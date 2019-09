Βραβεία Booker 2019: Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι - Η Μάργκαρετ Άτγουντ στους φιναλίστ

Η Μάργκαρετ Άτγουντ και ο Σαλμάν Ρούσντι είναι δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης λογοτεχνίας που περιλαμβάνονται στους έξι συγγραφείς που επιλέχθηκαν ως υποψήφιοι για το βραβείο Booker 2019.

Και οι δυο πολυβραβευμένοι συγγραφείς, έχουν κερδίσει στο παρελθόν το σημαντικό αυτό λογοτεχνικό βραβείο. Η 79χρονη Άτγουντ, η οποία αναφέρεται συχνά ως υποψήφια για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, έχει κερδίσει το βραβείο Μπούκερ το 2000 για το ιστορικό μυθιστόρημά της «Ο τυφλός δολοφόνος» ("The Blind Assassin") ενώ έχει υπάρξει ξανά υποψήφια. Η Καναδή μυθιστοριογράφος και ποιήτρια προτείνεται φέτος για το μυθιστόρημά της "The Testaments", την πολυαναμενόμενη συνέχεια του "The Handmaid's Tale" (στα ελληνικά κυκλοφορεί με τους τίτλους "Η ιστορία της πορφυρής δούλης" και "Η ιστορία της θεραπαινίδας"), που αναμένεται να κυκλοφορήσει τις ερχόμενες ημέρες στη Βρετανία.

Σαλμάν Ρούσντι

Το Booker του 1981 για τα «Παιδιά του μεσονυκτίου», κέρδισε ο 72χρονος Σαλμάν Ρούσντι ο οποίος φέτος επιλέχθηκε για τον "Quichotte"( Κιχώτης), μια σύγχρονη εκδοχή του έπους του ήρωα του Θερβάντες που εκτυλίσσεται στην Αμερική.

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Πίτερ Φλόρενς, χαρακτήρισε το The Testaments, ένα «άγριο και έξοχο μυθιστόρημα που μας μιλάει σήμερα με πίστη και δύναμη». «Η Άτγουντ έθεσε τον πήχη εξαιρετικά ψηλά. Απογειώνεται», είπε. «Η ιστορία της θεραπαινίδας», μια δυστοπία που κυκλοφόρησε το 1985, έγινε επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά το 2017 αναθερμαίνοντας τις πωλήσεις του μυθιστορήματος, η αγγλική έκδοση του οποίου πούλησε οκτώ εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι άλλοι φιναλίστ είναι:

Ο Νιγηριανός Τσιγκόζι Ομπιόμα για το "An Orchestra of Minorities". Ο συγγραφέας ήταν υποψήφιος για το βραβείο και το 2015. Με θέμα έναν εκτροφέα κοτόπουλων σε μια μικρή πόλη της Νιγηρίας, πρόκειται για ένα «παραμύθι οδυσσειακών διαστάσεων που κάνει την καρδιά να χτυπά», σύμφωνα με το μέλος της επιτροπής Άφουα Χιρς

Η Αγγλο-Νιγηριανή Μπερναντίν Εβαρίστο για το "Girl, Woman, Other", ένα χρονικό της ζωής των μαύρων οικογενειών στη Βρετανία.

Η Αμερικανίδα Λούσι Έλμαν για το "Ducks, Newburyport", ένα μυθιστόρημα-ποταμό 1.000 σελίδων που διαρθρώνεται γύρω από έναν μονόλογο μιας οικοκυράς του Οχάιο.

Η Ελίφ Σαφάκ, η συγγραφέας με τις περισσότερες αναγνώσεις στην Τουρκία, για το "10 Minutes 38 Seconds in This Strange World", σχετικά με τις αναμνήσεις μιας ιερόδουλης στις φτωχογειτονιές της Κωνσταντινούπολης.

Το βραβείο Booker που απονέμεται σε έργα μυθοπλασίας γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου.