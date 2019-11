To Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου επιστρέφει στο Άστορ

Το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου – Ethnofest επιστρέφει και αυτόν τον χειμώνα στο κέντρο της Αθήνας, στον Κινηματογράφο Άστορ, από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου.

Στη φετινή 10η έκδοση του το πρόγραμμά του φεστιβάλ διευρύνεται, η διάρκειά του αυξάνεται και οι δράσεις του εμπλουτίζονται. Μέσα από δεκάδες ταινίες, οι αποστάσεις μικραίνουν, η Ελλάδα συναντά τη Βραζιλία, η Δανία την Ταϊλάνδη, η Αμερική την Κίνα.

Μέσα από τα ανανεωμένα τμήματα του φετινού προγράμματος (Φοιτητικές Ταινίες, Πανόραμα, Κινηματογραφικοί Πειραματισμοί στην Εθνογραφία, Initiations, Θεματική Ενότητα, Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, Ειδικές και Επετειακές προβολές), το Ethnofest αναδεικνύει το συναρπαστικό παρόν και το δυναμικό μέλλον του εθνογραφικού κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα

Η Πρεμιέρα

Δέκα χρόνια γυρισμάτων χρειάστηκε η ταινία έναρξης Προορισμός Καρδιά/Heartbound, των Sine Plambech και Janus Metz. Η ταινία, που μελετά τις ζωές τεσσάρων οικογενειών και το ταξίδι που κάνουν γυναίκες από την Ταϊλάνδη στη Δανία για να παντρευτούν, αποτελεί ένα ανθρωπολογικό και κινηματογραφικό επίτευγμα.

Φοιτητικές Ταινίες

Κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ παρουσιάζει μια επιλογή των πιο άρτιων δειγμάτων από τις δεκάδες ταινίες που παράγονται στο πλαίσιο μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Οπτική Ανθρωπολογία και σε συναφή πεδία.

Αυτήν τη χρονιά, μαθαίνουμε πώς είναι να ζεις με μία δερματική πάθηση μέσα από την προσέγγιση της Lidija Burcak στο αναστοχαστικό Σπασμένο Δέρμα/Broken Skin. Πορτογαλικοί μύθοι, αφηγήσεις και μυστηριώδεις δολοφονίες ζωντανεύουν στην οθόνη μέσα από ένα μοντάζ που μας βυθίζει στον κόσμο της Agnes Meng και τις Ιστορίες Λύκων / Histories of Wolves, ενώ ο Pavel Borecký μας τοποθετεί μέσα σε ένα παζάρι ζώων σε έναν προσφυγικό καταυλισμό στην Αλγερία με το πειραματικό Στον Κήπο του Διαβόλου / In the Devil’s Garden.

Κάτοικοι του Πακιστάν μας αφηγούνται τις ιστορίες του ορεινού χωριού τους που πλημμύρισε και εξαφάνισε τα σπίτια τους στην τρυφερή Απουσία των Βερίκοκων / Absence of Apricots(Daniel Asadi Faezi).

City for Sale

Πανόραμα

Τι σημαίνει αλήθεια, να είσαι “φυσιολογική/ος”; Η ταινία Νορμάλ / Normal της Adele Tulli, επανεξετάζει τα έμφυλα στερεότυπα με μία υψηλής αισθητικής εικόνα που είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσει αφορμή για ατέρμονες συζητήσεις. Η Χόα/Hoa, η ηρωίδα τη ταινίας του Marco Zuin, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την αρχαία γνώση των θεραπευτικών φυτών και αντιστέκεται στο σύγχρονο Β. Βιετνάμ που συνεχώς μεταβάλλεται.

Κινηματογραφικοί Πειραματισμοί στην Εθνογραφία

Το πειραματικό Voices of the Rain forestτου Steven Feld μας παρασύρει σε ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι στις ρευστές σχέσεις της οικολογίας και της κοσμολογίας όπως αυτές καθορίζουν τη ζωή μίας κοινότητας στα τροπικά δάση της Παπούας Νέας Γουινέας. Τη βιογραφία του βουνού Tindaya μας αποκαλύπτει στις Παραλλαγές του Όρους Tindaya/Tindaya Variationsο Isaac Marrero Guillamón, σε ένα μοναδικό masterclass.

Τη φετινή Θεματική Ενότητα “Εξευγενισμός υπό αμφισβήτηση σε καιρούς αλλαγών: από την κοινωνική οικονομία στην επιθετική αστική ανάπτυξη” επιμελείται η ομάδα του φεστιβάλ με συντονιστή τον επιστημονικό μας σύμβουλο, Παυσανία Καραθανάση και έχει ως στόχο να διερευνήσει τις διάφορες τοπικές εκφάνσεις του “εξευγενισμού” στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Επτά χρόνια γυρισμάτων έκανε ο Boris Svartzman στη Νέα Εποχή/New Era για να αποτυπώσει τον αγώνα μίας ομάδας χωρικών στην Κίνα ενάντια στην εκμετάλλευση της γης τους. Η Laura Alvarez στην Πόλη προς Πώληση/City For Sale, εξερευνά τη Βαρκελώνη ως τουριστικό προορισμό και τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή των κατοίκων.

Heartbound

Με σταθερό ενδιαφέρον για τον ρόλο του ντοκιμαντέρ στο αναδυόμενο πεδίο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, το φεστιβάλ παρουσιάζει το ειδικό αφιέρωμα "Η Ήπειρος μέσα από το ντοκιμαντέρ. Μουσική, τραγούδι, χορός και μηχανισμοί διαχείρισης της "πολιτιστικής κληρονομιάς".

Πάνελ συζήτησης και ειδικές προβολές μας φέρνουν πιο κοντά στον άνθρωπο ως ενεργό υποκείμενο, φορέα πολιτισμού και πολλαπλών ταυτοτήτων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον τρόπο που η φύση και το περιβάλλον καθορίζουν την ύπαρξή του. Το αφιέρωμα έχει τη στήριξη του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής "Φοίβος Ανωγειανάκης".

Με αφορμή την επετειακή έκδοση του φεστιβάλ, η ενότητα με τον τίτλο 9+1 στιγμές / 10 χρόνια Ethnofest περιλαμβάνει μία επιλεγμένη ταινία από την κάθε χρονιά του φεστιβάλ. Στο Κατέρχεσθαι μετά των Αγγέλων / Descending with Angels του Christian Suhr,παρακολουθούμε έναν Παλαιστίνιο πρόσφυγα στη Δανία ο οποίος πιστεύει πως έχει καταληφθεί από ένα πνεύμα. Μοντέρνα ιατρική και η θρησκεία αντιπαραβάλλονται ως δύο διαφορετικά συστήματα πίστης.

Η προβολή του Faux Vintage αποτελεί ένα φόρο τιμής στον πρόωρα χαμένο Stephen Nugent και στην τεράστια εκπαιδευτική προσφορά του στο πεδίο του εθνογραφικού κινηματογράφου, ενώ την ταινία θα προλογίσει ο Ricardo Leizaola, καθηγητής Οπτικής Ανθρωπολογίας στο Goldsmiths του Λονδίνου. Το Eldon όντως δεν φεύγει ποτέ από τις καρδιές μας και οι κάτοικοι της μικρής επαρχίας της Iowa επιστρέφουν μέσα από την ειλικρινή και αγνή ματιά της Jessica Bollag(I ‘m not leaving Eldon).

Normal

Ειδικές προβολές

Με την κλασική πλέον ταινία Rivers of Sandτου σπουδαίου κινηματογραφιστή και ανθρωπολόγου Robert Gardner, αντιλαμβανόμαστε τους περιορισμούς που δημιουργεί η παράδοση για τις γυναίκες της φυλής των Hamar, στη νοτιοδυτική Αιθιοπία.

Με τους Ρυθμούς/Cadences(Alexandra Tilman) και τις Νέες Φωνές σε ένα Παλιό Λουλούδι / New Voices in an Old Flower (Quino Piñero), η κινηματογραφική αίθουσα γεμίζει με τέκνο μουσική από παράνομα πάρτυ στη Χάβρη και με τη σύγχρονη μουσική της Αντίς Αμπέμπα αντίστοιχα.

Info

10o Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας

27 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2019

Κινηματογράφος Άστορ, Σταδίου 28 (είσοδος εντός στοάς Κοραή) (ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)

Τιμές εισιτηρίων: 3 ευρώ ανά προβολή | 2 ευρώ ανά προβολή για φοιτητές | 10 ευρώ περιορισμένος αριθμός καρτών διαρκείας για 5 προβολές | 15 ευρώ περιορισμένος αριθμός καρτών διαρκείας για 10 προβολές | 20 ευρώ περιορισμένος αριθμός καρτών διαρκείας για 15 προβολές

Η είσοδος στις προβολές του αφιερώματος “Εξευγενισμός υπό αμφισβήτηση σε καιρούς αλλαγών: από την κοινωνική οικονομία στην επιθετική αστική ανάπτυξη” είναι δωρεάν.

Είσοδος ελεύθερη για ανέργους και ΑμεΑ.

Είσοδος ελεύθερη στα masterclasses και τα πάνελ συζητήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα:www.ethnofest.gr