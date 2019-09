Θέατρο του Νέου Κόσμου: Όλες οι παραστάσεις που θα δούμε τη νέα σεζόν

Όλες οι νέες παραστάσεις που θα δούμε τη νέα σεζόν, οι επαναλήψεις περσινών επιτυχιών, καθώς και παραγωγές εντός και εκτός του Θεάτρου Νέου Κόσμου ανακοινώθηκαν στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, εστιάζει πλέον στις πολλαπλές σκηνές του θεατρικού οργανισμού, μετά την πρόσφατη λήξη της θητείας του στην κεφαλή του Φεστιβάλ Αθηνών.

Η Τραγική Ιστορία του Άμλετ, ενός Πρίγκιπα της Δανίας

του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Ομάδα Grasshopper

Κεντρική Σκηνή

5.10.2019 - 24.11.2019

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Μετά τον «Θείο Βάνια» και τις «Βάκχες», η τρίτη συνεργασία του Έκτορα Λυγίζου και της ομάδας Grasshopper με το Θέατρο του Νέου Κόσμου, αυτή τη φορά με το δημοφιλέστερο αλλά και πιο αινιγματικό έργο του Σαίξπηρ σε μια καινούρια διασκευή για έξι ηθοποιούς, που ακολουθώντας πιστά την πλοκή του έργου επιχειρεί να ανακαλύψει τους μηχανισμούς του.

Σύμφωνα με τον γνωστό μεσαιωνικό μύθο, ένας πρίγκιπας της Δανίας καλείται να σκοτώσει τον θείο του παίρνοντας εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του. Όμως, αντίθετα με αντίστοιχες ιστορίες εκδίκησης στην αρχαία ελληνική τραγωδία, ο πρίγκιπας συνεχώς αναβάλλει την πράξη, μπαίνοντας σε έναν κυκεώνα αμφιβολιών και φλερτάροντας με την τρέλα.

Στα χέρια του Σαίξπηρ, αυτή η τυπική ιστορία εκδίκησης μετατρέπεται σε ένα πολυσύνθετο έργο, πάνω στα όρια της αυτενέργειας του ανθρώπου, στη φύση της επιθυμίας, στις λειτουργίες του πένθους, στην αυτοκτονία, στο ίδιο το θέατρο, αλλά και στους μηχανισμούς της εξουσίας. Η σαιξπηρική εκδοχή του Άμλετ είναι ένα δαιδαλώδες έργο.

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος

Παίζουν οι ηθοποιοί: Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Έκτορας Λυγίζος, Άρης Μπαλής, Ηρώ Μπέζου, Αινείας Τσαμάτης

Το Ξύπνημα της Άνοιξης

του Φρανκ Βέντεκιντ

Κεντρική Σκηνή

7.10.2019 - 14.01.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Ο Βέντεκιντ στο Ξύπνημα της άνοιξης συνθέτει ένα ρέκβιεμ για το στραγγαλισμό της αθωότητας και των πρώτων παρορμήσεων και καταγγέλλει μια συντηρητική κοινωνία εστιασμένη στην αποτελεσματικότητα, που καταστέλλει το ένστικτο και την επαφή με το σώμα.

Μέσα από σύντομες, αποσπασματικές εικόνες, παρακολουθούμε μια γενιά εφήβων να έρχονται αντιμέτωποι με τη διερεύνηση της σεξουαλικότητας, τη φιλία, το ρομαντισμό, τη βία, την αυτοκτονία, τον έρωτα και να ωθούνται εντέλει στον αφανισμό, μέσα από την πάλη τους να αναπνεύσουν σε μια ασφυκτική κοινωνία που προτείνει τη στέρηση της ανθρώπινης ιδιότητας.

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Διασκευή: Γκελυ Καλαμπάκα, Δημητρης Καραντζάς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βαγγέλης Αμπατζής, Ασημίνα Αναστασοπούλου, Κορίνα-Άννα Γκουγκουλή, Γιώργος Δικαίος, Αναστάσης Λαουλάκος, Μάνος Πετράκης, Νάνσυ Σιδέρη, Μαρία Σκουλά

LoveNot

«Το πείραμα μιας σχέσης»

της Θεοδώρας Καπράλου

Κάτω Χώρος

7.10.2019 – 28.01.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό. Η φυσική –σχεδόν αντανακλαστική– του τάση είναι να διαμορφώνει δυαδικά συστήματα κλειστού τύπου –ευρέως γνωστά με τον όρο «ζευγάρια»– μέσα στα οποία λειτουργεί αβίαστα και πάντα σε απόλυτη αρμονία με τα ένστικτα και τις ενορμήσεις του.

Ως εκ τούτου, οι σχέσεις που αναπτύσσει το εν λόγω θηλαστικό είναι στέρεες, μακροχρόνιες, βασίζονται στα αμοιβαία αισθήματα των εμπλεκόμενων μερών, διαταράσσονται σπανίως και δεν διακόπτονται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Το καλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα των σχέσεων αυτών αποτελούν οι ερωτικές σχέσεις που αναπτύσσει το είδος. Η πεποίθηση του θηλαστικού περί μονογαμίας σε συνδυασμό με τη συγκρότηση ανάλογων κοινωνικών ηθών και θεσμών σταθεροποιούν και βασικά εξυγιαίνουν τις σχέσεις αυτές, καθιστώντας τις ιδανικό παράδειγμα για όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά του πλανήτη, που με τις λαμπρές εξαιρέσεις του κύκνου, του κάστορα και του πιγκουίνου, αποτυγχάνουν παταγωδώς.

