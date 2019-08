Αναψυκτήριο - Τα Ωραία Εξάρχεια: To διαφορετικό φεστιβάλ της πλατείας επιστρέφει και στέλνει το δικό του μήνυμα

Για δεύτερη χρονιά, η πρωτοβουλία «Αναψυκτήριο - Τα Ωραία Εξάρχεια» που ξεκίνησαν κάτοικοι, συλλογικότητες, και καταστηματάρχες των Εξαρχείων, επιστρέφει στην πλατεία.

«Για 4 ημέρες ανάβουμε τα φώτα στην πλατεία κόντρα στα σκοτάδια των καιρών», αναφέρει η δράση, που με τη μορφή φεστιβάλ ξεκινά την Παρασκευή 29 Αυγούστου και θα διαρκέσει ως την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου. To φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες, αλλά και bazaar βιβλίου από ανεξάρτητους εκδοτικούς οίκους.

Οι διοργανωτές αναφέρουν πως «για δεύτερη χρονιά οι μουσικοί κι η Μουσική, τα βιβλία και ανεξάρτητοι εκδοτικοί οίκοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε μια συνάντηση πολιτισμού για ν' ακουστεί δυνατά πως η πλατεία Εξαρχείων είναι τόπος ελεύθερης συνάντησης, έκφρασης και δημιουργικής χαράς, σε μία εποχή όπου τα πάντα φαίνονται να καλύπτονται και να απειλούνται από τον νεοφιλελεύθερη κινδυνολογία των ΜΜΕ κι εκείνους που θέλουν να μας πείσουν πως τα πάντα είναι μία εμπορική δραστηριότητα και το χρήμα ο μόνος τρόπος συνδιαλλαγής».

«Στην γειτονιά μας τα Εξάρχεια, όπου το Airbnb από τη μια και η οργανωμένη παραβατικότητα από την άλλη καθώς η διαρκής τρομοκράτηση από τις κατασταλτικές δυνάμεις στο όνομα της δημόσια τάξης,απαξιώνουν και αποψιλώνουν την γειτονιά μας, καθώς είναι ολοφάνερα τα αποτελέσματα της οικονομικής εξαθλίωσης και του προσφυγικού άλυτου προβλήματος με ανθρώπους δεν έχουν τόπο να σταθούν και να ανασάνουν. Όπου το δόγμα " Ησυχία Τάξις και Ασφάλεια " σαν φάντασμα του παρελθόντος απειλεί και πάλι να κυριεύσει το παρόν και το μέλλον μας.

Με ευθείες απειλές από κάθε μορφής εξουσία για "εκκαθάριση" και δήθεν "ανάπλαση" τής γειτονιάς μας ως δήθεν "τόπο ανομίας και άβατο" έχοντας ήδη κάνει το πρώτο βήμα καταργώντας το Πανεπιστημιακό Άσυλο και εκκενώνοντας καταλήψεις στέγης προσφύγων», αναφέρει το κάλεσμα του φεστιβάλ.

«Σε όλα αυτά κι άλλα πολλά, αντιστεκόμαστε και απαντάμε όπου χρειαστεί δυναμικά με την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, την δημιουργικότητα και ανθρώπινη επικοινωνία. Εδώ, στην πλατεία Εξαρχείων συναντιόμαστε όπως κάνουμε πάντα παλεύοντας με τη γκρίζα πραγματικότητα διεκδικώντας μια πιο ανθρώπινη ζωή. Τα Εξάρχεια υπήρξαν και παραμένουν ένας πυρήνας και μία πηγή ελεύθερης διακίνησης ιδεών, τάσεων, απόψεων, πρωτοπορίας και πολιτικών ζυμώσεων.

Για 4 μέρες και νύχτες, μαζευόμαστε στην πλατεία και συναντιόμαστε με παλιούς και νέους φίλους, με νέες και παλιότερες μπάντες και μουσικούς, με συγγραφείς, ποιητές, εκδοτικούς οίκους που στέλνουν το δικό τους μήνυμα σεβασμού σε κάθε διαφορετικότητα στην πολυδυσφημισμένη αλλά γεμάτη πάθος και θετική ενέργεια πλατεία Εξαρχείων, με όρους χαράς για τη ζωή και για μια ζωή που δεν θα στερείται την χαρά της ελευθερίας.



Αγωνιζόμαστε κι εκφραζόμαστε χωρίς αγωνία γιατί δεν μπορούμε και κυρίως δεν θέλουμε να ζήσουμε αλλιώς. Δεν θέλουμε να ζήσουμε με φόβο και σκυμμένο το κεφάλι. Θέλουμε να ζούμε ελεύθεροι Άνθρωποι στην ελεύθερη περιοχή που μεγαλώσαμε, ζούμε και εργαζόμαστε, στα Ωραία μας Εξάρχεια.

Χωρίς σπόνσορες ή χορηγούς κόντρα σε όσους επιβουλεύονται την ζωή της γειτονιάς μας, σας καλούμε να στηρίξετε αυτή τη προσπάθεια ενεργά, με την αναδημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την φυσική σας παρουσία και τη ενεργή σας συμμετοχή.

Το Πρόγραμμα του «Αναψυκτήριο - Τα Ωραία Εξάρχεια»:





ΠΕΜΠΤΗ 29/8

1. ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

2. ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΛΛΗΣ

3. PENNY DREADFUL

4. MR. HIGHWAY BAND

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8

1. ENVY NEVER DIES

2.THEIR METHLAB

3. DR. FLIPOUT'S ONE CAN BAND

4. NIKOLAS RAZASTARR

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/8

1. INCIRRINA

2. ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΦΟΝΟΥΣ

3. DANCE WITH IVISIBLE PARTNERS

4. BAG OF NAILS

5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ

6. ΓΥΜΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/9

1. SCHIZO CONSTELATION

2. NOMIK

3. NEW ZERO GOD

4. ΑΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑ

Στο Bazaar Βιβλίου Συμμετέχουν οι ανεξάρτητοι Εκδοτικοί Οίκοι

εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΠΕΛΑΓΟΣ

εκδόσεις ΕΡΜΑ

εκδόσεις BIBLIOTHEQUE

εκδόσεις OPPORTUNA

εκδόσεις ΠΑΝΟΠΤΙΚΟΝ

εκδόσεις ΑΠΟΠΕΙΡΑ

εκδόσεις ΚΟΑΝ

εκδόσεις ΦΑΡΦΟΥΛΑΣ

εκδόσεις ΑΣΤΑΡΤΗ

εκδόσεις ΧΑΡΑΜΑΔΑ

& εκδόσεις ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

*Οι εκδηλώσεις θα αρχίζουν κάθε ημέρα στις 20.00 μμ και θα λήγουν στις 12.00 μ.μ.