Για πρώτη φορά μπαλόνι της Yayoi Kusama στη θεαματική παρέλαση των Macy's στη Νέα Υόρκη

Στην φετινή ετήσια φαντασμαγορική παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών των πολυκαταστημάτων Macy's στη Νέα Υόρκη, η τέχνη θα συναντήσει το θέαμα, καθώς η Yayoi Kusama συμμετέχει με ένα τεράστιο μπαλόνι.

Η θρυλική εικαστικός από την Ιαπωνία θα παρουσιάσει το «φουσκωτό έργο τέχνης» σε μια από τις μεγαλύτερες παρελάσεις του κόσμου φέτος παίρνοντας τη δική της θέση στη λίστα με καλλιτέχνες όπως οι Jeff Koons, KAWS, Takashi Murakami και Keith Haring που κατά το παρελθόν είχαν δώσει έργα τους για να γίνουν μπαλόνια.

Το όνομα του μπαλονιού, σχεδιασμένο από το στούντιο της Κusama είναι «Love Flies up to the Sky» (Η αγάπη πετά ψηλά στον ουρανό) και θα πετάξει στη Νέα Υόρκη στις 28 Νοεμβρίου.

Το μπαλόνι έχει το σχήμα ενός κόκκινου ήλιου που οι αχτίδες του έχουν το σχήμα των χαρακτηριστικών πλοκαμιών, ένα γνώριμο χαρακτηριστικό στα έργα της Kusama. Mε μήκος 10 μέτρα και ύψος περίπου 12, το μπαλόνι θα χρειαστεί περίπου 20 άτομα για να το κρατάνε κατά τη διαδρομή του στην παρέλαση.

Η επιλογή της Kusama για το σχεδιασμό του μπαλονιού είναι ξεχωριστή καθώς το πρόγραμμα Blue Sky Gallery της εκδήλωσης - το οποίο ξεκίνησε το 2005 - έχει παρουσιάσει μόνο άντρες καλλιτέχνες μέχρι τώρα.