up που υπόσχεται ατελείωτο χορό.



Εκτός από τις ζωντανές εμφανίσεις όλων των προαναφερόμενων στη σκηνή της Αθήνας, θα υπάρξει και η ζωντανή δορυφορική σύνδεση με την κεντρική σκηνή του Tomorrowland στο Βέλγιο, από όπου θα απολαύσουμε, σε απόλυτο συντονισμό ήχου και φώτων, τις εμφανίσεις τριών ακόμα τεράστιων ονομάτων της παγκόσμιας dance μουσικής, των David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike και Vini Vici.



Ολόκληρο το σκηνικό της Αθήνας, που θα κατασκευαστεί ειδικά για το event, θα ξεπεράσει τα 50 μέτρα σε πλάτος και τα 25 μέτρα σε ύψος, ως μέρος μίας παραγωγής πρωτοφανών διαστάσεων για τα δεδομένα παρόμοιων διοργανώσεων στη χώρα μας, αντάξια του μεγαλύτερου φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στον κόσμο που υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία στους χιλιάδες επισκέπτες του.

27/7, Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας Ελληνικού, 17:00, εισ.: από 45 ευρώ

Nick Warren: The Soundgarden

Nick Warren



Ο Βρετανός καλλιτέχνης της progressive house που ξεκίνησε την καριέρα του ως tour dj των Massive Attack και καθιερώθηκε μουσικά μέσα από τις παραγωγές του στην Global Underground και τη Renaissance, συνεχίζει ως επικεφαλής του δισκογραφικού label Ηope Recordings. Την Παρασκευή 26 Ιουλίου επιστρέφει στο Bolivar Beach Bar με τον Hernan Cattaneo να τον συνοδεύει στα decks.

26/7, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ηλίου, Άλιμος, 21:00, εισ.: 10-13 ευρώ

Κεμάλ

KEMAΛ



Ο άνθρωπος πίσω από την δισκογραφική Berceuse Heroique, ένα label γνωστό στην underground παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή, για την ποιότητα και την αισθητική των κυκλοφοριών του, διαλέγει τη μουσική στην ταράτσα του Bios.

26/7, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 22.00, Είσοδος ελεύθερη

The Herbaliser

Εφευρετικοί και καινοτόμοι, από τον πρώτο τους δίσκο στις αρχές των 90s έως σήμερα, φημίζονται για τον συνδυασμό της δημιουργικότητας και της έντασης στα DJ Set τους. Οι The Herbaliser, παντρεύουν τη funk, τη τζαζ με τη hip-hop, προσθέτοντας μοντέρνα breakbeat και trip-hop στοιχεία.

27/7, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 210 3460347, 22:00, εισ.: από 10 ευρώ

Hot Since 82

Ο Βρετανός dj/ παραγωγός της νέας house γενιάς και ιδιοκτήτης της δισκογραφικής "Knee Deep In Sound" εισβάλει στο booth του Bolivar Beach Bar για μια αξέχαστη βραδιά. Μαζί του: Agent Greg & Steph.

27/7, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ηλίου, Άλιμος, 21:00, εισ.: 12 ευρώ

Romantso Rooftop Closing

Morah



Το Ρομάντσο μας προσκαλεί στο τελευταίο του πάρτι στη ταράτσα για αυτό το καλοκαίρι. Στις μουσικές επιλογές στην ταράτσα οι: Anatolian Weapons, ΚΕΜΑΛ, Berceuse Heroique, Roman, Entropia Records και στο Main o Morah σε ένα 5ωρο σετ.

27/7, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 19.00, Είσοδος ελεύθερη

Pixi: Tale of Us

Tale of Us



Το Pixi επιστρέφει στο Island παρουσιάζοντας για 8η φορά στην Ελλάδα τους μοναδικούς Tale of Us. Από τη δύση του ηλίου μέχρι την ανατολή το αθηναϊκό κοινό θα χορέψει στους ρυθμούς της melodic techno τους με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Μαζί τους θα είναι οι επίσης Μιλανέζοι παραγωγοί/djs, Hunter/Game, ιδιοκτήτες της δισκογραφικής εταιρίας Just This. Την ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία θα πλαισιώσει ο Hill of Vision, μέλος της Just This και οι Voices of Valley.

28/7, Island, Λ. Ποσειδώνος, Βάρκιζα, 20:00, εισ.: 20-30 ευρώ