Πολυβραβευμένες ταινίες με θέμα τη μετανάστευση δωρεάν στην Ταινιοθήκη

Το «Moviement» παρουσιάζει από την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας τριάντα τέσσερις ταινίες ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, μικρού και μεγάλου μήκους, που εξερευνούν τις διαστάσεις της μετανάστευσης στη Μεσόγειο αλλά και πέρα από αυτήν.

Ταινίες από την Τυνησία, τον Λίβανο, την Ισπανία, την Ιταλία, την Γερμανία, την Αίγυπτο, την Τουρκία, την Ελλάδα καλύπτουν θέματα όπως ο πόλεμος, ο εκτοπισμός, ο θεσμικός ρατσισμός, οι οικογενειακές σχέσεις, η οικιακή εργασία, η ένταξη και η αλληλεγγύη.

Οι περισσότερες ταινίες του φεστιβάλ προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους οι πολυβραβευμένες: «A Maid for Each» του Maher Abi Samra, «Babai» του Visar Morina, «Central Airport TFH» του Karim Ainuz και η μικρού μήκους ταινία «Atlantiques» της Mati Diop. H σκηνοθέτις κέρδισε το φετινό Μεγάλο Βραβείο φέτος στις Κάννες με μια ταινία βασισμένη σε αυτό το μικρού μήκους έργο.

Πέντε ταινίες κάνουν στο Moviement την παγκόσμια πρεμιέρα τους: «Exilees» της Ager Oueslati, «Searching for Ghazala» του Bassam Mortada, «Across the Horn» του Oualid Khelifi, «Trilogy of Embrace» της Ελευθερίας Αστρινάκη και «Lost Youth» του Ανδρέα Δερμάνη.

Παράλληλα με τις προβολές το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις του κοινού με τους δημιουργούς των ταινιών (Q&A) καθώς και τέσσερις ανοιχτές συζητήσεις σε πάνελ με κινηματογραφιστές, ηθοποιούς και ακτιβιστές

Altantique

Πρόγραμμα συζητήσεων

Τετάρτη 30.10 στις 21:00 | Η ανεπαίσθητη παρουσία των οικιακών βοηθών

Πέμπτη 31.10 στις 20:00 | Οπτικοακουστική παραγωγή, πολιτική και εξορία: Η περίπτωση της Συρίας

Παρασκευή 1.11 στις 22:00 | Νεκροί κρατούμενοι: Ο θεσμικός ρατσισμός ως ηθικός αυτουργός

Κυριακή 3.11 στις 19:00 | Κάλεσμα για ειρήνη στην Τουρκία και την εξορία

Τέλος, το δίκτυο μεταναστριών Melissa θα παρουσιάσει την κινηματογραφική του λέσχη και η Action for Women την έκθεση φωτογραφίας «Seen».

Το κινηματογραφικό φεστιβάλ Moviement είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ – Παράρτημα Ελλάδας.

Info

30 Οκτωβρίου- 3 Νοεμβρίου

Ταινιοθήκη της Ελλάδας

Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Aναλυτικό πρόγραμμα προβολών εδώ.