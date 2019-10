Πώς αγάλματα γυμνών ανδρών παρουσιάστηκαν με εσώρουχο σε έκθεση της Unesco

Σάλος ξέσπασε για το πως δύο αγάλματα γυμνών ανδρών στην Γαλλία παρουσιάστηκαν με εσώρουχο σε έκθεση της UNESCO με το γεγονός να αποδίδεται στην κακή συνεννόηση ανάμεσα στον γλύπτη και τον διεθνή οργανισμό.

Στις 21 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης Heritage Days, οι επισκέπτες των κεντρικών γραφείων της UNESCO στο 7o διαμέρισμα του Παρισιού, είδαν δύο αγάλματα του γλύπτη Stephane Simon ντυμένα με εσώρουχα ώστε να μην προσβληθούν «συγκεκριμένες ευαισθησίες» (σ.σ. του κοινού). Η κίνηση αυτή εξόργισε τους χρήστες του διαδικτύου όπου κατήγγειλαν το γεγονός μέσα από αναρτήσεις τους.

Τα αγάλματα γυμνών ανδρών είναι κομμάτι του πρότζεκτ "In Memory of Me" και παριστάνουν γυμνούς άνδρες να βγάζουν selfie με ένα κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με το Checknews, το ντύσιμο των αγαλμάτων οφείλεται στην κακή συνεννόηση ανάμεσα στον δημιουργό και την UNESCO, o οποίος αρχικά είχε προτείνει να βρίσκεται κοντά στα αγάλματα καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία όταν κρίνεται απαραίτητο. Από την πλευρά της η UNESCO ανέφερε ότι δεν είχε κατανοήσει πως η πρόταση του Stephane Simon αφορούσε έναν μη μόνιμο τρόπο κάλυψης των γυμνών σημείων. Ο καλλιτέχνης ανέφερε ότι την παραμονή της έκθεσης η UNESCO τον ρώτησε αν σκοπεύει να καλύψει τα επίμαχα σημεία των αγαλμάτων μόνιμα και έτσι πρότεινε να τα ντύσει με εσώρουχα.

Εκπρόσωπος της UNESCO ανέφερε στο Checknews ότι η οργάνωση δεν επιβάλει τίποτα στους καλλιτέχνες κάνοντας λόγο για «λάθος». «Αν το θέμα είχε τεθεί πίσω σε εμάς, θα λέγαμε ότι ο καλλιτέχνης θα μπορούσε, αν το επιθυμούσε, να μην ντύσει τα αγάλματα» ανέφερε το γραφείο της Audrey Azoulay, γενικής διευθύντριας της UNESCO. Παρά τις διευκρινήσεις συνεχίζεται η κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής. Χρήστες κάνουν λόγο για «γελοιότητες» ενώ άλλοι ρωτούν πώς μπορεί ένα άγαλμα να ντυθεί με εσώρουχα.

Με πληροφορίες από Checknews/Liberation