Οι Rage Against the Machine επανασυνδέονται και ανακοινώνουν συναυλίες, οχτώ χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση και λίγους μήνες πριν τις εκλογές του 2020.

Οι Rage Against the Machine, που έδωσαν την τελευταία της συναυλία τον Ιούλιο του 2011 θα πραγματοποιήσουν τρεις συναυλίες τον Μάρτιο του 2020 πριν παίξουν στο Coachella όπου θα είναι headliners και κατά τα δύο Σαββατοκύριακα του μεγάλου μουσικού φεστιβάλ. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστοί οι χώροι που το σχήμα θα δώσει τις τρεις εμφανίσεις πριν από αυτές στο Coachella.

Οι φήμες για την επανασύνδεση των Rage Against the Machine ξεκίνησαν να φουντώνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν ένας λογαριασμός στο Instagram με το όνομα του συγκροτήματος ανακοίνωσε τις συναυλίες αναρτώντας μία φωτογραφία από τις διαδηλώσεις στη Χιλή. Την ίδια φωτογραφία είχε αναρτήσει ο Tom Morello, κιθαρίστας των Rage Against the Machine μερικές μέρες πριν.

Μέχρι τώρα ο λογαριασμός είναι μη επιβεβαιωμένος, ωστόσο πηγή κοντά στην μπάντα που μίλησε στο Rolling Stone ανέφερε ότι «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μπάντας είναι πραγματικά».

Με πληροφορίες από Rolling Stone