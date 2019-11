10 πολιτιστικά events που αξίζει να δεις αυτή την εβδομάδα (21-27/11)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Larry Gus

Λίγο μετά την επίσημη κυκλοφορία του «Subservient» (Υποτακτικός), του πρώτου σχεδόν εξ ολοκλήρου ελληνόφωνου άλμπουμ του, o Larry Gus επιστρέφει στο Ρομάντσο για ένα εκρηκτικό live με επιλογές από ολόκληρη τη δισκογραφία του και special guest εμφανίσεις από τον Άγγελο Κυρίου, την Anna Vs June αλλά και τον χορευτή/χορογράφο Κώστα Τσιούκα.

22/11, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 8 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Αγώνες

Οι Αγώνες, βασισμένοι σε πραγματικά γεγονότα, διαδραματίζονται στην ναζιστική Γερμανία.



Το νέο θεατρικό έργο του Χένρι Νέιλορ, γραμμένο μόλις το 2018 και βραβευμένο ήδη στο διεθνούς φήμης Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, ανεβαίνει στην Αθήνα σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη. Οι Αγώνες, βασισμένοι σε πραγματικά γεγονότα, διαδραματίζονται στην ναζιστική Γερμανία και αφηγούνται την ιστορία δύο κορυφαίων Γερμανοεβραίων αθλητριών, της ξιφομάχου Έλεν Μάγιερ και της αθλήτριας στίβου Γκρέτελ Μπέρκμαν, οι οποίες επιχειρούν να κατακτήσουν χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο.

22-24/1, Σφενδόνη, Μακρή 4, Μακρυγιάννη, Παρ.-Σάβ. 19:00, Κυρ. 21:15, εισ.: 10-12 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Elenit

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν



Δύο χρόνια μετά την τελευταία παραγωγή του στην Αθήνα, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από μια μεγάλη περιοδεία στο εξωτερικό και παρουσιάζει το Elenit, μια τραγική κωμωδία με ανατρεπτικό και εξωφρενικό χιούμορ. Ο κεντρικός χαρακτήρας περιβάλλεται από έναν θίασο ετερόκλητων πλασμάτων που κινούνται σε έναν κόσμο εμπνευσμένο από την ιστορία του υπερθεάματος.

28/11-7/12, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, 20:30, εισ.: 7-18 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Υφάνσεις, Ζωγραφική και ταπισερί στην Ελλάδα από το 1960 έως σήμερα

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Γλέντι στην ακρογιαλιά ΙΙ, δεκαετία 1970, Ταπισερί 196 x 268 εκ. , Μουσείο Μπενάκη/Πινακοθήκη Γκίκα



Μια σημαντική, άγνωστη ως τώρα όψη της ελληνικής χειροτεχνικής παραγωγής αναδεικνύει το Μουσείο Μπενάκη. Εντυπωσιακές ταπισερί και χαλιά που δημιουργήθηκαν με βάση έργα σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, όπως ο Γιάννης Μόραλης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας και ο Σπύρος Βασιλείου, παρουσιάζονται δίπλα στα αντίστοιχα πρωτότυπα ζωγραφικά έργα από τα οποία προήλθαν.

21/11-16/2, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Γκάζι, Πέμ., Κυρ. 10:00-18:00, Παρ.-Σάβ. 10:00-22:00, εισ.:4-8 ευρώ

DANCE

Roman Flugel

Στο πρώτο Pre-ADD event για τη φετινή σεζόν το six d.o.g.s υποδέχεται τον «σταρ» Γερμανό DJ και παραγωγό Roman Flugel. Μαζί του οι Nikolas Gale και Chevy.

23/11, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 8 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Lynda Benglis, In the realm of the senses

Lynda Benglis



Φεμινιστικό είδωλο με ριζοσπαστικό καλλιτεχνικό έργο, η Lynda Benglis έδρασε στα '60s και στα '70s και συνεχίζει να δημιουργεί ακατάπαυστα μέχρι σήμερα. Υπό την επιμέλεια του συγγραφέα, κριτικού και ιστορικού τέχνης δρα David Anfam, η έκθεση «In the realm of the senses» είναι αφιερωμένη στην αυθεντική και πολύπλευρη παραγωγή της ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνιδας και περιλαμβάνει περισσότερα από 30 έργα, μεταξύ αυτών και ορισμένα εμβληματικά, όπως το Baby Contraband (1969).

22/11-15/3, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι, Δευτ., Τετ., Παρ., Σάβ. 10:00-17:00, Πέμ. 10:00-20:00, Κυρ. 11:00-17:00. Εγκαίνια: 21/11, 19:00-23:00, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Mechanimal / The Man & His Failures / Οδυσσέας Τζιρίτας

Mechanimal



Οι Μechanimal παίζουν, για πρώτη φορά ζωντανά, κομμάτια από τον καινούργιο τους δίσκο «Crux» που θα κυκλοφορήσει από την Inner Ear. Τους συνοδεύει ο Οδυσσέας Τζιρίτας, ο οποίος με το φετινό self-released άλμπουμ του «Butterflies» κερδίζει συνεχώς θετικές κριτικές, ενώ θα ακολουθήσουν οι The Man & His Failures, το πρότζεκτ του Μάνου Καρακατσάνη (Mani Deum).

22/11, Temple Athens, Ιάκχου 17, 20:30, εισ.: 8-10 ευρώ

Deerhunter

Deerhunter



Αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν «ambient punk» θα παρουσιάσουν οι Deerhunter για πρώτη φορά στην Αθήνα, την Πέμπτη στο Fuzz. Το αμερικανικό συγκρότημα, ήδη από το ξεκίνημά του το 2001 στην Aτλάντα, δεν εγκλωβίστηκε ποτέ σε μόδες και στενά ειδολογικά πλαίσια και συνεχίζει να φτιάχνει μουσική που εκτείνεται από τη psych-pop και το alt-rock έως την experimental lo-fi και το noise rock, εξερευνώντας ταυτόχρονα το garage rock και το shoegaze.

21/11, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος (Πειραιώς & Χαμοστέρνας), 20:00, εισ.: 23-28 ευρώ

Monty Alexander Trio

Από τότε που τον ανακάλυψε ο Φρανκ Σινάτρα τυχαία σε ένα κλαμπ στο Mαϊάμι έως τον θρυλικό δίσκο «Harlem-Kingston Express», που τάραξε τα νερά της τζαζ σκηνής, ο Monty Alexander ξεχώριζε πάντα. Με περισσότερες από πέντε δεκαετίες στη μουσική και παραπάνω από 75 προσωπικές κυκλοφορίες, ο σπουδαίος πιανίστας της τζαζ έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

24/1, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 21:00, εισ.: 20-45 ευρώ

Stellar: Dr. Rubinstein

Dr. Rubinstein



H Dr. Rubinstein μετράει εμφανίσεις στο ://about blank και στο Berghain του Βερολίνου, ενώ η μουσική της κυμαίνεται μεταξύ του hypnotic acid και του rave των '90s.

29/11, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 7 ευρώ