Σκηνοθεσία: Θεοδώρα Καπράλου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Κωνσταντάκη, Θύμιος Κούκιος

Ο Αγνός Εραστής

του Ντέιβιντ Πλαντ

Δώμα

11.10.2019 - 17.11.2019

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

«Ο αγνός εραστής» είναι μια ελεγεία του Αμερικανού συγγραφέα DavidPlante για τον επί σαράντα χρόνια σύντροφό του, τον Έλληνα ποιητή και εκδότη Νίκο Στάνγκο, την κοινή τους ζωή και το τραγικό τέλος της. Μια μακρά σε διάρκεια ερωτική αφιέρωση, μια σχεδόν σωματική και συγκινητική σπουδή πάνω στο θέμα της απώλειας και του πένθους, της μνήμης και της φαντασίωσης.

Μετάφραση: Ηλίας Μαγκλίνης

Σκηνοθεσία: Άρης Λάσκος

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μάνος Βαβαδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Θάνος Τσακαλίδης, Ειρήνη Φαναριώτη

Mute

του Γιώργου Χρυσοστόμου

Κεντρική Σκηνή

17.10.2019 - 19.01.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Ένας άνθρωπος που κυνηγά το μυαλό του, ένας άνθρωπος που αρνείται τις λέξεις. Μια πολυκατοικία. Ένας μαέστρος, ένας ηλικιωμένος, ένας φοβιτσιάρης, ένας γυμναστής, ένας σεξομανής, ένας γκαντέμης... Τι τους συνδέει; Είναι ένας ή περισσότεροι; Κάποτε όλα διαλύονται· οι λέξεις έρχονται απρόσμενα. Μια παράσταση με μουσική χωρίς μουσικούς, με λέξεις χωρίς λέξεις. Μια παράσταση που κάποιος τολμά να ανοίξει την πόρτα του δωματίου του και να δείξει τι πραγματικά υπάρχει μέσα σε αυτό.

Ιδέα: Γιώργος Χρυσοστόμου

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου, Γιώργος Χρυσοστόμου

Δραματουργία: Juan Ayala

Παίζει ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Μύρτος

Παράσταση βασισμένη

στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Παύλου Μάτεσι

Ομάδα 4Frontal

Δώμα

21.10.2019 - 12.11.2019

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου



Το 1939, σε μια ελληνική κωμόπολη, ο Μύρτος, οκτώ χρονών, κοιμάται εκ γενετής. Απέναντί του, η ευυπόληπτη οικογένεια Γαβριήλ. Προύχοντες και φορείς της ανώτερης κοινωνικής τάξης. Φαινομενικά καθωσπρέπει αλλά ουσιαστικά «λοιμών καθέδρα», όπως τους αποκαλούν οι απέναντι που παρακολουθούν ηδονοβλεπτικά κάθε τους κίνηση.

Μια κόρη ανάπηρη εκ γενετής, ονόματι Περσεφόνη, μια μάνα που θεωρεί ότι η ασχήμια είναι αμάρτημα και προσπαθεί να καλύψει ό,τι δεν είναι σύμφωνο με τις κοινωνικές επιταγές, ένας πατέρας επιρρεπής στη μοιχεία και τη βία, ένα νεαρό κορίτσι που γίνεται μήλον της έριδος ως φορέας της απόλυτης σεξουαλικότητας, ένας εικοσάχρονος που δεν τον αφήνουν να ενηλικιωθεί, ένα ζευγάρι υποτακτικών –βουβοί θεατές των εγκλημάτων των αφεντικών τους–, μια νεαρή υπηρέτρια που της σκοτώνουν το νόθο παιδί της, ένας ευνούχος υποτακτικός που παλεύει να καλύψει τις «βρωμιές» τους, πριν γίνουν εφιάλτης.

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Χριστίνα Γαρμπή, Σταύρος Γιαννουλάδης, Γιώργος Κισσανδράκης, Χάρης Κρεμμύδας, Τατιάνα Άννα Πίττα

Ο Γιος

του Φλοριάν Ζελλέρ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Κεντρική Σκηνή

5.12.2019 - 12.04.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Ο 17χρονος Νικολά περνάει μια δύσκολη φάση ύστερα από το χωρισμό των γονιών του. Είναι αδιάφορος, έχει παρατήσει το σχολείο, λέει ψέματα. Η μητέρα του έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, κι ο Νικολά σκέφτεται πως θα ήταν καλύτερα να πάει να μείνει με τον πατέρα του, που ζει με την καινούρια του σύντροφο και το μωράκι που έχουν αποκτήσει πρόσφατα. Όμως, παρ’ όλες τις προσπάθειες του πατέρα, ανάμεικτες με τις ενοχές του, ο οποίος θέλει να βοηθήσει με κάθε τρόπο το γιο του, και παρ’ όλες τις ελπίδες που γεννάει η καινούρια αυτή αρχή, το πείραμα δεν πετυχαίνει. Όπως πέφτει στο κενό και η προοπτική της ψυχιατρικής βοήθειας.

Ο άλλος, ο έφηβος, με όση φροντίδα κι αν περιβάλλεται, παραμένει ένας άγνωστος, ένα άλυτο αίνιγμα, και η αγάπη δεν μπορεί να κάνει το θαύμα της.

