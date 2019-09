Ακούστε ένα τραγούδι από το μεταθανάτιο άλμπουμ του Λέοναρντ Κοέν που μόλις ανακοινώθηκε

Τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, ανακοινώθηκε ότι θα κυκλοφορήσει στις 22 Νοεμβρίου ένα νέο άλμπουμ με τραγούδια βασισμένα σε στίχους του Λέοναρντ Κοέν και ήδη μπορεί να ακούσει κανείς το τραγούδι "The Goal" από το ομώνυμο ποίημα του κορυφαίου τραγουδοποιού και ποιητή.

Την παραγωγή του άλμπουμ που έχει τίτλο "Thanks for the Dance" ανέλαβε ο γιος του Λέοναρντ Κοέν, Άνταμ, στρατολογώντας ένα επιφανές καστ μουσικών της σύγχρονης σκηνής όπως ο Beck, η Feist, ο Damien Rice, ο μπασίστας των Arcade Fire, Richard Reed Parry, ο Bryce Desner των National και πολλοί άλλοι.

Στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε, ο Άνταμ Κοέν δηλώνει: «Για τη σύνθεση και την ενορχήστρωσης της μουσικής που δημιουργήσαμε για τους στίχους και τα ποιήματα του πατέρα μου, μείναμε αυστηρά πιστοί στα δικά του μουσικά μοτίβα, έτσι ώστε να τον νιώθουμε πάντα κοντά μας κατά τη διαδικασία παραγωγής του άλμπουμ. Ο Λέοναρντ ζει!».

Ακούστε το τραγούδι "The Goal" και διαβάστε τους στίχους από το ομώνυμο ποίημα στο βίντεο: