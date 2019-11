Μια νύχτα στην Σαγκάη: O Wong Kar Wai επιμελήθηκε μια νέα ταινία για τον οίκο Saint Laurent

Ο Wong Kar Wai, ο διάσημος σκηνοθέτης κομψοτεχνημάτων όπως το "Chungking Express", το "In the Mood for Love" και το "2046", ανέλαβε την επιμέλεια του πιο προσφάτου κεφαλαίου του πρότζεκτ SELF για τον οίκο Yves Saint Laurent, ακολουθώντας τα χνάρια άλλων επιφανών δημιουργών όπως η εικαστικός Vanessa Beercroft, o συγγραφέας Bret Easton Ellis και ο συνάδελφός του Gaspar Noé.

Η ταινία που επιμελήθηκε ο Kar Wai και σκηνοθετήθηκε από την συμπατριώτισσά του από τον Χονγκ Κονγκ, Wing Shya – γνωστή για τα φωτογραφικά της πορτραίτα με φόντο το εντυπωσιακό αστικό τοπίο της πόλης – έχει τίτλο «Μια νύχτα στη Σαγκάη», την πόλη όπου γεννήθηκε ο σκηνοθέτης.

Η ταινία θα προβληθεί καταρχάς στο Μουσείο Yuz της Σαγκάης από τις 22 ως τις 24 Νοεμβρίου και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση πρόκειται για «μια ιστορία για την ενδοσκοπική αναζήτηση του εαυτού μας... Η [πρωταγωνίστρια] Ju Xiaowen ακροβατεί σε τεντωμένο σχοινί, προσπαθώντας να βρει ισορροπία στη ζωή της και συγκρίνει το παρελθόν με το παρόν αναζητώντας διεξόδους προσωπικής έκφρασης».

Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για δημιουργία υψηλής αισθητικής όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες και το trailer της ταινίας που δόθηκε στη δημοσιότητα.