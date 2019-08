«Αποκάλυψη Τώρα: Final Cut»: Πανελλήνια αποκλειστική προβολή στις 25ες Νύχτες Πρεμιέρας

Tο αξεπέραστο «Αποκάλυψη Τώρα» του Φράνσις Φορντ Κόπολα συμπληρώνει 40 χρόνια από την πρώτη του προβολή και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει το τελικό cut της εμβληματικής ταινίας, με την εντυπωσιακή ψηφιακή αποκατάσταση που πραγματοποίησε πρόσφατα ο δημιουργός του.



Το 1979, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα παρουσίασε το «Αποκάλυψη Τώρα», την ταινία που «δεν κατέγραφε τον πόλεμο στο Βιετνάμ, αλλά ΗΤΑΝ ο πόλεμος του Βιετνάμ» όπως συνήθιζε να λέει ο ίδιος.



Το 2001, ο σκηνοθέτης πρόσθεσε 49 λεπτά από το πλούσιο ανεκμετάλλευτο υλικό που είχε τραβήξει τότε παρουσιάζοντας το «Apocalypse Now: Redux», μια νέα εκδοχή της ταινίας. Τα δύο αυτά μοντάζ συγκρίθηκαν πολλές φορές στο παρελθόν, με αρκετούς να τάσσονται υπέρ της άποψης ότι το πρώτο φιλμ έχει κόψει αρκετό υλικό και το δεύτερο είναι υπερβολικά μεγάλο. Αυτό δήλωσε φέτος και ο ίδιος ο σκηνοθέτης, λέγοντας πως θα προτιμούσε μια εκδοχή που θα βρίσκονταν χρονικά κάπου ανάμεσα στις δυο προηγούμενες. Έτσι δημιουργήθηκε το «Apocalypse Now: The Final Cut».



Με την ευκαιρία της 40ής επετείου από την πρώτη προβολή της ταινίας, o Κόπολα επέστρεψε στο φιλμ του, επέβλεψε από την αρχή την αποκατάστασή του σε 4Κ και επεξεργάστηκε ξανά τον ήχο με σκοπό να παραδώσει μια τελική μορφή που πλέον τον καλύπτει ολοκληρωτικά. Το «Apocalypse Now: Final Cut» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, πριν από λίγο καιρό, στο φεστιβάλ της Τραϊμπέκα, παρουσία του σκηνοθέτη.



Το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, συνεχίζοντας την παράδοση να επανασυστήνει στο κοινό τα σπουδαιότερα φιλμ της κινηματογραφικής ιστορίας στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, θα παρουσιάσει σε πανελλήνια αποκλειστικότητα, τη μία και μοναδική κινηματογραφική προβολή του «Final Cut».



Η ταινία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών του 1979 και ήταν υποψήφια σε 8 κατηγορίες στα Όσκαρ της επόμενης χρονιάς, κερδίζοντας τελικά αυτά της Φωτογραφίας (Βιτόριο Στοράρο) και του Ήχου.

Info

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

18- 29 Σεπτεμβρίου 2019