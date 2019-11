Πέθανε ο Ρόμπερτ Φρίμαν, θρυλικός φωτογράφος των Beatles

Πέθανε ο σε ηλικία 82 ετών ο Ρόμπερτ Φρίμαν, που οι φωτογραφίες του κόσμησαν μερικά από τα σπουδαιότερα εξώφυλλα των δίσκων των Beatles.

Ο θάνατος του φωτογράφου έγινε γνωστός μέσα από το Twitter του βρετανικού συγκροτήματος χωρίς ωστόσο να γνωστοποιηθούν τα αίτια. Ο Φρίμαν ξεκίνησε την καριέρα του ως φωτορεπόρτερ στους Sunday Times αποτυπώνοντας σε φιλμ τους κορυφαίους τζαζ μουσικούς της εποχής, ανάμεσά τους και τον Τζον Κολτρέιν, πριν συνεργαστεί με τους Fab Four.

Ο Φρίμαν είναι ο δημιουργός της ασπρόμαυρης φωτογραφίες στο εξώφυλλο του "With The Beatles", στο οποίο τα πρόσωπα των τεσσάρων μουσικών φωτίζονται κατά το ήμισυ, μια φωτογραφία που σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε την εικόνα του συγκροτήματος από το Λίβερπουλ. Η φωτογραφία μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και στο "Meet the Beatles!" τον δεύτερο δίσκο που τα «σκαθάρια» κυκλοφόρησαν στις ΗΠΑ.

«Ο κόσμος σκέφτεται συχνά πως η φωτογραφία στο εξώφυλλο του "Meet the Beatles!" (...) λήφθηκε σχολαστικά σε κάποιο στούντιο. Η αλήθεια είναι πως λήφθηκε σχετικά γρήγορα από τον Ρόμπερτ στον διάδρομο ενός ξενοδοχείου όπου μέναμε και ενώ το φυσικό φως έμπαινε από τα παράθυρα στο τέλος του. Δεν του πήρε πάνω από μισή ώρα για να τη συνθέσει», έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Πολ Μακ Κάρντεϊ που χαρακτήρισε τον Φρίμαν ως έναν άνθρωπο με φαντασία και αυθεντική σκέψη.

Ο Φρίμαν ήταν επίσης ο δημιουργός των φωτογραφιών στα εξώφυλλα των δίσκων "A Hard Day's Night", "Beatles For Sale", "Help!" και "Rubber Soul".

Με πληροφορίες από Billboard/Pitchfork