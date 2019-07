«Oedipus: Sex with Mum Was Blinding»-Το νέο έργο της Έλλης Παπακωνσταντίνου ανεβαίνει στη Ν. Υόρκη

Το νέο έργο της Έλλης Παπακωνσταντίνου (Fulbright Artist’s Award 2018-20) και της ομάδας ODC Ensemble «Oedipus: Sex with Mum Was Blinding» σε μουσική σύνθεση των Τηλέμαχου Μούσα και Julia Kent (υποψήφια Grammy Award) κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 για πέντε μόνο παραστάσεις σε μία από τις ωραιότερες σκηνές του κόσμου, το Bam Fisher (Ακαδημία Μουσικής του Μπρούκλιν) της Νέας Υόρκης.

Στην Αθήνα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την παράσταση από τις 11 Οκτωβρίου στο θέατρο Σφενδόνη. Το έργο «Oedipus: Sex with Mum Was Blinding», βασισμένο στον Οιδίποδα Τύραννο, είναι μία υβριδική όπερα που συνδυάζει visual arts και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Η Έλλη Παπακωνσταντίνου, αντλώντας υλικό από σύγχρονες μελέτες και πειράματα, διαβάζει τον Σοφοκλή με αντι-εξουσιαστική ματιά, θέτοντας ζητήματα ταυτότητας και βιολογικού προσδιορισμού. Πώς επηρεάζουν οι πρόγονοί μας τις επιλογές μας; Μπορούμε ν’ αλλάξουμε τη φύση της ανθρωπότητας; Είμαστε πραγματικά ελεύθεροι;

Στη διαδραστική αυτή παράσταση η σκηνοθέτης διερευνά επίσης, πώς μπορεί το κοινό να αποτελέσει τον Χορό της αρχαίας τραγωδίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σημερινοί πολίτες καλούνται να ερμηνεύσουν τα χορικά του Οιδίποδα και να ολοκληρώσουν την παρτιτούρα της νέας όπερας.

Η παράσταση είναι διεθνής συμπαραγωγή του CCRMA (Center for Computer Research in Music & Acoustics), Stanford University, Αμερική, The Warburg Institute, School of Advanced Study, University Of London, Ηνωμένο Βασίλειο, του Arts Council Denmark, του Iδρύματος Φουλμπράιτ και του Ιδρύματος ΝΕΟΝ ενώ υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και το κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Oedipus: Sex with Mum Was Blinding

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη / Λιμπρέτο / Σκηνοθεσία: Έλλη Παπακωνσταντίνου

Μουσική σύνθεση: Τηλέμαχος Μούσας, Julia Kent

Video art / real time video: Stephanie Sherriff

Επιστημονικός σύμβουλος: Μάνος Τσακίρης

Ηλεκτροακουστικά περιβάλλοντα/ new instruments: Hassan Estakrian & Barbara Nerness

Παίζουν: Julia Kent (τσέλο), Misha Piatigorsky (πιάνο), Νάσια Γκόφα, Αναστασία Κατσιναβάκη, Λητώ Μεσσήνη, Theodora Loukas και Μάνος Τσακίρης.

Στο ρόλο του χορού οι θεατές.

Την παράσταση παρουσιάζει στην Νέα Υόρκη η Αμερικάνικη εταιρία παραγωγής The Director’s Company (NYC).

Info

25-29 Σεπτεμβρίου 2019

BAM (Brooklyn Academy of Music) Theatre

11-21 Οκτωβρίου 2019

Θέατρο Σφενδόνη

(Μακρή 4, Μακρυγιάννη)