Το Burning Man ξεκίνησε - Ιδού 10 εντυπωσιακές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις που φέτος κοσμούν το πάρτι στην έρημο

Το θρυλικό φεστιβάλ Burning Man ξεκίνησε και όπως κάθε χρόνο, καλεί μερικούς από τους πιο δημιουργικούς καλλιτέχνες του κόσμου να προβάλλουν το έργο τους στην έρημο της Νεβάδα.



Το θέμα του 2019 για τους καλλιτέχνες είναι η «Μεταμόρφωση».



Το φεστιβάλ του Burning Man 2019, πραγματοποιείται από τις 25 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου στην έρημο Black Rock. Η φήμη του Burning Man ως μοναδική εμπειρία και εντυπωσιακό θέαμα, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ομάδες καλλιτεχνών που μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις τους χιλιάδες μίλια στη Νεβάδα κάθε χρόνο.

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε αρκετή κριτική για το Burning Man και εκφράστηκε έντονα πως χάνει την γοητεία και την αυθεντικότητά του μετατρεπόμενο σε ένα λούνα-παρκ πλουσίων και influencers που απλά θέλουν να δείξουν στο Instagram, πως ήταν εκεί. Αρκετοί από τους πρώτους φανς που στήριξαν το φεστιβάλ, έχουν πάψει πια να δίνουν το παρών, αλλά για χιλιάδες ακόμη αποτελεί το πιο εκκεντρικό, ηδονιστικό πάρτι του κόσμου και συχνά είναι όνειρο ζωής.

Ακόμη όμως και για εκείνους που θεωρούν πως το πάρτι του Burning Man έχει χάσει το hype του, το φεστιβάλ παραμένει ένας τόπος συγκέντρωσης ιδιαίτερης τέχνης.

Το φεστιβάλ έχει δώσει στη δημοσιότητα μερικά από τα σχέδια έργων τέχνης που θα διασκορπιστούν φέτος στην έρημο. Ιδού δέκα από αυτά:

Skywhale: The Not ShyWhale/ Blake Marcus, Chris Welch, Seven