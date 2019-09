Καλλιτέχνης φύτεψε εκατοντάδες δέντρα σε γήπεδο ενάντια στην κλιματική αλλαγή και στην αποψίλωση των δασών

Ένα δάσος με δέντρα από την Κεντρική Ευρώπη φυτεύτηκε μέσα σε γήπεδο ποδοσφαίρου της Αυστρίας. Η καλλιτεχνική εγκατάσταση αποτελεί ένα ηχηρό σχόλιο ενάντια στην κλιματική αλλαγή και την αποψίλωση των δασών.

Η εγκατάσταση, σχεδιασμένη από τον Κλάους Λίτμαν, στην οποία συμπεριλαμβάνονται περίπου 300 δέντρα, θα μείνει ανοιχτή για εφτά εβδομάδες και έχουν εκφραστεί ελπίδες ότι μέσα σε αυτό το διάστημα θα προσελκύσει άγρια ζωή. Πηγή έμπνευσης αποτέλεσε το σκίτσο ενός δυστοπικού μέλλοντος για τον κόσμο όπου η φύση θα μπορεί να θεαθεί μόνο σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους, όπως τα ζώα στους ζωολογικούς κήπους.

Το αρχικό σκίτσο του Μαξ Πέιντνερ

Ο Λίτμαν ανακάλυψε το σκίτσο με τίτλο The Unending Attraction of Nature το 1970. Δημιουργός του ήταν ο Μαξ Πέιντνερ. «Πίστεψα πως η ιδέα πίσω από το έργο ήταν απλά εντυπωσιακή», ανέφερε ο Λίτμαν στο BBC. Παράλληλα ανέφερε ότι ήθελε να αγοράσει το σκίτσο, ωστόσο αυτό είχε ήδη αποκτηθεί από έναν Αμερικανό συλλέκτη.

«Τότε συνειδητοποίησα ότι θέλω να πραγματοποιήσω το σκίτσο, να το έχω μπροστά στα μάτια μου και να το βιώσω πραγματικά», είπε. Πλέον η εγκατάσταση με τίτλο For Forest - The Unending Attraction of Nature, άνοιξε τις πύλες της στο κοινό. Το δάσος, που βρίσκεται μέσα στο 30.000 θεατών στάδιο της πόλης Κλάγκενφουρτ, αναμένεται να αλλάζει χρώμα όσο το φθινόπωρο πλησιάζει.

Όλα τα δέντρα προέρχονται από φυτώρια και θα μεταφυτευθούν σε έναν χώρο κοντά στο στάδιο μετά το πέρας του εγχειρήματος. «Δεν έχω δουλέψει ξανά με ζωντανούς οργανισμούς και γνωρίζω πως αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δουλειά με ένα γλυπτό, μια φωτογραφία ή έναν πίνακα», λέει ο Λίτμαν προσθέτοντας πως η δουλειά πρέπει να προσαρμοστεί στα είδη και να γίνει με μεγάλη προσοχή και σεβασμό.

Οι Μαξ Πέιντνερ και Κλάους Λίντμαν

Ο Λίτμαν εργάστηκε μαζί με τον Ένζο Ενέα, έναν αρχιτέκτονα τοπίου ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στα δέντρα σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτά θα έχουν την απαραίτητη φροντίδα. O Λιτμαν αναφέρει πως η αντίληψη αποτελεί κεντρικό θέμα στις δημιουργίες του.

«Στο In For Forest παίρνω κάτι που ξέρουμε στην καθημερινή μας ζωή και το βάζω σε νέο πλαίσιο. Αυτό ωθεί τους ανθρώπους να αναρωτηθούν για όσα τους περιβάλλουν και θεωρούν δεδομένα, όπως τα δέντρα στη συγκεκριμένη περίπτωση.»

Με πληροφορίες από BBC