Το ευαίσθητο αυτό έργο του Φλοριάν Ζελλέρ, που έχει στο επίκεντρό του την εφηβεία, αποτελεί το τρίτο μέρος μιας άτυπης τριλογίας, μαζί με τον Πατέρα και τη Μητέρα που έχουν προηγηθεί. Σύμφωνα με τους Times, ο Ζελλέρ είναι «ο πιο συναρπαστικός θεατρικός συγγραφέας της εποχής μας». Ο πολυβραβευμένος Ζελλέρ, γνωστός και στην Ελλάδα, ανατέμνει με μοναδική ικανότητα τις δυναμικές της σύγχρονης οικογένειας, δίνοντάς μας ένα έργο με απρόβλεπτο φινάλε, που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά των θεατών.

Μετάφραση: Κοραλία Σωτηριάδου

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Παίζουν οι ηθοποιοί: Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Δέσποινα Κούρτη, Άννα Καλαϊτζίδου, Δημήτρης Κίτσος, Γιώργος Μακρής

Φτερά Μπεκάτσας

Παράσταση βασισμένη στο μυθιστόρημα του Θανάση Βαλτινού

Ομάδα 4Frontal

Δώμα

17.01.2020 – 12.04.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Ο Γιάννης και η Ράνια σε λίγη ώρα θα χωρίσουν. Πριν από αυτό θα κατασπαράξουν ο ένας τον άλλον σε μια σφοδρότατη αντιπαράθεση, με φόντο την Αθήνα και την Ελλάδα των αρχών της δεκαετίας του ’90.

Τα «Φτερά Μπεκάτσας» διαδραματίζονται σε μία περίοδο όπου οι καθημερινές ανάγκες των Ελλήνων έχουν πολλαπλασιαστεί απροσδόκητα εξαιτίας της υποτιθέμενης ευημερίας, καθώς η περίφημη εποχή της αλλαγής συμπαρασύρει στο διάβα της θεσμούς και αξίες.



Με σφιγμένα δόντια ακούμε τους ήρωες να αρθρώνουν με καθημερινό και τραχύ λόγο αλληλοκατηγορίες σε μια καθόλα συνηθισμένη διαμάχη που ηχεί στα αυτιά μας τόσο οικεία, όσο μια τηλεόραση ανοιχτή σ’ ένα συνοικιακό μπαλκόνι.

Σε μια μικροαστική κουζίνα ο Θανάσης Βαλτινός χωράει μια ολόκληρη εποχή. Μια εποχή μαζί με την ηθική που μας κληροδότησε, την ελληνική οικογένεια που ακόμα προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε αλλά και τον θάνατο ενός έρωτα, που είναι πάντα επίκαιρος.

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Σταύρος Γιαννουλάδης, Νεφέλη Μαϊστράλη

Ξαφνικά Πέρσι το Καλοκαίρι

του Τενεσσή Ουίλλιαμς

GOO Theater Company

Κεντρική Σκηνή

24.01.2020 - 12.04.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου έρχεται σε επαφή με το εμβληματικό έργο του Tenesse Williams, Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι, ίσως το ποιητικότερο έργο του συγγραφέα, με αυτοβιογραφικές αναφορές και ιδιαίτερα φορτισμένο «παρελθόν».

Ο θάνατος του ομοφυλόφιλου ποιητή Σεμπάστιαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, θα ωθήσει την μητέρα του κα. Βέναμπλ να έρθει σε σύγκρουση με την ξαδέρφη του, την Κάθρην ώστε μέσω του γιατρού Κούκροβιτς να ζητήσει την λοβοτομή της Κάθρην.

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου

Δραματουργία: Θεοδώρα Καπράλου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Θέμις Μπαζάκα, Μαίρη Μηνά, Κώστας Βασαρδάνης, Αθηνά Αλεξοπούλου, Γιάννης Λατουσάκης

Αφρική ή Πως να Φυτέψετε τον Νεκρό Αδελφό σας

των Κατερίνας Αγγελίτσα, Αγγελικής Γρηγοροπούλου, Ίριδας Κατσούλα

Ομάδα Fem Tettix

Κάτω Χώρος

03.02.2020 - 14.04.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Η ομάδα Fem Tettix, μετά τη νίκη της στο Bob Theatre Festival 2019, παρουσιάζει την ολοκληρωμένη εκδοχή του έργου Αφρική, ή Πώς να φυτέψετε τον νεκρό αδελφό σας στον Κάτω Χώρο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου.

«Αφρική»: Η Αντιγόνη και η Ισμήνη, δίδυμες αδελφές, συναντιούνται μετά από χρόνια για την κηδεία του αδελφού τους Ορέστη. Ο στρατηγός Αγαμέμνονας, ο πατέρας τους, θέλει να κηδέψει το γιο του με χριστιανική κηδεία, για να συγχωρεθεί για τον «αμαρτωλό βίο» του, αλλά και για να εξιλεωθεί κι ο ίδιος που τον είχε αποκληρώσει. Μόνο που ο Ορέστης είχε μια τελευταία επιθυμία: Να φυτευτεί και να γίνει ένα περήφανο αφρικανικό δέντρο στους πρόποδες του Κιλιμάντζαρο. Η Αντιγόνη έρχεται να εμποδίσει αυτή την κηδεία κι αν χρειαστεί ακόμα και να… ξεθάψει τον αδελφό της!

