Οι φετινές υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy: «Κυρίαρχος» η Lizzo

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy 2020.

Τα διασημότερα βραβεία της μουσικής κυριαρχούνται αυτή τη φορά από γυναίκες, με την Lizzo να ηγείται όλων μετρώντας φέτος συνολικά οκτώ υποψηφιότητες και πολύ κοντά ακολουθούν οι Billie Eillish και Lil Nas X με έξι υποψηφιότητες. Και οι τρεις μουσικοί είναι πρώτη φορά υποψήφιοι για βραβείο Grammy.

Οι Ariana Grande, H.E.R. και Finneas O'Connell έχουν από πέντε υποψηφιότητες έκαστος, ενώ για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς διαγωνίζονται μεταξύ άλλων τα «I, I» από Bon Iver, «Norman F***ing Rockwell» από Lana Del Rey, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go» από Billie Eillish και «Thank U, Next» από Ariana Grande.

Η Alicia Keys επιστρέφει στην παρουσίαση της μεγάλης βραδιάς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ αποτελεί την τρίτη γυναίκα και πρώτη γυναίκα μουσικό που παρουσιάζει την τελετή απονομής δυο φορές.

Σε αντίθεση την προηγούμενη απονομή, φέτος οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν σε μια χρονική στιγμή που η Recording Academy έχει καταφέρει να κρατηθεί μακριά από «σκάνδαλα». Πέρυσι είχε ξεσπάσει έντονη διαμάχη μετά το σχόλιο του πρώην προέδρου Neil Portnow πως οι γυναίκες «πρέπει να βγουν μπροστά» με τον οργανισμό να ανακοινώνει σημαντικές αλλαγές. Παρόλο που σε μερικές από τις βασικότερες κατηγορίες νίκησαν γυναίκες, οι προαναγγελθείσες αλλαγές δεν έγιναν αισθητές με αποτέλεσμα πολλές τραγουδίστριες, όπως οι Beyoncé και Grande να μην παραστούν την τελετή απονομής, παρόλο που κέρδισαν βραβεία.

Η τελετή απονομής για τα 62α Βραβεία Grammy θα γίνει στο Staples Center του Λος Άντζελες στις 26 Ιανουαρίου.

ALBUM OF THE YEAR



i,i, Bon Iver

Norman Fucking Rockwell, Lana del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

Thank U Next, Ariana Grande

I Used to Know Her, H.E.R.

7, Lil Nas x

Cuz I Love You, Lizzo

Father of the Bride, Vampire Weekend

RECORD OF THE YEAR



"Hey Ma," Bon Iver

"Bad Guy," Billie Eilish

"7 Rings," Ariana Grande

"Hard Place," H.E.R.

"Talk," Khalid

"Old Town Road," Lil Nas X

"Truth Hurts," Lizzo

"Sunflower," Post Malone and Swae Lee

SONG OF THE YEAR



"Always Remember Us This Way," Lady Gaga

"Bad Guy," Billie Eilish

"Bring My Flowers Now," Tanya Tucker

"Hard Place," H.E.R.

"Lover," Taylor Swift

"Norman Fucking Rockwell," Lana del Rey

"Someone You Love," Lewis Capaldi

"Truth Hurts," Lizzo

BEST NEW ARTIST



Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

BEST POP SOLO PERFORMANCE



"Spirit," Beyoncé

"Bad Guy," Billie Eilish

"7 Rings," Ariana Grande

"Truth Hurts," Lizzo

"You Need to Calm Down," Taylor Swift

BEST R&B PERFORMANCE



"Love Again," Daniel Caesar and Brandy

"Could've Been," H.E.R. feat. Bryson Tiller

"Exactly How I Feel," Lizzo feat. Gucci Mane

"Roll Some Mo," Lucky Day

"Come Home," Anderson Paak feat. Andre 3000

BEST RAP ALBUM



Revenge of the Dreamers III, Dreamville

Championships, Meek Mill

I Am Greater Than I Was, 21 Savage

Igor, Tyler the Creator

The Lost Boy, YBN Cordae

BEST COUNTRY SONG



"Bring My Flowers Now," Tanya Tucker

"Girls Goin' Nowhere," Ashley McBryde

"It All Comes Out in the Wash," Miranda Lambert

"Some Of It," Eric Church

"Speechless," Dan and Shay