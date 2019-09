Πέθανε ο τραγουδιστής και συνθέτης Έντι Μάνεϊ

Ο τραγουδιστής και συνθέτης Έντι Μάνεϊ πέθανε σήμερα σε ηλικία 70 ετών, σύμφωνα με το περιοδικό Variety που επικαλείται ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο βετεράνος ρόκερ, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 με τραγούδια όπως τα "Two Tickets to Paradise" και "Baby Hold On", πέθανε σήμερα σε ηλικία 70 ετών. «Η οικογένεια Μάνεϊ ανακοινώνει με λύπη της ότι ο Έντι έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τον Αύγουστο ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από καρκίνο στον οισοφάγο, σε ένα επεισόδιο του ριάλιτι Real Money, το οποίο προβλήθηκε από το κανάλι AXS TV.

«Εγώ νόμιζα ότι απλώς θα έκανα ένα τσεκ-απ και μου είπαν ότι έχω καρκίνο», είπε ο βετεράνος ρόκερ, μιλώντας για τη μάχη του με την ασθένεια.

Γεννημένος ως Έντουαρντ Τζόζεφ Μαχόνεϊ το 1949 στο Μπρούκλιν, μετακόμισε στην Καλιφόρνια το 1968 και στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ηχογράφησε τις πρώτες του επιτυχίες με την ετικέτα της Columbia.

Παρά τα προβλήματα με τα ναρκωτικά το 1986 κυκλοφόρησε τον δίσκο "Can't Hold Back", ενώ το κομμάτι "Take Me Home Tonight", ένα ντουέτο με τη Ρόνι Σπέκτορ, έφτασε μέχρι το Νο. 4 των επιτυχιών στις ΗΠΑ.

O Μάνεϊ ηχογράφησε αρκετούς δίσκους μέσα στα επόμενα χρόνια. Η τελευταία του δουλειά με τίτλο "Wanna Go Back" κυκλοφόρησε το 2006. Πέρα από τη μουσική, ο Μάνεϊ ασχολήθηκε και με την ηθοποιία.

Ζούσε στην Καλιφόρνια, ενώ ήταν παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/Variety/Pitchfork