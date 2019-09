Έκπληξη από Nick Cave & The Bad Seeds - Το νέο άλμπουμ κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα

Ο Nick Cave είχε μια έκπληξη για τους φαν του σήμερα. Δεν θα περιμένουν πολύ από ότι φαίνεται για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Bad Seeds. Ανακοίνωσε ξαφνικά ότι θα βγει κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι το συγκρότημα δούλευε πάνω σε καινούργιο υλικό μετά το τελευταίο τους άλμπουμ, 'Skeleton Tree' που είχε βγει το 2016.

Δεν είχαν βγάλει ποτέ επίσημη ανακοίνωση αλλά πριν από λίγο καιρό ο Cave είχε δηλώσει ενθουσιασμένος σχετικά. Η πρώτη που επιβεβαίωσε την είδηση ότι ηχογραφούν δηλαδή νέο άλμπουμ ήταν η η γυναίκα του Cave, Suzie Bick, το Σεπτέμβριο του 2018. «Μερικά από τα τραγούδια του αποκαλύπτονται το βράδυ μετά από εφιάλτες», είχε πει. «Είναι τα τραγούδια του πυρετού του».

Ο Nick Cave επιβεβαίωσε την κυκλοφορία του άλμπουμ του που θα είναι διπλό και θα έχει τίτλο 'Ghosteen' στην Q&A σελίδα του όπου οι φαν του τον ρωτάνε τις απορίες του και εκείνος απαντάει. Χαρακτήρισε το άλμπουμ σαν ένα «αποδημητικό πνεύμα» όπου τα τραγούδια στο πρώτο μέρος είναι «τα παιδιά» και στο δεύτερο μέρος «οι γονείς». Απάντησε συγκεκριμένα στην ερώτηση ενός οπαδού του:

«Αγαπητέ Τζο, να περιμένεις το νέο άλμπουμ την επόμενη εβδομάδα. Ονομάζεται Ghosteen. Είναι ένα διπλό άλμπουμ. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 8 κομμάτια.

The Spinning Song

Bright Horses

Waiting For You

Night Raid

Sun Forest

Galleon Ship

Ghosteen Speaks

Leviathan

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο μεγάλα σε διάρκεια τραγούδια που τα ενώνει μια spoken word απαγγελία.

Ghosteen

Fireflies

Hollywood

Τα τραγούδια στο πρώτο άλμπουμ είναι τα παιδιά. Τα τραγούδια στο δεύτερο άλμπουμ είναι οι γονείς. Το Ghosteen είναι ένα αποδημητικό πνεύμα.

Με αγάπη, Nick»