«Πώς να φυτέψετε τον νεκρό αδελφό σας»: Ξέρετε τι είναι τα μπαομπάμπ; Πίνετε smoothies; Πηγαίνετε στις παραστάσεις της Επιδαύρου; Θεωρείτε ότι η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα; Είχατε ποτέ κάποια ΜΘΕ (μεταθανάτια εμπειρία); “Nomen est omen” (Το όνομα είναι οιωνός): Συμφωνείτε; Μπερδευτήκατε; Δεν πειράζει. Τα πράγματα δεν καταλήγουν πάντα κάπου. Ή τουλάχιστον όχι εκεί που περιμένουμε ή ελπίζουμε να καταλήξουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι καταλήγουμε στο χώμα. Ή και όχι…

Μια «μεταφυσική» κωμωδία, που δανείζεται τα δομικά στοιχεία της τραγωδίας για να γαργαλήσει ηθικές αξίες της σύγχρονης κοινωνίας και να θέσει μεταφυσικά ερωτήματα. Μια ιστορία ύμνος στη ζωή μέσα από το πρίσμα του θανάτου.

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Αγγελίτσα, Αγγελική Γρηγοροπούλου, Ίρις Κατσούλα

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κατερίνα Αγγελίτσα, Αγγελική Γρηγοροπούλου, Ίρις Κατσούλα, Βασίλης Ψυλλάς

Τα Κόκκινα Τετράδια

της Ελεάνας Γεωργούλη

Κάτω Χώρος

07.02.2020 - 12.04.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Η αληθινή ιστορία της αντιστασιακής Βάσως Στροφύλλα, σε ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο από την εγγονή της και βραβευμένη ηθοποιό Ελεάνα Γεωργούλη. Η παράσταση ζωντανεύει την Οδύσσεια της νεαρής Βάσως από το 1940, τα χρόνια της στον αντιφασιστικό αγώνα, τη συνάντησή της με τον έρωτά της, τον Γιάννη, τη δολοφονία της αδελφής της, τη διαδρομή της στην παρανομία και τη φυλακή μέχρι την απελευθέρωσή της το 1953.

Στις πιο ταραγμένες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, η Βάσω και ο Γιάννης καταφέρνουν να κρατηθούν στη ζωή: “Σώθηκα χάρη στον έρωτα. Τον αισθάνθηκα σαν πυρακτωμένο σίδερο να με διαπερνάει και να με υποχρεώνει να συνεχίζω. Με κάθε κόστος. Να βρω ένα άνοιγμα, να διασχίσω αυτή την απομόνωση. Να επιβιώσω και να βρω στην άλλη άκρη του νήματος, τον Γιάννη”.

Σκηνοθεσία: Ελεάνα Γεωργούλη

Μουσική: Γιάννης Φίλιας

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ανδρέας Κοντόπουλος, Νάνσυ Μπούκλη, Γιάννης Φίλιας, Ελεάνα Γεωργούλη

Ερωτόκριτος Travel/ στη γη της ομοιοκαταληξίας

Ένα αστικό παραμύθι από την bijoux de kant

Κεντρική Σκηνή

10.02.2020 - 14.04.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Η bijoux de kant, μετά τα δύο πρώτα ταξίδια στη χώρα της αγνοημένης ελληνικότητας (Στέλλα travel / η γη της απαγγελίας, Δημοτικά Σφαγεία Αθηνών2013 και Ραμόνα travel / η γη της καλοσύνης, Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου2014), επαναγοητεύεται από τον Ερωτόκριτο, την έμμετρη μυθιστορία του Βιτσέντζου Κορνάρου, και παραδίδει τη δική της εκδοχή, κλείνοντας την τριλογία της ταυτότητας.

Ο Ερωτόκριτος κι η Αρετούσα, νέοι, όμορφοι και αγαθοί,προσπαθούν να επιβιώσουν και να ζήσουν τον έρωτά τους. Εγκλωβισμένοι σ’ ένα αστικό τοπίο σαν εξορία και φυλακή, περιφέρουν την μοναξιά, την εγκατάλειψη, την απελπισία τους αλλά και τους αρχαίους κώδικες ήθους που φέρουν στη γλώσσα τους.

Το σώμα τους, η γλώσσα τους και η επιθυμία τους είναι ο μόνος και ο απόλυτος μηχανισμός αντίστασης στη βαρβαρότητα ενός κοινωνικοπολιτικού τοπίου υπό κατάρρευση. Σ’ αυτόν τον άξενο μη-τόπο θα ζήσουν το δικό τους έσχατο μιούζικαλ.

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Κείμενο: Βιτσέντζος Κορνάρος, Γλυκερία Μπασδέκη

Σκηνικά - κοστούμια - φωτισμοί: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ανθή Ευστρατιάδου, Ντένης Μακρής, Ιώκο - Ιωάννης Κοτίδης

Απόσταση Αναπνοής

του Τάσου Γουδέλη

Δώμα

10.02.2020 - 14.04.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Η λογοτεχνία υπήρξε πάντα ένα ανοιχτό πεδίο, απ’ όπου το θέατρο αντλεί, ελεύθερα, πλούσιο υλικό. Η μεταφορά του λογοτεχνικού κειμένου στη σκηνή προσφέρει πολύτιμους θησαυρούς και δημιουργεί συχνά για τον θεατή μια σχέση τόσο ιδιαίτερη όσο και η διαδικασία της ίδιας της ανάγνωσης. Η σκηνοθέτρια της παράστασης, ξεκινώντας από τις παλιές σημειώσεις, τα παιδικά ημερολόγια του συγγραφέα, ανασυνθέτει το κινηματογραφικό του βλέμμα δανειζόμενη στοιχεία από το σύνολο της συλλογής διηγημάτων του Απόσταση αναπνοής, κρατώντας και για την παράσταση τον ίδιο τίτλο.

