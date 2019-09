Midnight Express: «Η Απειλή» του Τζον Κάρπεντερ σε μεταμεσονύκτια προβολή

Υποτιμημένη και εισπρακτικά αποτυχημένη την εποχή της κυκλοφορίας της, η «Απειλη» του Τζόν Κάρπεντερ θεωρείται πλέον cult classic. Το sci-fi θρίλερ που επηρέασε γενιές κινηματογραφιστών έρχεται το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις μεταμεσονύκτιες προβολές της άτυπης κινηματογραφικής λέσχης «Midnight Express».

Μετά από δυο χρονιές ολοένα και μεγαλύτερης απήχησης, το Midnight Express, η σειρά μεταμεσονύχτιων προβολών που οργανώνει ο κριτικός κινηματογράφου και μουσικός Άκης Καπράνος, φτάνει στην τρίτη χρονιά της με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει γενναίες δόσεις ρετρό νοσταλγίας (The Breakfast Club, Goonies. Predator), διαμάντια τρόμου (They Live, Candyman, Videodrome), αριστουργήματα των 70s (All that Jazz, Deliverance) αλλά και σημαντικές στιγμές του ελληνικού σινεμά (Απόντες, Όλα είναι δρόμος).

Ξεκινώντας αυτό το Σάββατο, το «Midnight Express» ανοίγει την καινούργια σεζόν με ένα αριστούργημα του Τζον Κάρπεντερ - και μάλιστα με μια ταινία που αποτελούσε μόνιμο αίτημα του κοινού: το αξεπέραστο (ακόμα και από τον ίδιο τον Κάρπεντερ) «The Thing» ( «Η απειλή») που προβάλλεται σε πλήρως αποκατεστημένη κόπια.

Στο επίκεντρο της ταινίας, μια παρασιτική εξωγήινη μορφή ζωής, που αφομοιώνει και μιμείται τέλεια άλλους οργανισμούς, ένα «πράγμα» δίχως δική του όψη, που εισβάλει σε έναν ερευνητικό σταθμό στην Ανταρκτική, παίρνει τη μορφή των ερευνητών που απορροφά και σπέρνει τον πανικό και την καχυποψία μεταξύ των μελών της ομάδας.

Το «The Thing», είναι η πρώτη ταινία της άτυπης «Τριλογίας Της Αποκάλυψης», που ο Κάρπεντερ συμπλήρωσε στη συνέχεια με τις ταινίες «Prince of Darkness», το 1987 και «Στο στόμα της τρέλας», το 1995.

Το σενάριο βασίζεται στο pulp μυθιστόρημα "Who Goes There?". Το βιβλίο περιγράφει τα τρομακτικά γεγονότα που συμβαίνουν όταν μια ομάδα επιστημόνων στην Ανταρκτική ανακαλύπτει ένα σκάφος εξωγήινης προέλευσης.

Το 1951, το έργο του Κάμπελ ενέπνευσε τους Χάουαρντ Χοκς και Κρίστιαν Νάιμπαϊ που δημιούργησαν το φιλμ «The Thing From Another World», κάνοντας ένα σαφή παραλληλισμό της αρχικής ιστορίας με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Τριάντα χρόνια μετά, το 1982, ο Τζον Κάρπεντερ επέστρεψε στο βιβλίο του Τζον Κάμπελ για να δημιουργήσει το φιλμ «Η Απειλή», ένα κλασικό θρίλερ που ενέπνευσε γενιές ολόκληρες κινηματογραφιστών.

Η ταινία, υποτιμημένη και εισπρακτικά αποτυχημένη την εποχή της κυκλοφορίας της, τώρα πια θεωρείται μια από τις κορυφαίες - αν όχι η κορυφαία - του δημιουργού της, ένα απόλυτο cult classic, σημείο αναφοράς για πολλούς σκηνοθέτες του φανταστικού. Φιλμ κλειστοφοβικής ατμόσφαιρας, έμεινε στην ιστορία και για τα ακραία splatter ειδικά εφέ μεταμορφώσεων.

The Thing

Σκηνοθεσία: Τζον Κάρπεντερ

Παίζουν: Κέρτ Ράσελ, Κιθ Ντεϊβιντ, Τ.Κ Κάρτερ

Μουσική: Ένιο Μορικόνε

Διάρκεια:109 λεπτά

Info

Midnight Express III

Ααβόρα

Ιπποκράτους 180 - ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι

Τηλ: 210-64623271

Ώρα έναρξης: 00:30 μετά τα μεσάνυχτα

Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