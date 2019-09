Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών: Το Βρετανικό Συμβούλιο μας προσκαλεί στη μεγάλη γιορτή στην Αθήνα

Δεκατέσσερις χώρες μέλη της Ένωσης Μορφωτικών Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNIC) γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.



Το Βρετανικό Συμβούλιο καλεί μικρούς και μεγάλους να δώσουν το παρών στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, από τις 11 έως και τις 4μ.μ, το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, για να γιορτάσουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.

Σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY), το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Σύλλογο των Αποφοίτων Διδασκαλία Γλωσσών στην Ευρώπη, διοργανώνεται μία ακόμα μεγάλη και πολύπλευρη εκδήλωση, σε ένα πολυπολιτιστικό και πολυγλωσσικό φεστιβάλ τραγουδιού, συζητήσεων, χορού και αφήγησης.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια και ένα κυνήγι θησαυρού με κληρώσεις δώρων κάθε ώρα. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών διοργανώνεται στο πλαίσιο της 1ης Εβδομάδας Ευρωπαϊκών Πολιτισμών του δικτύου EUNIC στην Αθήνα, με την υποστήριξη του Δικτύου Πολιτισμού δήμου Αθηναίων Athens Culture Net.

Ο εορτασμός θα περιλαμβάνει πολύωρο ραδιοφωνικό πρόγραμμα όπου θα ακουστούν συνεντεύξεις δρόμου, αναγνώσεις σε διάφορες γλώσσες, συζητήσεις με συγγραφείς και ειδικούς, και κουίζ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Kid's Corner μικροί επιστήμονες

Τα παιδιά εξερευνούν τον χώρο των πειραμάτων με γλιστερά και ρευστά slimes και φτιάχνουν τις δικές τους πολύχρωμες χλαπάτσες μέσα από μία σειρά διασκεδαστικών βημάτων. Μια δημιουργική, εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν στα αγγλικά και να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η φαντασία.

Τρεις ερωτήσεις, 3 άνθρωποι. Τι θα μας πουν

Συζήτηση σχετικά με την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και τον ψηφιακό αλφαβητισμό

We're all in this together

Το τραγούδι θα ερμηνεύσουν οι μαθητές της Σχολής Ι.Μ Παναγιωτόπουλου