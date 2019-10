10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα (3-9/10)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Dillon - Piano Solo

Γεννημένη στη Βραζιλία και με έδρα το Βερολίνο, η τραγουδίστρια, συνθέτρια και πιανίστρια Dominique Dillon de Byington, μετά από περιοδείες συνοδεία χορωδιών και χάλκινων μουσικών οργάνων, έρχεται στην Αθήνα για ένα σόου μόνο με πιάνο. To νέο της EP «When breathing feels like drowning», σε συνεργασία με τον Klangkünstler Samuel Savenberg (SSSS), περιλαμβάνει νέο υλικό αλλά και διασκευές με πιάνο και ηλεκτρονικές ηχητικές παρεμβάσεις.

9/10, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», πλ. Αγίου Γεωργίου, Καρύτση 8, Αθήνα, 21:30, εισ.: 15-22 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γιάννης Ψυχοπαίδης - Ποιητικά

Μεγάλη αναδρομική έκθεση με ζωγραφικές ενότητες του Γιάννη Ψυχοπαίδη, οι οποίες αναφέρονται και εμπνέονται από τους ποιητές και τον ποιητικό τους λόγο, έρχεται στο ΚΠΙΣΝ. Τα «Ποιητικά» περιλαμβάνουν εικαστικές συνομιλίες με την Οδύσσεια του Ομήρου, τον Παρμενίδη, τον Ηρώνδα, τον Κάλβο, τον Μπάιρον, τον Παλαμά, τον Καβάφη, τον Καρυωτάκη, τον Λόρκα, τον Σεφέρη, τον Ελύτη, τον Ρίτσο, τον Εμπειρίκο, τον Σαχτούρη, την Δημουλά αλλά και τον Κοντό, τον Φωστιέρη, τον Βλαβιανό, τον Κυπαρίσση, τον Μεταξά και τον Σιώτη.

9-31/10, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθημερινά 9:00-22:00, ελεύθερη είσοδος

Μανώλης Μπαμπούσης - How to repair a tear?

Ο πολυσχιδής καλλιτέχνης παρουσιάζει μια multimedia εγκατάσταση στην γκαλερί Ιλεάνα Τούντα. Στο κέντρο της, μια δημιουργική selfie, ένα τοτέμ ύψους 3,9 μέτρων, δομημένο σε φωτογραφικά τρίποδα και δύο στρατιωτικά φορεία. Μία επιτοίχια εγκατάσταση 10 μέτρων ενσωματώνει σχέδια, φωτογραφίες, τυπώματα των γλυπτών του, αρχιτεκτονικά σχέδια και λόγο. Πρόκειται για ένα σύνολο εικόνων, οι οποίες, ενώ λειτουργούν αυτόνομα, συνομιλούν παράλληλα με τον ποιητικό λόγο του Μπαμπούση, που παρουσιάζεται σε δύο βιντεο-προβολές.

3/10-9/11, Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Λυκαβηττός, Τρ.-Πέμ. 15:00-20:00, Τετ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

Ρινόκερος

Το διάσημο σουρεαλιστικό έργο του Ιονέσκο ανεβάζει ο Γιάννης Κακλέας με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη. Οι κάτοικοι μιας πόλης μεταμορφώνονται σε ρινόκερους. Ο μόνος που δεν υποκύπτει σε αυτήν τη μαζική μεταμόρφωση είναι ο Μπερανζέ, που υπερασπίζεται με πάθος τον πολιτισμό, την επιθυμία για ελευθερία και το δικαίωμά του να είναι διαφορετικός. Όπως σημειώνει ο ίδιος ο Ιονέσκο, o Ρινόκερος είναι ένα έργο που αντιτίθεται σε κάθε μαζική υστερία, σε κάθε επιδημία που καλύπτεται από τον μανδύα της λογικής και των ιδεών.

5/10-15/12, Κιβωτός, Πειραιώς 115, Τετ. 20:00, Πέμ.-Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:00, Κυρ. 20:00, εισ.: 12-18 ευρώ

DANCE

Barac

Το πρώτο Believe party της σεζόν προσκαλεί στα decks του six d.o.g.s έναν από τους δημοφιλέστερους εκπροσώπους της ρουμάνικης dance σκηνής. To line-up συμπληρώνουν ο Jonn, resident DJ και ιδρυτής του Believe Athens, ο Always Late και το δίδυμο των Fragk & Gi.