Σκηνοθεσία: Μαρία Αιγινίτου

Παίζει ο Ερρίκος Λίτσης

Μάκιναλ

της Σόφι Τρέντγουελ

Ομάδα ΠΥΡ

Κεντρική Σκηνή

27.04.2020 – 2.06.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Το εμπνευσμένο από πραγματική δικαστική υπόθεση στις ΗΠΑ έργο της Σόφι Τρέντγουελ Μάκιναλ, αν και πολυπρόσωπο στη σύλληψη, είναι ουσιαστικά ένα έργο με δύο πρόσωπα: μια Πόλη και μια Γυναίκα. Η Πόλη αποκτά υπόσταση μέσα από δεκάδες χαρακτήρες, που θα μπορούσαν να λέγονται έτσι ή αλλιώς, θα μπορούσαν να είναι αυτοί που είναι ή άλλοι, δεν έχει σημασία, συνιστούν τελικά μία οντότητα, μια κοινωνική μηχανή που ορίζει και ομογενοποιεί τις ζωές και τον ψυχισμό όλων.

Η Γυναίκα, παρά την αδιάκοπη λειτουργία της μηχανής, τολμά να ονειρευτεί την ελευθερία. Η μηχανή όμως εξαφανίζει τις παρεκκλίσεις, καταπίνει τις παρορμήσεις, σβήνει τις εξάρσεις. Η μηχανή είναι ικανή να μετατρέψει ένα ανθρώπινο όνειρο σε μια τερατώδη πράξη.

Η αμερικανίδα Σόφι Τρέντγουελ, συγγραφέας, δημοσιογράφος, παραγωγός, που δούλεψε ενίοτε και ως ηθοποιός και σκηνοθέτις, παραγωγικότατη, άοκνη ταξιδιώτισσα ανά τον πλανήτη και μια από τις πρώτες μορφές της γυναικείας χειραφέτησης, γράφει το Μάκιναλ, το έργο που την έκανε περισσότερο γνωστή, το 1928.

Συνθέτει έναν γρήγορο και μηχανιστικό κόσμο και πειραματίζεται δραματουργικά σε πολύ ιδιαίτερα ύφη, προκειμένου να αφηγηθεί τη συντριβή ενός πλάσματος, που από ένστικτο θέλησε στη ζωή του κάτι διαφορετικό από όσα του έμαθαν να θέλει.

Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία: Ιώ Βουλγαράκη

Παίζουν: Δέσποινα Κούρτη, Αργύρης Ξάφης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Γεωργιάδης, Αμαλία Καβάλη, Μάνος Κοντός

Γελώντας Άγρια

του Κρίστοφερ Ντουράνγκ

Κάτω Χώρος

27.04.2020 – 02.06.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Σ’ έναν χώρο, δύο άνθρωποι, έχουν ανάγκη να αναπνεύσουν μαζί με άλλους ανθρώπους. Να επικοινωνήσουν. Το θέμα της συζήτησης, η πραγματικότητα, η ζωή τους τώρα. Ποια είναι αυτά που λέγονται και ποια είναι αυτά που κρύβονται; Ψαχουλεύουν το παρόν, «γελώντας άγρια εν τω μέσω αδυσώπητης θλίψης, εις τον αιώνα των αιώνων, αμήν».

Μετάφραση: Χριστίνα Παπαδάκη - Δημήτρης Φραγκιόγλου

Σκηνοθεσία - Διασκευή - Σκηνικός Χώρος - Κοστούμια: Νάνσυ Μπούκλη, Πάνος Παπαδόπουλος

Παίζουν οι ηθοποιοί: Νάνσυ Μπούκλη, Πάνος Παπαδόπουλος και η Μάρα

Εφηβικό Θέατρο

Ελένη/

Η αλήθεια μέσα στις πλάνες

Παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Ευριπίδη

Κεντρική Σκηνή

Από 6 Οκτωβρίου

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Μετά την «Τριλογία της Ουτοπίας» (Όρνιθες, Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, Φάουστ), η σκηνοθέτρια και θεατροπαιδαγωγός Τζωρτζίνα Κακουδάκη σε συνεργασία με το Θέατρο του Νέου Κόσμου, παρουσιάζει το 3o μέρος της «Τριλογίας της Πραγματικότητας»: το έργο του Ευριπίδη Ελένη / η αλήθεια μέσα στις πλάνες. (1ο μέρος: Αντιγόνη / το δικαίωμα να έχω γνώμη του Σοφοκλή, 2ο μέρος: Νεφέλες / η εκπαίδευση που έχω, η εκπαίδευση που θέλω του Αριστοφάνη).

Η παράσταση εμπνέεται από το έργο Ελένηκαι την καινοτομία του Ευριπίδη να φτιάξει ένα υβρίδιο μεταξύ τραγωδίας και κωμωδίας, υποθέτοντας ότι η Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τροία και κατέληξε στην Αίγυπτο. Βασισμένοι λοιπόν σε αυτό το υποθετικό «Αν» τοποθετούμε την Ελένη και τον Μενέλαο σε ρόλους παικτών ενός παιχνιδιού διαφυγής. Μέσα από τη λύση των γρίφων του, οι παίκτες θα ταυτιστούν με τους ήρωες του Ευριπίδη, και θα έρθουν αντιμέτωποι με τα «μεγάλα» ηθικά διλήμματα της αρχαίας τραγωδίας.

