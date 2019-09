Λεονάρντο Ντα Βίντσι: Ο μεγαλοφυής εφευρέτης χλευάστηκε από σύγχρονούς του όσο ζούσε στο Μιλάνο

Όσο ζούσε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, οι κορυφαίοι καλλιτέχνες της εποχής του δεν τον αναγνώριζαν ως μία ιδιαίτερη μεγαλοφυΐα. Κάθε άλλο. Μία νέα μελέτη αποκαλύπτει στοιχεία που αποδεικνύουν πως αν και ήταν δημοφιλής όσο ζούσε, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έγινε αποδέκτης σάτιρας και κακόβουλων αστείων στο αναγεννησιακό Μιλάνο.

Αντικείμενο της ειρωνείας ήταν τα ασυνήθιστα κόκκινα μαλλιά του Λεονάρντο και η αντισυμβατική σεξουαλική του ζωή.

Ο συγγραφέας Σάιμον Χιούιτ, εστιάζει σε μια εικόνα του 1495 που φυλάσσεται στη Γερμανία. Πρόκειται για «κόμικ» της εποχής καθώς η εικόνα χρησιμοποιήθηκε για την εικονογράφηση ενός ποιήματος. Η εικόνα λέγεται Μια Αλληγορία της Δικαιοσύνης και σε αυτήν φαίνεται ένας ξυρισμένος κλητήρας ή δικηγόρος με ξανθοκόκκινα μαλλιά, o οποίος είναι «μαγεμένος» από τους άλλους νεαρούς άνδρες της εικόνας. O νεαρός άνδρας είναι ο Λεονάρντο, λέει ο Χιούιτ στον Observer, λίγο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου «Leonadro da Vinci and the Book of Doom».

Στο βιβλίο, ο Χιούιτ εξηγεί πως έφθασε να ταυτοποιήσει τον ξανθοκόκκινο γραφέα της εικόνας ως τον Λεονάρντο. Απεικονίζεται ως αριστερόχειρας κλητήρας, με μία ξύλινη λύρα στο γόνατο, κάτι που δείχνει πως πρόκειται για καρικατούρα του Λεονάρντο, γράφει. «Η λύρα ήταν το όργανο του Λεονάρντο, ενώ ο πατέρας του, ο Σαρ Πιέρο, ο οποίος φαίνεται να βάζει το χέρι του κάτω από τον ώμο του γιου του, κρατά ένα χαρτί που σίγουρα αναπαριστά το ανώνυμο έγγραφο που κατηγορούσε τον Λεονάρντο για σοδομισμό και το οποίο εμφανίστηκε στη Φλωρεντία τον Απρίλιο του 1476».

Τα κόκκινα μαλλιά ήταν ασυνήθιστα στο Μιλάνο του 15ου αιώνα αλλά όχι και άγνωστα. Θεωρούνταν παράξενα και αλλόκοτα. Ο Χιούιτ υποψιάζεται πως ο Λεοναρντο είχε καταγωγή από τους Χαζάρους, έναν νομαδικό τουρκικό λαό που κινούνταν μεταξύ Μαύρης Θάλασσας και ανατολικής Ευρώπης και στον οποίο τα κόκκινα μαλλιά ήταν πολύ συνηθισμένα. «Όπως λέει ο Άραβας ιστορικός του 13ου αιώνα Σαϊντ Αλ Μαγκρίμπι, η επιδερμίδα τους είναι άσπρη, τα μάτια τους γαλάζια και τα μαλλιά τους δυνατά και κυρίως κοκκινωπά», αναφέρει το βιβλίο.

Μια άλλη ένδειξη πως πιθανότατα ο Λεονάρντο είναι το αντικείμενο χλευασμού της εικονογράφησης είναι πως ο κλητήρας φαίνεται να γράφει αφηρημένος πάνω στο γραφείο αντί για το σημειωματάριο του, καθώς έχει αφαιρεθεί κοιτώντας έναν ημίγυμνο άνδρα που κρατά στο χέρι του «κάτι που μοιάζει με πύραυλο και σίγουρα θα μπορούσε να είναι μία από τις εφευρέσεις του Λεονάρντο Ντα Βίντσι».

Με πληροφορίες από Guardian