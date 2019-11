BIFA: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των 22ων Ανεξάρτητων Βρετανικών βραβείων

Οι υποψηφιότητες της 22ης απονομής των Βρετανικών βραβείων ανεξάρτητων ταινιών, γνωστών και ως BIFA ανακοινώθηκαν, με την ταινία "Η Προσωπική Ιστορία του Ντέιβιντ Κόπερφιλντ" να ηγείται των υποψηφιοτήτων με 11 και το μουσικό δράμα "Wild Rose" να ακολουθεί με 10 υποψηφιότητες.

Η νέα μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος του Καρόλου Ντίκενς "Ντέιβιντ Κόπερφιλντ" έλαβε υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες, Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του Ντέβ Πάτελ, Καλύτερου β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της Τίλντα Σουίντον, Καλύτερου β'ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του Χιού Λώρι και Καλύτερου Σεναρίου ανάμεσα σε άλλες. Το "Wild Rose" του Τομ Χάρπερ σκόραρε υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Α' Γυναικείου ρόλου για την Τζέσσι Μπάκλεϋ και Καλύτερου Σεναρίου. Οι ταινίες "In Fabric" και "The Souvenir" ακολούθησαν με 9 και 8 υποψηφιότητες αντίστοιχα.

Η "Τζούντι" της Ρενέ Ζελβέγκερ από την άλλη συγκέντρωσε 5 συνολικά υποψηφιότητες μεταξύ των οποίων Καλύτερης Γυναικείας ερμηνείας για την Ζελβέγκερ στον ρόλο της Τζούντι Γκάρλαντ, Καλύτερης Φωτογραφίας, Καλύτερων Κοστουμιών, Καλύτερου Μέικ Απ και Μαλλιών και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. Μερικά από τα φετινά φαβορί των Όσκαρ όπως τα "Παράσιτα" και η "Ιστορία Γάμου" προτάθηκαν στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας μαζί με "Το Πορτρέτο μιας Γυναίκας που Φλέγεται".

Η 22η απονομή των βραβείων BIFA θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου του 2019.

Η αναλυτική λίστα με τις υποψηφιότητες:

Καλύτερη Βρετανική Ανεξάρτητη Ταινία

"Bait"

"For Sama"

"The Personal History of David Copperfield"

"The Souvenir"

"Wild Rose"

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Waad Al-Kateab and Edward Watts, "For Sama"

Oliver Hermanus, "Moffie"

Joanna Hogg, "The Souvenir"

Mark Jenkin, "Bait"

Asif Kapadia, "Diego Maradona"

Καλύτερη Ηθοποιός

Jessie Buckley, "Wild Rose"

Holliday Grainger, "Animals"

Sally Hawkins, "Eternal Beauty"

Vicky Knight, "Dirty God"

Renee Zellweger, "Judy"

Καλύτερος Ηθοποιός

Sam Adewumni, "The Last Tree"

Tom Burke, "The Souvenir"

Kris Hitchen, "Sorry We Missed You"

Josh O'Connor, "Only You"

Dev Patel, "The Personal History Of David Copperfield"

Καλύτερο Σενάριο

Joanna Hogg, "The Souvenir"

Armando Iannucci and Simon Blackwell, "The Personal History of David Copperfield

Paul Laverty, "Sorry We Missed You"

Peter Strickland, "In Fabric"

Nicole Taylor, "Wild Rose"

Καλύτερη Υποστηρικτική Ηθοποιός

Jessica Barden, "Scarborough"

Ruthxjiah Bellenea, "The Last Tree"

Elizabeth Debicki, "Vita & Virginia"

Tilda Swinton, "The Personal History of David Copperfield"

Julie Walters, "Wild Rose"

Καλύτερος Υποστηρικτικός Ηθοποιός

Chiwetel Ejiofor, "The Boy Who Harnessed the Wind"

Hugh Laurie, "The Personal History of David Copperfield"

Edlison Manuel, Olbera Núñez, "Yuli – The Carlos Acosta Story"

Peter Mullan, "The Vanishing"

Bluey Robinson, "Dirty God"

Το βραβείο Ντάγκλας Χικοξ (Ντεμπούτο Σκηνοθέτη)

Will Becher, Richard Phelan, "A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon"

Fyzal Boulifa, "Lynn + Lucy"

Ninian Doff, "Boyz In the Wood"

Chiwetel Ejiofor, "The Boy Who Harnessed the Wind"