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Τζωρτζίνα Κακουδάκη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αγγελικη Γρηγοροπούλου, Σταύρος Λιλικάκης, Νατάσα Σφενδυλάκη / Ίρις Κατσούλα, Βασίλης Ψυλλάς

Ποιος Σκότωσε το Σκύλο τα Μεσάνυχτα

του Σάιμον Στήβενς

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Μαρκ Χάντον

2 Οκτωβρίου

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Τζένη Καρέζη η παράσταση Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.

Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Μετάφραση Κοραλία Σωτηριάδου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Νιάρρος, Κατερίνα Λυπηρίδου, Κόρα Καρβούνη κ.α.

Himmelweg

(Ο δρόμος για τον ουρανό)

του Χουάν Μαγιόργκα

Θέατρο Τζένη Καρέζη

07.10.2019 – 26.11.2019

Φωτο: Αλίκη Γιουνανλή

«Ο δρόμος για τον ουρανό» συνδέεται με ένα ιστορικό γεγονός κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου: Σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης Εβραίων κοντά στην Πράγα, στήνεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων, δηλαδή εξαπάτησης. Η ναζιστική κυβέρνηση του Βερολίνου επιβάλλει σε επιλεγμένους κρατούμενους να δημιουργήσουν μια πλαστή εικόνα αξιοπρεπούς διαβίωσης για χάρη της κοινής γνώμης.

Εκπρόσωποι του ερυθρού σταυρού, θορυβημένοι από τις φήμες για τις συνθήκες που επικρατούν στα στρατόπεδα, καταφθάνουν και γίνονται μάρτυρες μιας καλοστημένης απάτης. Επισκέπτονται το Τερεζίν, ένα ιδιόμορφο γκέτο, στο οποίο τα πάντα φαίνονται να λειτουργούν «κανονικά». Επιστρέφοντας από το στρατόπεδο θα καταθέσουν τη μαρτυρία τους για τη σίτιση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη διαμονή των κρατουμένων.

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Έλενα Καρακούλη

Εικαστική σύλληψη και επιμέλεια: Εύα Νάθενα

Πρωτότυπη μουσική - Μουσική επιμέλεια: Violet Louise

Παίζουν οι ηθοποιοί: Νίκος Ψαρράς, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Δήμου, Βερονίκη Στογιαννίδου / Δανάη Hoffmann

Θέατρο για παιδιά

Ως την Άκρη του Κόσμου

της Μαρίας Παπαγιάννη

Ομάδα C. for Circus – Θάνος Μικρούτσικος

από 29 Σεπτεμβρίου 2019

στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Τι γίνεται όταν το σπίτι σου, οι αγαπημένοι σου, οι φίλοι σου, ο κόσμος όπως τον ήξερες έχουν χαθεί; Τότε θα κάνεις τα πάντα για να τα φέρεις πίσω. Θα περπατήσεις, θα τρέξεις, θα κολυμπήσεις, θα παλέψεις κι αν χρειαστεί θα φτάσεις ως την άκρη του κόσμου.

Σκηνοθεσία: Σπύρος Χατζηαγγελάκης

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος

Παίζουν οι ηθοποιοί: Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαλέρια Δημητριάδου, Χρύσα Κοτταράκου, Μαρία-Ελισάβετ Κοττίνη, Παύλος Παυλίδης, Νατάσα Ρουστάνη, Νικόλας Παπαδομιχελάκης

Θέατρο Άνεσις

Η Μέθοδος Γκρόνχολμ

του Τζόρντι Γκαλθεράν (Jordi Galceràn)

Θέατρο Άνεσις

Από 16 Οκτωβρίου

Φωτο: Θωμάς Αρσένης





Η Μέθοδος Γκρόνχολμ επιστρέφει στην αθηναϊκή σκηνή 12 χρόνια (πρώτη παράσταση: 31 Ιανουαρίου 2008) μετά το πρώτο ανέβασμα στην Ελλάδα. Το έργο παίχτηκε για πρώτη φορά τη σεζόν 2007-2008 στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, σε σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονόπουλου, γνωρίζοντας μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία (παίχτηκε για 6 σεζόν, Ιανουάριος 2008 - Ιούνιος 2013).

Οι συντελεστές του πρώτου ανεβάσματος αναβιώνουν την παράσταση, τιμώντας τη μνήμη του Διαγόρα Χρονόπουλου (1939-2015), του σημαντικού αυτού σκηνοθέτη που διατέλεσε αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου (1995-1997), καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (1998-2001), πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (2001-2005) και καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν (2004-2014).

Μετάφραση: Μαρία Τσατσαρώνη, Γιώργος Καραμίχος

Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης Μόσχος, βασισμένη στη σκηνοθεσία του Διαγόρα Χρονόπουλου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ορφέας Αυγουστίδης, Πέτρος Λαγούτης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Χρήστος Σαπουντζής

Αρίστος

Παράσταση βασισμένη στο μυθιστόρημα

του Θωμά Κοροβίνη «Ο γύρος του θανάτου»

GOO Theater Company

για 3ηχρονιά

στο Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Η βραβευμένη παράσταση του Γιώργου Παπαγεωργίου, με κεντρικό θέμα τη ζωή του Αριστείδη Παγκρατίδη, του φερόμενου ως «Δράκου του Σέιχ Σου», συνεχίζεται για τρίτη χρονιά στο Θέατρο Άνεσις.

