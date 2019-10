O έντονα πολιτικοποιημένος σκηνοθέτης Ραμπί Μρουέ παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα το νέο του έργο στη Στέγη

O έντονα πολιτικοποιημένος εικαστικός, σκηνοθέτης και περφόρμερ Ραμπί Μρουέ παρουσιάζει με το Dance On Ensemble δύο χορογραφίες, μια εκ των οποίων σε παγκόσμια πρεμιέρα, από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.



Ορμώμενος από τις δικές του εμπειρίες πολέμου και πολιτικών αγώνων ο Μρουέ μίλα με το έργο του για το πανανθρώπινο τραύμα, και παρουσιάζει στην Αθήνα τη νέα χορογραφία «You Should Have Seen Me Dancing Waltz» και το παλαιότερο έργο του «Elephant».



Το «Elephant» είναι ένα έργο για την ανθρώπινη φύση. Χτίστηκε πάνω σε μια συλλογή από 316 σχέδια νεκρών σωμάτων, τα οποία ο καλλιτέχνης ζωγράφιζε επί έναν χρόνο – ένα κάθε μέρα. Τι αφήνει πίσω του ένας πόλεμος ή ένα έγκλημα; Η εικαστική γλώσσα του Ραμπί Μρουέ μετασχηματίζεται σε κάτι βαθιά σωματικό, καθώς συνεργάζεται με δύο εξαιρετικούς χορευτές, τους Ty Boomershine και Jone San Martin.

Φωτο: Jubal Battisti



Το «You Should Have Seen Me Dancing Waltz», που παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη, είναι μια διερεύνηση της έννοιας του τείχους ως προστασίας, αλλά και ως ορίου ανάμεσα στο μέσα και το έξω, στο ιδιωτικό και το δημόσιο, στην οποία το δέρμα του χορευτή γίνεται το όχημα μιας αλληγορίας.



O ίδιος ο Ραμπί Μρουέ αναφέρει: «Το σώμα του χορευτή ως ένα τείχος προστασίας του μέσα από το έξω και του έξω από το μέσα, διάφανο στην αδιαπερατότητά του. Θα μπορούσε να είναι αλήθεια ότι το δέρμα είναι μια διαχωριστική γραμμή του μέσα από το έξω; Κι αν ναι, υπάρχει τότε ένας πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές; Ένας εμφύλιος πόλεμος;» Το ανθρώπινο σώμα μπαίνει στο μικροσκόπιο με τον επώδυνο, μα πάντα ποιητικό τρόπο του Ραμπί Μρουέ.

Φωτο: Jubal Battisti

Info

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

8-10 Νοεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή | 20:30

Εισιτήρια: Κανονικό: 7, 10, 15, 18 €, Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 8, 12, 14 €, Παρέα 10+ άτομα: 7, 11, 13 €, Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €, Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 € | Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@onassis.org