10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα (10-16/10)

ΘΕΑΤΡΟ

Oedipus: Sex with mum was blinding

Αντλώντας υλικό από σύγχρονες μελέτες και πειράματα, η Έλλη Παπακωνσταντίνου διαβάζει τον Σοφοκλή με αντι-εξουσιαστική ματιά, θέτοντας ζητήματα ταυτότητας και βιολογικού προσδιορισμού. Πώς επηρεάζουν οι πρόγονοί μας τις επιλογές μας; Μπορούμε ν' αλλάξουμε τη φύση της ανθρωπότητας; Είμαστε πραγματικά ελεύθεροι; Η υβριδική όπερα, που τοποθετεί τους θεατές στον ρόλο του Xορού, έρχεται στην Αθήνα μετά το ανέβασμά της στο Brooklyn Academy of Music της Νέας Υόρκης.

11-20/10, Σφενδόνη, Μακρή 4, Μακρυγιάννη, kαθημερινά: 21:00, εισ.: από 12 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αραβικά φεμινιστικά φιλμ

Έργα γυναικών από την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Αίγυπτο, τον Λίβανο, την Τυνησία, τη Σαουδική Αραβία και τη Λιβύη υπό την επιμέλεια της Doreen Toutikian.



7-21/10, State of Concept, Τούσα Μπότσαρη 19, Τετ.-Παρ. 16:30-20:30, Σάβ. 12:00-17:00, είσοδος ελεύθερη

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

The Quiet Volume

Φωτο: Lorena Fernandez



Ο Tim Etchells, ηγετική μορφή της Forced Entertainment, μαζί με τον διεθνούς φήμης Βρετανό Ant Hampton είναι οι δημιουργοί της συμμετοχικής περφόρμανς «The Quiet Volume», η οποία έχει ταξιδέψει σε 12 χώρες μέχρι σήμερα και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στα αναγνωστήρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος δύο συμμετέχοντες, καθισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον σε ένα τραπέζι, φορούν ακουστικά και έχουν μπροστά τους ένα κόκκινο και ένα πράσινο τετράδιο και μερικούς τόμους βιβλίων. Καθώς λαμβάνουν στα ακουστικά τους οδηγίες ψιθυριστά, διαβάζουν σιωπηλά αποσπάσματα από τη μικρή στοίβα των βιβλίων τους.

Από 11/10, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθημερινά: 18:00-20:40 (20λεπτα slots), Είσοδος ελεύθερη (με προεγγραφή)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Sonar Athens

Jon Hopkins



Για πρώτη χρονιά το πρωτοποριακό διεθνές φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής με έδρα τη Βαρκελώνη έρχεται και στην Αθήνα. Ανάμεσα στους καλεσμένους του διημέρου βρίσκονται ο Jon Hopkins, με ένα εγκεφαλικό μείγμα ambient και techno, ο Paul Kalkbrenner, οι Αcid Αrab, η αβανγκάρντ μουσικός Caterina Barbieri, ο Tim Hecker, οι Rival Consoles και ο Shigeto.

11-12/10, Gazi Music Hall (&Αμαξοστάσιο), Ιερά Οδός 7-13, Γκάζι, εισ.: από 42 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης



Δύο εμβληματικούς ρόλους του σύγχρονου δραματολογίου, τον Τζορτζ και τη Μάρθα, υποδύονται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης (που έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία του έργου) και η Μαρία Πρωτόπαππα, με συμπρωταγωνιστές τον Προμηθέα Αλειφερόπουλο και την Ντάνη Γιαννακοπούλου. Ακροβατώντας ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, το αριστούργημα του Έντουαρντ Άλμπι φέρνει τους θεατές αντιμέτωπους με το ερώτημα: ποιος δεν φοβάται να ζήσει χωρίς ψευδαισθήσεις;

Από 12/10, Θέατρο Αθηνών, Βουκουρεστίου 10, Τετ.-Παρ., Κυρ. 21:00, Σάβ. 21:15 & 18:00, εισ.: 14-20 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Η Υπνοβάτις

Μία από τις δημοφιλέστερες όπερες του Μπελίνι επιστρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μετά από 40 χρόνια.



Στις ελβετικές Άλπεις, ο γάμος της Αμίνας και του αγαπημένου της Ελβίνο κινδυνεύει να ακυρωθεί την τελευταία στιγμή: η Αμίνα υπνοβατεί και έρχεται σε δύσκολη θέση, φέρνοντας επίσης τους γεμάτους προκαταλήψεις συντοπίτες της σε αμηχανία.

Μία από τις δημοφιλέστερες όπερες του Μπελίνι επιστρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μετά από 40 χρόνια, με μια παραγωγή υψηλής αισθητικής σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ογκέν και σκηνοθεσία Μάρκο Αρτούρο Μαρέλι. Πρόκειται για μια ιστορική συμπαραγωγή της Κρατικής Όπερας της Βιέννης και της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου.

1, 13, 16, 18, 20, 25, 27 & 29/10, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20.00, Κυριακές: 18:30), εισ.: 15-90 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Μαθήματα Πολέμου ΙΙ: Σικελικά δράματα

Tο δεύτερο μέρος της sold out παράστασης του Δημήτρη Λιγνάδη ανεβαίνει ξανά για τέσσερις μόνο βραδιές. Τα Μαθήματα Πολέμου ΙΙ: Σικελικά δράματα παρουσιάζουν επεισόδια από τη δεύτερη φάση του Πελοποννησιακού Πολέμου, τη Σικελική Εκστρατεία (415-413 π.Χ.), αντλώντας ιστορικό υλικό από το 6ο, το 7ο και μέρος του 8ου βιβλίου του έργου του Θουκυδίδη.

10-13/10, Μέγαρο Μουσικής, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 21:00, εισ.: 12-18 ευρώ

DANCE

Crystal Orca Showcase

H δισκογραφική Crystal Orca φέρνει την Ελβετίδα παραγωγό και DJ Shayu, φρέσκια από την περιοδεία της στην Ασία. Η βραδιά θα ξεκινήσει με τους Whitemage back to back με ROT10, ενώ θα ακολουθήσουν οι † IME 9 4. Αμέσως μετά τη Shayu, οι D0G2TH θα κλείσουν τη βραδιά με ένα σπέσιαλ σετ.

11/10, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23.00, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Sun Ra Arkestra

Sun Ra Arkestra



Η τζαζ ορχήστρα του μυθικού Sun Ra Arkestra έρχεται στο ΚΠΙΣΝ στο πλαίσιο της εορταστικής ευρωπαϊκής περιοδείας για τα 95α γενέθλια του σαξοφωνίστα και μουσικού διευθυντή του συγκροτήματος Marshall Allen.

14/10, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 20:30, εισ.: 5-15 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Bananaboys

Φλερτ, αγόρια και κορίτσια, ιδρώτας και χορευτική μουσική, όλα συνοδεία μπανάνας. Στις μουσικές επιλογές οι DJ Floba (aka Phillipe Missas) και spps (aka Spyros Panagopoulos).

12/10, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 23:00, είσοδος ελεύθερη