Εννέα χαρακτήρες που συνδέονται με τον Αριστείδη Παγκρατίδη, μέσα από τις χειμαρρώδεις, υποβλητικές εξομολογήσεις τους, μιλώντας διαφορετικές γλώσσες, ανάλογα με τα βιώματα, τον χαρακτήρα και τον ρόλο τους, συνθέτουν το προφίλ του «Αρίστου».

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Φιλαρέτη Κομνηνού, Μιχάλης Οικονόμου, Γιάννης Λεάκος.

Μουσικός επί σκηνής: Άλκης Μαγγόνας

Η Μωβ Ομπρέλα

της Άλκης Ζέη

Θέατρο Άνεσις

Πρεμιέρα: 12 Οκτωβρίου 2019

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου





Η ιστορία μιας οικογένειας ένα καλοκαίρι λίγο πριν ξεσπάσει στην Ελλάδα ο πόλεμος του 1940, αλλά και τα γεγονότα που θα καθορίσουν την ιστορία, μέσα από τη μοναδική ματιά των παιδιών. Ένας κήπος στο Μαρούσι, μαγικός, για την Ελευθερία και τα μικρότερα δίδυμα αδέρφια της. Ένα ξένο παιδί από τη Γαλλία που έρχεται να μείνει στο επάνω πάτωμα του σπιτιού τους και γίνεται αχώριστος φίλος τους. Παίζουν όλοι μαζί και σκαρώνουν με τη φαντασία τους χίλιες δυο ιστορίες που μαγεύουν και τους ίδιους. Και πόσα άλλα δε θα έκαναν από όσα ονειρεύονται, αν δεν τους εμπόδιζαν οι μεγάλοι... Οι μεγάλοι και τα παιδιά.

Δύο κόσμοι μακρινοί, σχεδόν απλησίαστοι. Ο καθένας με τους δικούς του νόμους και τις δικές του αλήθειες. Όμως ο κόσμος των μεγάλων δεν μπορεί να σταματήσει την αστείρευτη φαντασία, την ακλόνητη πίστη των παιδιών ότι μπορούν να καταφέρουν αυτό που μοιάζει ακατόρθωτο. Και τελικά το καταφέρνουν: Να πετάξουν ψηλά με μια Μωβ Ομπρέλα, μακριά απ’ τον πόλεμο, εκεί που όλα είναι δυνατά. Σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους. Όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε.

Διασκευή: Σοφία Ευτυχιάδου, Δήμητρα Λαρεντζάκη

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Λαρεντζάκη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Νίνα Δραγώνα, Δημήτρης Μπαμπανιώτης, Ευάγγελος Χαλκιαδάκης, Δημήτρης Διακοσάββας, Στέλλα Ράπτη, Γιάννης Ασκάρογλου, Έλιο Φοίβος Μπέικο, Χρήστος Χριστόπουλος, Κωνσταντίνα Εμμανουήλ.

BiosMain

Ο Θείος Βάνιας

του Άντον Τσέχωφ

2η Χρονιά

BiosMain

02.10.2019 – 05.01.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου





Μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία, ο Θείος Βάνιας σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη εντάσσεται στο ρεπερτόριο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου και παρουσιάζεται στο BIOS από 2 Οκτωβρίου.

Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη

Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ανθή Ευστρατιάδου, Βασίλης Καραμπούλας, Σύρμω Κεκέ, Κώστας Κουτσολέλος, Ασπασία Κράλλη, Μαρία Μαγκανάρη, Δημήτρης Ντάσκας, Γιωργής Τσαμπουράκης

Tο Δαχτυλίδι της Μάνας

του Γιάννη Καμπύση

C. forCircus

3ος χρόνος

BIOSMain

14.10.2019 – 07.01.2020

Φωτο: Νίκος Πανταζάρας





Μετά τις sold out παραστάσεις τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 2 συνεχόμενες χρονιές, οι C. forCircus επιστρέφουν με Το δαχτυλίδι της μάνας σε σκηνοθεσία Παύλου Παυλίδη, για τρίτη χρονιά, από τις 14 Οκτωβρίου στοBIOS.Με αφορμή το έργο του Γιάννη Καμπύση για τις τελευταίες στιγμές ενός ποιητή και όχημα τη μουσική, την ποίηση και τη φαντασία, οι C. for Circus στήνουν μια ολοζώντανη τελετή αποχαιρετισμού, ξαναγράφουν για χάρη του ποιητή τις τελευταίες του σελίδες καιγιορτάζουν τα 10 χρόνια της κοινής τους πορείας με την πιο αισιόδοξη παράστασή τους μέχρι σήμερα.

Παραμονή Χριστουγέννων. Σε μία καλύβα κοντά στο δάσος ζει μία φτωχή οικογένεια: η μάνα και οι δυο της γιοι. Ο μεγάλος γιος της οικογένειας, ο Ποιητής, βαριά άρρωστος, γνωρίζοντας πως έχει πλέον λίγη ζωή μέσα του, νοσταλγεί τα απάτητα βουνά του τόπου του, τους θρύλους της οικογένειάς του, τις Νεράιδες του Βουνού. Ταξιδεύει με τη φαντασία του κοντά τους, για να τον συντροφεύσουν στις τελευταίες του στιγμές και καρτερά να «σβήσει» στην ποδιά της αγαπημένης του. Η μητέρα του, για να τον σώσει, αποφασίζει να πουλήσει τη μοναδική περιουσία της οικογένειας, το δαχτυλίδι που έδωσαν κάποτε οι μοίρες στους προγόνους της, αν και γνωρίζει ότι μια τέτοια κίνηση είναι καταραμένη. Κάπου, κάποτε, σε μια Ελλάδα.

Σκηνοθεσία: Παύλος Παυλίδης

Δραματουργία: Παύλος Παυλίδης, Αθηνά Σακαλή

Παίζουν οι ηθοποιοί: Παναγιώτης Γαβρέλας, Χρύσα Κοτταράκου, Αθανασία Κουρκάκη, Ειρήνη Μακρή, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Νατάσα Ρουστάνη, Σπύρος Χατζηαγγελάκης

Tempus Verum

Επιθεωρητής

σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου

*βασισμένο στο έργο "Ο Επιθεωρητής" του Νικολάι Γκόγκολ

Θέατρο Tempus Verum-Εν Αθήναις

07.10.2019 – 21.01.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Ο Επιθεωρητής, η παράσταση του Γιώργου Παπαγεωργίου βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Ν. Γκόγκολ, μετά την περσινή της επιτυχία, έρχεται στο Tempus Verum-Εν Αθήναις.

Η διασκευή του κλασικού έργου του Ν. Γκόγκολ επικεντρώνεται όχι μόνο στην κοινωνικοπολιτική σάτιρα που προσφέρει το έργο του συγγραφέα, αλλά στον «έρωτα» με το όνειρο, την ψευδαίσθηση, την «προσυμφωνημένη» ήττα.

Διασκευή / Δραματουργική Επεξεργασία: Πάνος Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαγεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Διακοπαναγιώτου, Θανάσης Ζερίτης, Πάνος Παπαδόπουλος, Μαρία Πετεβή, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Ο Γλάρος

του Άντον Τσέχοφ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν - Φρυνίχου

16.10.2019 – 18.01.2020

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου





Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος αναμετριέται για τρίτη φορά με τον Γλάρο του Άντον Τσέχοφ, ένα από τα αριστουργήματα του παγκόσμιου ρεπερτορίου κι ένα έργο-σημάδι για τον ίδιο τον σκηνοθέτη. Έχοντας σκηνοθετήσει το έργο στο Εθνικό Θέατρο της Κραϊόβα το 2015, αλλά και το 2018 σε μια συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και του Θεσσαλικού Θεάτρου, επιστρέφει ξανά στο ίδιο κείμενο, που μιλά με χιούμορ και αδυσώπητη αλήθεια για μεγάλα θέματα της ζωής: τη ματαίωση των ονείρων, τη σταδιακή υποταγή σε κάθε λογής συμβιβασμούς, αλλά και την αντίσταση σε ό,τι μας βαλτώνει, σε ό,τι αποτελεί εμπόδιο στην αέναη αναζήτηση της ευτυχίας.

Η παράσταση ακολουθεί την ερευνητική διαδρομή και τη σκηνοθετική γραφή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου στα δύο δημοτικά περιφερειακά θέατρα και αναπροσαρμόζεται για να ενσωματώσει στοιχεία της ιστορίας και της φυσιογνωμίας του νέου χώρου παρουσίασης στη Φρυνίχου.

Μετάφραση:Ξένια Καλογεροπούλου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος

Συνεργάτης Δραματουργός: Σοφία Ευτυχιάδου

Διανομή: Σόριν: Θανάσης Μιχαηλίδης, Αρκάντινα: Γιώτα Φέστα, Τριγκόριν: Γιώργος Βεργούλης κ.α.

Ρίττερ, Ντένε, Φος

του Τόμας Μπέρνχαρντ

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

18.10.2019 – 16.01.2020





Τρία πρόσωπα. Τρείς ηθοποιοί. Ένα αιμομικτικό τρίο σε γεύμα ανάμεσα σε βαριά οικογενειακά πορτραίτα. Μία κωμικοτραγική ιεροτελεστία. Σαν χορωδία σε ένα κελί από παράφρονες, τρία αδέλφια αποπειρώνται ενάντια στην αφασία, στην παράλυσή τους, στο μηδενισμό, με όπλο τον μηδενισμό.

Ο Λούντβιχ, τρόφιμος σε μια κλινική για πνευματικά διαταραγμένους ασθενείς, επιστρέφει στο πατρικό του σπίτι όπου από πάντα κατοικείται από τις δύο αδερφές του, ηθοποιούς. Μπορούν να παίζουν στο θέατρο όποτε το επιθυμούν μιας και το πενηνταένα τοις εκατό του συγκεκριμένου θεάτρου τους ανήκει. Έτσι ξεκινάει το έργο. Και εκτυλίσσεται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα γεύμα όπου προσπαθούν να επικοινωνήσουν με παροιμιώδη ανικανότητα.

Ένα ασφυκτικός χώρος μαρτυρά το βαρύ παρελθόν, υψηλή τέχνη και διανόηση ανάμεσα σε κλασική μουσική, πίνακες προγόνων και μαθηματικούς ορισμούς. Τρία πρόσωπα που πιάστηκαν στον ιστό ενός κληρονομημένου ανταγωνισμού.

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Σκηνοθεσία: Μαρία Πρωτόπαππα

Παίζουν οι ηθοποιοί: Λουκία Μιχαλοπούλου, Στεφανία Γουλιώτη, Αργύρης Ξάφης