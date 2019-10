To Purple Rain ακούστηκε σε ομιλία του Τραμπ και προκάλεσε την οργή των κληρονόμων του Prince

Την οργισμένη αντίδραση των κληρονόμων του Prince, προκάλεσε η απόφαση του επιτελείου του Τραμπ να ακουστεί το "Purlple Rain", κατά τη διάρκεια ομιλίας του Αμερικανού προέδρου, στη Μινεάπολη, γενέτηρά του μεγάλου μουσικού.

Οι κληρονόμοι του Prince υποστηρίζουν πως έχει υπάρξει συμφωνία για τη μη χρήση τραγουδιών του Αμερικανού καλλιτέχνη από τον Ντόναλντ Τραμπ. H συμφωνία ανάμεσα στην πλευρά Τραμπ και τους κληρονόμους του Prince έκλεισε το 2018. Ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το "Purple Rain" κατά την προεκλογική του καμπάνια το 2016. Με ανακοίνωσή τους στο Twitter, οι κληρονόμοι του Αμερικανού μουσικού, έκαναν γνωστό ότι «ουδέποτε έδωσαν την άδεια στον πρόεδρο Τραμπ να χρησιμοποιεί τα τραγούδια του Prince». Παράλληλα έδωσαν στη δημοσιότητα επιστολή εκπροσώπων του προέδρου που επιβεβαιώνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά κομμάτια του Prince.





Πρόσφατα και οι Queen κατάφεραν να αποτρέψουν τον Ντόναλντ Τραμπ από το να χρησιμοποιεί τη μουσική τους. Το "We Will Rock You" αποτελούσε κεντρικό τραγούδι της νέας καμπάνιας του Αμερικανού προέδρου στο Twitter που ξεκίνησε στις 09 Οκτωβρίου. Ωστόσο πλέον το κομμάτι δεν ακούγεται. Τον Ιούλιο του 2016, στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιλέξει να ακούγεται το "We are the Champions" με το συγκρότημα να υποστηρίζει ότι το έκανε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Αργότερα ο Brian May, κιθαρίστας του συγκροτήματος, περιέγραψε τον Ντόναλντ Τραμπ ως «έναν πολύ επικίνδυνο άνθρωπο».



Στη μακρά λίστα των καλλιτεχνών που απαγορεύουν στον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί τραγούδια τους βρίσκονται οι Rolling Stones, οι Aerosmith, ο Neil Young, οι REM και ο Elton John.