Harry Wootliff, "Only You"

Breakthrough Παραγωγός

Finn Bruce, "Tucked"

Kate Byers, Linn Waite, "Bait"

Joy Gharoro-Akpojotor, "Blue Story" [Also Produced By Damian Jones]

Becky Read, "Three Identical Strangers" [Also Produced By Grace Hughes-Hallett]

Jack Sidey, "Moffie" [Also Produced By Eric Abraham]

Ντεμπούτο Σεναριογράφου

Kieran Hurley, "Beats"

Lisa Owens, "Days of the Bagnold Summer"

Nicole Taylor, "Wild Rose"

Emma Jane, "Unsworth Animals"

Harry Wootliff, "Only You"

Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός

Sam Adewumni, "The Last Tree"

Vicky Knight, "Dirty God"

Lorn Macdonald, "Beats"

Roxanne Scrimshaw, "Lynn + Lucy"

Honor Swinton Byrne, "The Souvenir"

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

"Coup 53"

"Diego Maradona"

"For Sama"

"Seahorse"

"Tell Me Who I Am"

Βραβείο Raindance Discovery

"A Bump Along The Way," Shelly Love

"Children of the Snow Land," Zara Balfour, Marcus Stephenson, Mark Hakansson

"Here For Life," Andrea Luka Zimmerman, Adrian Jackson, James Lingwood, Michael Morris, Cressida Day

"Muscle," Gerard Johnson, Matthew James Wilkinson, Richard Wylie, Ed Barratt

"The Street," Zed Nelson

Καλύτερη Διεθνής Ανεξάρτητη Ταινία

"Ash Is Purest White"

"Marriage Story"

"Monos"

"Parasite"

"Portrait of a Lady on Fire"

Καλύτερο Κάστινγκ

Shaheen Baig, "In Fabric"

Shaheen Baig, Aisha Bywaters, "The Last Tree"

Kahleen Crawford, Caroline Stewart, "Only You"

Kahleen Crawford, "Wild Rose"

Sarah Crowe, "The Personal History of David Copperfield"

Καλύτερη Φωτογραφία

Ole Bratt Birkeland, "Judy"

Benjamin Kracun, "Beats"

Zac Nicholson, "The Personal History of David Copperfield"

Jamie D Ramsay, "Moffie"

Ari Wegner, "In Fabric"

Καλύτερος Σχεδιασμός Κοστουμιών

Suzie Harman, Robert Worley, "The Personal History of David Copperfield"

Anna Mary Scott Robbins, "Wild Rose"

Grace Snell, "The Souvenir"

Jany Temime, "Judy"

Jo Thompson, "In Fabric"

Καλύτερο Μοντάζ

Mick Audsley, Peter Lambert, "The Personal History Of David Copperfield"

Mark Jenkin, "Bait"

Chris King, "Diego Maradona"

Chloe Lambourne, Simon Mcmahon, "For Sama"

Helle Le Fevre, "The Souvenir"

Καλύτερων Εφέ

Howard Jones, "A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon"

Paul Mann, "In Fabric"

Andy Quinn, "The Boy Who Harnessed the Wind"

Καλύτερο Μεικ Απ & Μαλλιά

Morten Jacobsen, Rogier Samuels, Lindelotte Van Der Meer, "Dirty God"

Karen Hartley-Thomas, "The Personal History of David Copperfield"

Emma Scott, "In Fabric"

Jody Williams, "Wild Rose"

Jeremy Woodhead, "Judy"

Καλύτερης Μουσικής

Jack Arnold, "Wild Rose"

Cavern Of Anti-Matter, "In Fabric"

Nainita Desai, "For Sama"

Antonio Pinto, "Diego Maradona"

Jd Twitch, Penelope Trappes, Stephen Hindman, "Beats"

Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

Cristina Casali, "The Personal History of David Copperfield"

Stéphane Collonge, "The Souvenir"

Kave Quinn, "Judy

Anne Seibel, "The White Crow"

Paki Smith, "In Fabric"

Καλύτερος Ήχος

Anna My Bertmark, Jonathan Seale, Jules Woods, "Gwen"

David Bowtle-Mcmillan, Joakim Sundström, Robert Farr, "Beats"

Stephen Griffiths, Tim Cavagin, Max Walsh, Andy Shelley, "Diego Maradona"

Lee Walpole, Colin Nicholson, Stuart Hilliker, "Wild Rose"

Martin Pavey, "In Fabric"

Με πληροφορίες από Indiewire