4/10, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, είσ.: 10 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Μέγας Ιεροεξεταστής - Δαιμονισμένοι

Στους Δαιμονισμένους πρωταγωνιστεί μια ομάδα νεαρών ταλαντούχων ηθοποιών, ενώ τον μονόλογο έχει αναλάβει η Λυδία Κονιόρδου.



Δύο θεατρικές μεταφορές έργων του Ντοστογιέφσκι, τους Δαιμονισμένους και τον Μεγάλο Ιεροεξεταστή (από τους Αδελφούς Καραμάζοφ), επέλεξε να παρουσιάσει αυτήν τη σεζόν ο Κωνσταντίνος Χατζής, με τις παραστάσεις να ανεβαίνουν εναλλάξ και κάθε Κυριακή μαζί στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Στους Δαιμονισμένους πρωταγωνιστεί μια ομάδα νεαρών ταλαντούχων ηθοποιών, ενώ τον μονόλογο έχει αναλάβει η Λυδία Κονιόρδου.

4/10-1/12, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος. Παρασκευή: Δαιμονισμένοι / Σάββατο: Μέγας Ιεροεξεταστής / Κυριακή: Μέγας Ιεροεξεταστής - Δαιμονισμένοι, Παρ. & Σάβ. 12-15 ευρώ, Κυριακή: 20 ευρώ

Ο Πατέρας

Ο Πατέρας



Ο Βασίλης Μπισμπίκης, μετά τη θεατρική επιτυχία της περσινής θεατρικής περιόδου με το Άνθρωποι και ποντίκια, προτείνει μια νέα παράσταση με αφορμή το κλασικό αριστούργημα του Αύγουστου Στρίντμπεργκ Ο Πατέρας. Η ιστορία διαδραματίζεται στην Ελλάδα του 2019. Παραμονή Πρωτοχρονιάς, κάπου στην Αθήνα, πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός μεσοαστικού σπιτιού, δύο σύζυγοι θα συγκρουστούν μεταξύ τους μέχρι τελικής πτώσεως, με λάφυρο την κυριαρχία πάνω στο παιδί τους.

9/10-30/11, Αποθήκη, Σαρρή 40, Τετ., Κυρ. 20:00, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Σάβ. (απογευματινή) 18:00, εισ.: Από 15 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Dury Dava

Φωτο: Ευτυχία Βλάχου



Η ψυχεδέλεια των '60s, το γερμανικό krautrock, η αμεσότητα του πανκ αλλά και στοιχεία από τη μουσική της ανατολικής Μεσογείου συνυπάρχουν στον ήχο των Dury Dava, οι οποίοι, από το 2015 που δημιουργήθηκαν, κάνουν εκρηκτικά live. Ο πρώτος τους δίσκος ηχογραφήθηκε το 2018 στο ακατάστατο ημιυπόγειο όπου κάνουν πρόβες και κυκλοφορεί σε διπλό βινύλιο από την Ιnner Εar Records.

6/10, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 6-8 ευρώ

Το ρεσιτάλ

Το περίφημο «Ρεσιτάλ» του Χατζιδάκι παρουσιάζεται για πρώτη φορά ολόκληρο στη Λυρική από τον Διονύση Σούρμπη (βαρύτονος) και τον Θοδωρή Τζοβανάκη (πιάνο). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που είχε διαμορφώσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις και το οποίο παρουσίαζε με τον βαρύτονο Σπύρο Σακκά.

4-5/10, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30, εισ.: 10-20 ευρώ

Larry Gus

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO



Γνωστός για τις γεμάτες ενέργεια συναυλίες του που συνδυάζουν φωνητικά με ηλεκτρονικούς ήχους, ο Larry Gus παρουσιάζει το «Subservient» που θα κυκλοφορήσει σύντομα από την DFA, καθώς και μουσική από προηγούμενες κυκλοφορίες του.

5/10, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 21:00, ελεύθερη είσοδος