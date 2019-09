10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα (26/9-2/10)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Kimbra

Βραβευμένη με δύο Grammy και περισσότερο γνωστή στην Ελλάδα από το «Somebody that Ι used to know», στο οποίο τραγουδούσε στο πλευρό του Gotye, η Kimbra έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να παίξει κομμάτια από την τελευταία της δουλειά, το άλμπουμ «Primal Heart», που κυκλοφόρησε πέρσι, καθώς και άλλες της επιτυχίες. Ο ήχος της συνδυάζει ποπ με κλασικό R&B, τζαζ και μιούζικαλ ροκ στοιχεία και οι επιρροές της ποικίλλουν από Prince και Minnie Riperton έως Björk και Jeff Buckley.

29/9, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 21:15, εισ.: από 15 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Εuropeana

Φωτο: Α. Σιμόπουλος



Ένα έργο με επίκεντρο 150 αφηγήσεις ασυνόδευτων προσφυγόπουλων σκηνοθετεί η Ραφίκα Σαουίς, γνώστη για την εικαστικότητα των παραστάσεών της. Η διεθνής παραγωγή, που έχει τιμηθεί με την υποτροφία Ίψεν από τα σημαντικά ομώνυμα νορβηγικά βραβεία, μιλά για την ομορφιά, την τρυφερότητα και τις ανησυχίες της εφηβείας με τη συμμετοχή 60 νέων από διαφορετικές χώρες. Τα όνειρα αυτών των μικρών σύγχρονων Οδυσσέων που διέσχισαν εμπόλεμες και αφιλόξενες περιοχές συνδέονται με το κλασικό θεατρικό έργο του Ερρίκου Ίψεν Ο μικρός Έγιολφ.

27-29/9, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20.30, εισ.: 8-15 ευρώ

Ξέπλυνες το αλάτι από πάνω σου;

Πέντε νέοι απόφοιτοι της δραματικής σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν συστήνονται ως Ομάδα Sacra και ανεβάζουν μία παράσταση που υπακούει στους κανόνες του devised theater. Εμπνεόμενοι από το φιλοσοφικό δοκίμιο του Επίκτητου Η Ελευθερία, αναρωτιούνται αν υπάρχει ελεύθερος εαυτός που αντιστέκεται στα μοτίβα της κοινωνικής συμπεριφοράς. Η παράσταση διακρίθηκε με το 1ο βραβείο στο AdaptFestival 2 τον Ιούνιο.

25-29/9, Tempus Verum - Εν Αθήναις, Ιάκχου 19, 21.00, εισ.: 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σωτήρης Πανουσάκης, flip DREAMS

flip DREAMS



Από το 2006 και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ο Πανουσάκης αποτυπώνει, στην αρχή φωτογραφικά και στη συνέχεια ζωγραφικά, πινακίδες και βιτρίνες καταστημάτων, χώρους διασκέδασης, εσωτερικούς χώρους σχολείων και άλλων δημόσιων κτιρίων. Σε κάποιες περιπτώσεις πιστά και φωτορεαλιστικά και αλλού εξπρεσιονιστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, κορδέλες, σημαίες και επιγραφές καταστημάτων συνθέτουν μια ξεχωριστή εικόνα της κοινωνίας.

25/9-2/11, Can Gallery, Αναγνωστοπούλου 42, Κολωνάκι, Tρ.-Παρ. 12:00-15:00, 17:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

RTMONE, Astytherapy

Αλληλεξάρτηση, RTMONE



Ο street artist και εικονογράφος RTMONE στην πρώτη του ατομική έκθεση μοιράζεται ένα «ημερολόγιο» εικονογραφημένων σκέψεών του, ξορκίζοντας αμήχανες στιγμές του παρελθόντος, χρησιμοποιώντας την ίδια γλώσσα που χρησιμοποιεί και στους τοίχους. Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου ο καλλιτέχνης θα πραγματοποιήσει δύο διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά 17-12 ετών, σχεδιάζοντας χαρακτήρες-λογότυπα εμπνευσμένα από την πόλη (κρατήσεις: 6972 609567).

27/9-11/10, Bar Efimerida, Βησσαρίωνος 9 & Σίνα 6, καθημερινά: 10.00-22.00, είσοδος ελεύθερη

DANCE

Temple Club Opening

Το Temple εγκαινιάζει τις club βραδιές του με ένα διήμερο πάρτι και καλεσμένους τον James Ruskin, τον Morah, την Ayshel κ.ά.

27-28/9, Temple, Ιάκχου 17, 00:30, εισ.: 5-15 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Neos Kosmos Stegi Block Party

Φωτο: Mike Tsolis



Στους δρόμους του Νέου Κόσμου γύρω από τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση θα διεξαχθεί το καθιερωμένο πλέον πάρτι για την έναρξη της σεζόν. Η βραδιά διοργανώνεται σε συνεργασία με το six d.o.g.s και θα έχει συναυλίες, δωρεάν μπίρα, DJ sets και voguing. Τη μουσική αναλαμβάνουν οι Athens Disco Kidz, DJ Palov, Santoner, Trophy Wives, Σtella (live) και Discosodoma Soundsystem. Περφόρμανς θα παρουσιάσουν οι Kangela Tromokratisch, A Man to Pet και Go Go Boys.

26/9, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα, 17:30, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Calypso Rose

Calypso Rose



Θεωρείται μητέρα της μουσικής calypso. Το πρώτο της τραγούδι, που συνέθεσε σε ηλικία 15 ετών, αποτελεί το πρώτο του είδους που έθιξε την ανισότητα των φύλων. Το 1963 ήταν η πρώτη γυναίκα που απέσπασε τον τίτλο του «Calypso King» και το 2019 η 79χρονη πλέον Calypso Rose είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνις που έχει εμφανιστεί στο φεστιβάλ Coachella.

27/9, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 21:00, ελεύθερη είσοδος

Lost Bodies

Οι Lost Bodies δεν φοβούνται να καταργήσουν τα όρια ανάμεσα στα μουσικά είδη, αλλά παίζουν αυτό που νιώθουν, με ειλικρίνεια, λίγη παράνοια και άμεση επικοινωνία με το κοινό. Η μουσική τους βρίσκεται στις παρυφές της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής και ενσωματώνει στοιχεία από industrial, trip-hop και post-punk ήχους, με αρκετά στοιχεία πρόζας και κοινωνικής σάτιρας.

28/9, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΤΙ

Club Opening Weekend at six dogs

Η δέκατη club σεζόν της Αβραμιώτου ξεκινά και το gig space ανοίγει τις πόρτες του με ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο house και techno.

27-28/9, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 5 ευρώ