Booker 2019: Μάργκαρετ Άτγουντ και Μπερναντίν Εβαρίστο μοιράζονται το βραβείο

Το Βραβείο Booker 2019 απέσπασαν από κοινού η Μάργκαρετ Άτγουντ και η Μπερναντίν Εβαρίστο.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το The Booker Prizes με μήνυμά του στο Twitter, η Μάργκαρετ Άτγουντ βραβεύεται για μυθιστόρημά της "The Testaments" και η Μπερναντίν Εβαρίστο για το "Girl, Woman, Other".

Η Μάργκαρετ Άτγουντ και η Μπερναντίν Εβαρίστο θα μοιραστούν το ποσό των 50.000 λιρών. Σύμφωνα με τους κανόνες, το βραβείο Booker δεν πρέπει να μοιράζεται ανάμεσα σε συγγραφείς, ωστόσο οι κριτές ανέφεραν πως «δεν μπορούσαν διαχωρίσουν τα έργα». Με αυτόν τον τρόπο η Μάργκαρετ Άτγουντ γίνεται η γηραιότερη συγγραφέας που κατακτά το βραβείο και η Μπερναντίν Εβαρίστο η πρώτη μαύρη γυναίκα.

Το βιβλίο της που Μπερναντίν Εβαρίστο αποτελεί ένα χρονικό της ζωής των μαύρων οικογενειών στη Βρετανία. Η Άτγουντ, που συχνά ως υποψήφια για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, έχει κερδίσει το βραβείο Booker το 2000 για το ιστορικό μυθιστόρημά της «Ο τυφλός δολοφόνος». Μόλις τέσσερις συγγραφείς στην ιστορία του θεσμού έχουν κερδίσει βραβείο Booker δύο φορές.

Η Καναδή μυθιστοριογράφος και ποιήτρια προτάθηκε φέτος για το μυθιστόρημά της "The Testaments", την πολυαναμενόμενη συνέχεια του "The Handmaid's Tale" (στα ελληνικά κυκλοφορεί με τους τίτλους «Η ιστορία της πορφυρής δούλης» και «Η ιστορία της θεραπαινίδας»). Το «The Testaments» διαδραματίζεται 15 χρόνια μετά την τελική σκηνή του «The Handmaid's Tale».

Δύο φορές στο παρελθόν, το 1974 και το 1992, το βραβείο Booker μοιράστηκε σε δύο συγγραφείς.