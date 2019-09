10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα (5-11/9)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Off the Hook

Με ένα line-up που συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού χιπ-χοπ (από Λεξ και RNS μέχρι Τζαμάλ και Μικρό Κλέφτη) αλλά και δυνατά διεθνή acts, όπως η Lady Leshurr και ο γνωστός από τις συνεργασίες του με τον Dizzee Rascal, Ocean Wisdom, το Off the Hook φέρνει μια μοναδική χιπ-χοπ φεστιβαλική εμπειρία στο κέντρο της Αθήνας.

5/9-6/9, Τεχνόπολις, Πειραιώς 100, Γκάζι, 17:00, εισ.: 13-24 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Μήδεια

Τη Μήδεια ερμηνεύει η Τζούλη Σούμα.



Με τη μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, μια ψυχαναλυτική προσέγγιση της ιστορίας της, η Μήδεια, μετά την καλοκαιρινή πρώτη της παρουσίαση, ανεβαίνει ξανά, για λίγες ακόμα παραστάσεις στο ατμοσφαιρικό ξενοδοχείο Μπάγκειον στην Ομόνοια, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Γεωργαλά. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Τζούλη Σούμα.

5-22/9, Μπάγκειον, πλατεία Ομονοίας 18, Πέμ.-Κυρ. 21:30, εισ.: 5-10 ευρώ

PARTY

Six Dogs Season Opening Night

Το gig space της Αβραμιώτου ανοίγει τις πόρτες του για 10η σεζόν και η Matina Sous Peau αναλαμβάνει τα decks.

6/9, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 22:00, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

Εκκλησιάζουσες - Η λαϊκή οπερέτα

Φωτο: Σταύρος Χαμπάκης



Με μια πρωτότυπη διασκευή της γνωστής κωμωδίας του Αριστοφάνη από τον Σταμάτη Κραουνάκη εγκαινιάζεται η μακροπρόθεσμη συνεργασία του Θεάτρου Τέχνης με την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Σε μια εποχή απόλυτης πολιτικής και κοινωνικής παρακμής, οι γυναίκες, με αρχηγό την Πραξαγόρα (Σοφία Φιλιππίδου), μεταμφιέζονται σε άνδρες και καταφέρνουν να πάρουν την εξουσία, προτείνοντας ένα νέο καθεστώς κοινοκτημοσύνης. Το επαναστατικό σχέδιο της Πραξαγόρας μοιάζει στη θεωρία ιδανικό, στην πράξη όμως θα αποδειχτεί ουτοπικό.

9/9, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη), 21:00, εισ.: 10-35 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Nalyssa Green & Evripidis and His Tragedies

Ο Evripidis και η Nalyssa.



Η Nalyssa και ο Evripidis γράφουν και τραγουδάνε την ιδιόμορφη ποπ μουσική τους τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Την Παρασκευή θα παίξουν σόλο αλλά και μαζί στη σκηνή του Death Disco.

6/9, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, 21:00, εισ.: 6 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Οιδίπους Τύραννος

Η τραγωδία του Σοφοκλή, σκηνοθετημένη από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, συνεχίζει αυτή την εβδομάδα την περιοδεία της, ανεβαίνοντας σε τρία θέατρα της Αθήνας.



Ο Δημήτρης Λιγνάδης, η Αμαλία Μουτούση, ο Νίκος Χατζόπουλος, ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, ο Γιώργος Ζιόβας, ο Γιώργος Ψυχογιός και ο Νικόλας Χανακούλας πρωταγωνίστησαν σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών. Η τραγωδία του Σοφοκλή, σκηνοθετημένη από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, συνεχίζει αυτή την εβδομάδα την περιοδεία της, ανεβαίνοντας σε τρία θέατρα της Αθήνας.

5/9, Θέατρο Πέτρας, 9/9, Κηποθέατρο Παπάγου, 10/9: Βεάκειο Θέατρο, 21:15, εισ.: 15 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Com Truise

Com Truise, Φωτο: Effixx



Με αφετηρία το synth-wave και τη slow motion funk, ο Αμερικανός Seth Haley ανεβαίνει στην σκηνή του Ρομάντσου για ένα δυνατό live γεμάτο synths, μελωδικότητα και έναν αέρα '80s νοσταλγίας.

11/9, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 12-18 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Condo Unit Athens

Lara Nasser, Bad News



Επτά διεθνείς γκαλερί φιλοξενεί η Breeder για περίπου δύο εβδομάδες παίρνοντας μέρος και φέτος στη διοργάνωση "Condo". Το project, που παίρνει το όνομά του από το "condominium – συγκυριαρχία", ξεκίνησε το 2016 στο Λονδίνο με γκαλερί που μοιράζονται ή ανταλλάσσουν τους χώρους τους με άλλες.

Οι φιλοξενούμενοι της Breeder αυτή τη φορά είναι τα: The Approach και Tiwani Contemporary του Λονδίνο, Dastan' s Basement της Τεχεράνη, David Lewis και Meredith Rosen Gallery της Νέας Υόρκης, VI, VII του Όσλο και η αθηναϊκή Spaghetto Gallery. Παράλληλα η γκαλερί «Fanta» του Μιλάνο θα συνεργαστεί με το Hot Wheels Projects (Πατησίων 41, Αθήνα).

12- 28/9, The Breeder, Ιάσωνος 45, Μεταξουργείο, Τρίτη – Παρασκευή: 12:00-20:00, Σάββατο: 12:00-18:00, Εγκαίνια: Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, 18:00-21:00, Είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Acid Baby Jesus

Acid Baby Jesus



Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου τους δίσκου, του «Lilac Days», από τη λονδρέζικη Fuzz Club οι Acid Baby Jesus, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα της psych-garage σκηνής, επιστρέφουν με μια πολυαναμενόμενη συναυλία στην ταράτσα του Ρομάντσου, στην οποία μάλιστα αναμένεται να ακούσουμε και νέο υλικό.

6/9, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 20:30, εισ.: 10 ευρώ

Λένα Πλάτωνος feat. Stergios T., Lenaura

Η πρωτοποριακή μουσικός και συνθέτρια Λένα Πλάτωνος παρουσιάζει, σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο, το νέο dance project της, «Lenaura».

Η τραγουδοποιός, μαζί με τον Γιάννη Παλαμίδα και την Αθηνά Ρούτση, κάνει αρχικά μια αναδρομή στα σημαντικότερα έργα της καριέρας της, για να συνεχίσει, στο δεύτερο μέρος, με την αποκάλυψη του dance project της με τίτλο «Lenaura», το οποίο χαρακτηρίζουν οι έντονοι χορευτικοί ρυθμοί, τα μινιμαλιστικά φωνητικά και μια συνθετική αντιμετώπιση που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα μοτίβα ενός κλασικού χορευτικού τραγουδιού.

7/9, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 21:00, είσοδος ελεύθερη