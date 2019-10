Εξερευνώντας την εμπειρία της ανάγνωσης σε μια πρωτότυπη performance στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Από την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και καθημερινά, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, την performance The Quiet Volume, εκδοχές της οποίας έχουν έως σήμερα παρουσιαστεί σε δώδεκα χώρες.

Σε μια εποχή που τα βιβλία και οι βιβλιοθήκες απειλούνται σχεδόν με εξαφάνιση, δύο πρωτοπόροι του αγγλικού θεάτρου, o Ant Hampton και ο Tim Etchells των Forced Entertainment, ετοίμασαν τη συμμετοχική performance «The Quiet Volume» που διαδραματίζεται στο ήσυχο περιβάλλον ενός αναγνωστηρίου, για να μας θυμίσουν την δύναμη και τη μαγεία που κρύβει η εμπειρία του διαβάσματος.



Στα αναγνωστήρια, στον δεύτερο όροφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, δύο συμμετέχοντες, καθισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο σε ένα τραπέζι, φορούν ακουστικά και έχουν μπροστά τους ένα κόκκινο και ένα πράσινο τετράδιο και μερικούς τόμους βιβλίων. Καθώς λαμβάνουν στα ακουστικά τους οδηγίες ψιθυριστά, διαβάζουν σιωπηλά αποσπάσματα από τη μικρή στοίβα των βιβλίων τους.



Το «The Quiet Volume», ένας συνδυασμός σιωπής και συγκέντρωσης, φέρνει στην επιφάνεια τη μαγεία που κρύβεται στην καρδιά της εμπειρίας της ανάγνωσης, απελευθερώνοντας στοιχεία που θεωρούμε βαθιά προσωπικά και, την ίδια στιγμή, μας καλεί να τα μοιραστούμε με έναν άλλον αναγνώστη.



Η παράσταση ανήκει στο είδος του «Autoteatro», όρου που περιγράφει μια σειρά performances μικρής κλίμακας, ειδικά σχεδιασμένες για συγκεκριμένους χώρους, οι οποίες ζωντανεύουν με τη συμμετοχή του κοινού.

Η ελληνική εκδοχή του The Quiet Volume, που στη χώρα μας παρουσιάζεται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), δημιουργήθηκε με την καθοδήγηση του Ant Hampton.

Φωτο: Lorena Fernandez



Συντελεστές ελληνικής εκδοχής:

Μετάφραση: Γιάννης Βογιατζής

Πρώτη Φωνή: Γιώργος Κριθάρας

Παιδική Φωνή: Παναγιώτης Λέκκας

Τρίτη Φωνή: Αλίκη Αλεξανδράκη

Ο Ant Hampton, Βρετανός καλλιτέχνης, δημιουργός της performance, έχει την έδρα του στη Γερμανία. Οι δουλειές του διαφοροποιούνται κάθε φορά σε ύφος και περιεχόμενο, διερευνούν, όμως, πάντα επίμονα την ένταση ανάμεσα στη φόρμα και το ζητούμενο της ζωντανής εμπειρίας.

Εδώ και είκοσι χρόνια αναπτύσσει νέους τρόπους της performance, καθοδηγώντας τους θεατές να δημιουργούν επί τόπου παραστάσεις ακολουθώντας οδηγίες. Έργα του, όπως τα Hello for Dummies, GuruGuru, Cue China, OK OK, This is Not My Voice Speaking και The Extra People, συνεχίζουν να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, με εκδοχές σε περισσότερες από 60 διαφορετικές γλώσσες.



Ο Tim Etchells ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και η δουλειά του περιλαμβάνει performances, εικαστικές δημιουργίες και έργα μυθοπλασίας. Είναι η ηγετική φυσιογνωμία της Forced Entertainment, της παγκοσμίου φήμης ομάδας performance, με έδρα το Sheffield. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικούς χώρους πολιτισμού ανά τον κόσμο.

Σήμερα, διδάσκει performance και δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Lancaster. Πρόσφατες εκθέσεις του: Tate Modern, Cubitt, Hayward Gallery, Bloomberg SPACE, Turner Contemporary, The Grundy και Compton Verney (Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και Witte de With (Ρότερνταμ) και MUHKA (Αμβέρσα).

Info

Από 11 Οκτωβρίου 2019

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Ώρες: 18.00-20.40 (20λεπτα slots)

Η συμμετοχή στην performance είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο SNFCC.org. Η ηλεκτρονική προεγγραφή ξεκινάει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου.