Στην Karen Emmerich, μεταφράστρια της Έρσης Σωτηροπούλου, το αμερικανικό βραβείο μετάφρασης

Για την μετάφραση του βιβλίου της Έρσης Σωτηροπούλου «Τι μένει από τη νύχτα» στα αγγλικά, θα τιμηθεί με το βραβείο National Translation Award η μεταφράστρια Karen Emmerich.

Στο βιβλίο, που εκτυλίσσεται το 1897, η συγγραφέας, στηριγμένη σε σπάνιο αρχειακό υλικό και σε πλούσια βιβλιογραφία, ανασυνθέτει τη μεταβατική στιγμή κατά την οποία ο Καβάφης, μακριά από την ασφυκτική αλλά μοιραία και μοναδική Αλεξάνδρεια, βυθίζεται στον εαυτό του, αναψηλαφεί τα πάθη του, βασανίζεται από αμφιβολίες και φθάνει ως την αυτομαστίγωση, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα τα όρια της ποιητικής μορφής, εξωθώντας την πέρα από τους κανόνες και πυρπολώντας τη με τη στοχαστική του φαντασία.

«Το βιβλίο μας επιτρέπει να ζήσουμε την ιστορία του» αναφέρει η American Literary Translators Association που απονέμει το βραβείο σχολιάζοντας εγκωμιαστικά τη μετάφραση της Emmerich.

H Karen Emmerich είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Princeton και μεταφράστρια ελληνικής ποίησης και πεζογραφίας. Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών της σπουδών στη Συγκριτική Λογοτεχνία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Columbia το 2010.

Στα ενδιαφέροντά της συμπεριλαμβάνεται η Νεοελληνική Λογοτεχνία, η μεταφρασεολογία και οι κειμενικές σπουδές. Το 2017 δημοσιεύτηκε η μονογραφή της "Literary Translation and the Making of Originals" από τις εκδόσεις Bloomsbury Academic. Το μεταφραστικό της έργο συμπεριλαμβάνει έργα των Χρήστου Οικονόμου, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Γιάννη Ρίτσου, Μίλτου Σαχτούρη, Έρσης Σωτηροπούλου, Ελένης Βακαλό και άλλων.