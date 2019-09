Πέθανε ο Daniel Johnston, o αγαπημένος τραγουδοποιός της αμερικανικής indie rock

Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Daniel Johnston, εμβληματικός τραγουδοποιός της αμερικανικής indie rock σκηνής των ΗΠΑ.

Ο Johnston υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε στο σπίτι του στο Χίούστον, όπως επιβεβαίωσε ο Jeff Tartakov. O Johnston ήταν επίσης γνωστός για τις μάχες που έδωσε με τα προβλήματα ψυχικής υγείας που τον συνόδευσαν καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ένας οργανισμός που ονομάζεται "Hi, How Are You Project" ιδρύθηκε από τους Gimbel και Courtney Blanton με την υποστήριξη του τραγουδοποιού και της οικογένειάς του. Ο οργανισμός πήρε το όνομά του από ένα από τα άλμπουμ του Johnston.

Η είδηση του θανάτου του Johnston συνοδεύτηκε από μηνύματα πολλών καλλιτεχνών που απέτισαν φόρο τιμής στον τραγουδιστή. Beck, Judd Apatow και Ezra Furman, τον περιέγραψαν ως έναν από τους καλύτερους δασκάλους της indie. Ο ηθοποιός Elijah Wood έγραψε: «Τι ευγενικός, όμορφος θησαυρός. Τόσο λυπηρό που μας άφησε».

«Ο Daniel ήταν τραγουδιστής, τραγουδοποιός, καλλιτέχνης και φίλος. Αν και αγωνίστηκε με θέματα ψυχικής υγείας για μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του, νίκησε την ασθένειά του μέσω της τέχνης και των τραγουδιών του», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειάς του. «Ενέπνευσε αμέτρητους φανς, καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς με το μήνυμά του ότι δεν έχει σημασία πόσο σκοτεινή είναι η μέρα που "ο ήλιος λάμπει πάνω μου" γιατί "η αληθινή αγάπη θα σε βρει στο τέλος"».

Τα δύο τραγούδια στα οποία αναφέρεται η οικογένειά του:

Γεννημένος στην Καλιφόρνια το 1961, ο Johnston μεγάλωσε στη Δυτική Βιρτζίνια και ξεκίνησε την καριέρα του αφού μετακόμισε στο Ώστιν του Τέξας. Η δημοτικότητά του εκτινάχθηκε όταν άρχισε να μοιράζει κασέτες με τα τραγούδια του του σε ανθρώπους στο δρόμο. Η πρώιμη μουσική του αγαπήθηκε γρήγορα και με παρέμβαση του Κurt Cobain, του θρύλου των Νirvana o οποίος πατρονάρισε τον Johnston, προκλήθηκε έναν πόλεμο υποβολής υποψηφιοτήτων για να κλείσει συμβόλαιο που τον οδήγησε τελικά να υπογράψει με την Atlantic το 1994.

Η εκκεντρότητά του συνόδευε πάντα την καριέρα του. Αξιομνημόνευτη περίπτωσή αποτελεί η άρνησή του να υπογράψει με την δισκογραφική Elektra, επειδή είχαν στην ομάδα τους το συγκρότημα Metallica, το οποίο θεωρούσε σατανικό. Όμως ο Johnston είχε συμμάχους και θαυμαστές μεγάλα ονόματα της μουσικής όπως ο Cobain, o Tom Waits και ο Beck που τον θεωρούσαν μια μουσική ιδιοφυΐα.

Παρά την περιπετειώδη, συχνά παραβατική συμπεριφορά του, ο Johnston ηχογράφησε 17 άλμπουμ ενώ την περασμένη χρονιά είχε δηλώσει πως εργάζεται για ένα νέο δίσκο τον οποίο όμως δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει. Ο Johnston ήταν επίσης γνωστός ως καλλιτέχνης και συγγραφέας κόμικ βιβλίων.