Halloween στην Αθήνα: Αυτά είναι τα καλύτερα πάρτι για τη φετινή γιορτή

A Spooktacular Halloween Night

Το six d.o.g.s μεταμορφώνεται για την περίσταση, ταΐζει τους καλεσμένους (κολοκυθόσουπα, και άλλα σπέσιαλ halloween treats) και προσφέρει «αχνιστά» cocktails στα 5 ευρώ. Οι DJs The Great Illuminati Party Soundsytem και Jack Heart vs. Panos Dimitropoulos υπόσχονται guilty pleasures και party anthems.



31/10, six d.o.g.s, 21:00, Είσοδος ελεύθερη

Joker's Halloween Party

Joker's Halloween



Ήρθε η ώρα να φορέσεις το χαμόγελο σου. To Ρομάντσο γιορτάζει το Halloween με έμπνευση την ταινία της χρονιάς, τον Joker. To soundtrack της βραδιάς επιλέγουν οι Roman & Saradis, Bekha Mujiri και G. Dimitrakopoulos. Στο πάρτι θα υπάρχει photo booth και face painting, όπως ο Joker μόνο ξέρει.

31/10, Ρομάντσο, 22:00, Είσοδος ελεύθερη

All Hallows' Eve

Ιστοί αράχνης, κολοκύθες, παγανιστικά σύμβολα, σκοτεινή ατμόσφαιρα και πάνω απ' όλα, διάθεση για πάρτι στο ΕΚΕΙ στη Λέκκα. Μάγισσες, vampires, φαντάσματα και τέρατα της Αθήνας, όλοι ευπρόσδεκτοι.



31/10, EKEI, 21:00, εισ.: 8 ευρώ (με ποτό)

Halloween Party at Galaxy Bar

Με θέα στην πόλη, το rooftop bar του Hilton διοργανώνει ένα σκοτεινό πάρτι με σπέσιαλ DJ sets και κοκτέιλ ειδικά σχεδιασμένα για τη βραδιά. Η καλύτερη μεταμφίεση κερδίζει μία διανυκτέρευση 2 ατόμων σε ένα executive δωμάτιο με θέα στην Ακρόπολη.



31/10, Hilton Athens, 21:30, Eίσοδος ελεύθερη

Stranger Thrills Halloween Party

H χρονομηχανή δείχνει κάπου στα '80s του «Stranger Things».



Το Temple μπαίνει και αυτό σε κλίμα Halloween με τη χρονομηχανή να δείχνει κάπου στα '80s του Stranger Things. Ζωντανά στη σκηνή οι Wedding Singers παίζουν σε ένα στοιχειωμένο prom night ενώ τα DJ sets που θα ακολουθήσουν αναλαμβάνουν οι Morah, Calqulus και Fro.



31/10, Temple, 21:00, εισ.: 10 ευρώ

Joker's Halloween Night

Η «Level Up Athens» και τα «Hideout Events» μας πηγαίνουν στο Gotham City και το σύμπαν της DC comics. Οι καλύτερες μεταμφιέσεις θα κερδίσουν δώρα. To line up θα έχει: Charge, Chex, Fiyahkidd, Lovecraft, William, El Tigre, Sider και Craytham.



2/11, Tres, 22:00, εισ.: 5 ευρώ

Horror After Dark

Τεχνόπολη



H νύχτα πέφτει στο Μουσείο ξανά. Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, φιλοξενεί το τρίτο late night event του, αυτή τη φορά με horror διάθεση. Dj sets, make-up special effects, ευφάνταστα παιχνίδια ρόλων, προβολές κ.α. στους χώρους του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας. Η διάσημη Βρετανίδα DJ & ραδιοφωνική παραγωγός Jamz Supernova διαλέγει την μουσική.



1/11, Τεχνόπολη, 21:00, εισ.: 5 ευρώ (Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα 18 ετών και άνω)