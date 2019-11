New Yorker για Γλυπτά του Παρθενώνα: Πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα;

Στο θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρθηκε με άρθρο γνώμης στον New Yorker η Μary Norris, συγγραφέας του βιβλίου «Greek to Me: Adventures of the Comma Queen» και αρθρογράφος στο αμερικανικό εβδομαδιαίο περιοδικό.

Αφορμή για το άρθρο της Norris στάθηκε η επίσκεψη του Κινέζου προέδρου, Σι Τζιπίνγκ στην Ελλάδα. «Τα Μάρμαρα του Παρθενών αφαιρέθηκαν – ή 'διασώθηκαν', εξαρτάται από την οπτική γωνία του καθενός – από την Ακρόπολη από τον Λόρδο Ελγιν στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν η Ελλάδα αποτελούσε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κι από το 1817 βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αναλόγως, πολλά κομμάτια από την πολιτιστική κληρονομιά της Κίνας έχουν πέσει σε ξένα χέρια. Ως εκ τούτου, Ελλάδα και Κίνα έχουν αυτό το κοινό. Και κάπως έτσι, η Ελλάδα βρήκε ένα σύμμαχο στην εκστρατεία για την επιστροφή των Γλυπτών» αναφέρει στο κείμενό της η Norris.

Η αρθρογράφος επικαλείται μία πρόσφατη εμπειρία της, όπου κλήθηκε να μιλήσει σε πολιτιστικό φεστιβάλ της Ουαλίας. Μεταξύ άλλων και, λόγω του κεφαλαίου για την Ακρόπολη που περιέχεται στο βιβλίο της, ρωτήθηκε για πολλοστή φορά «αλλά πρώτη φορά σε βρετανικό έδαφος» για το τι πιστεύει περί επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα.

Παραδέχεται πως προσπάθησε να μιλήσει διπλωματικά, όμως απέτυχε. Και παρότι η ίδια πιστεύει πως τα Γλυπτά πρέπει να επιστραφούν, δεν εκτιμά πως κάτι τέτοιο θα συμβεί. Οπότε, συμβούλευσε πως η Ελλάδα πρέπει να αποδεχτεί το ενδεχόμενο αυτό. Όπως είπε χαρακτηριστικά «κομμάτια αρχαιοτήτων είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι ίσως είναι καλύτερο να τα βλέπουμε ως μέρη της παγκόσμιας κληρονομιάς».



Η απάντησή της αυτή, όπως παραδέχεται στο άρθρο της, κάθε άλλο παρά άρεσε σε μία Ελληνίδα που βρισκόταν στο ακροατήριο, η οποία μέσω μέιλ τής εξέφρασε την «απογοήτευσή» της για τη συγκεκριμένη απάντηση, αλλά και τη δυσφορία της για τη μη αναφορά στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης.



Όπως λέει η Norris, όπως και ο Σι, έτσι και η ίδια είχε εντυπωσιαστεί όταν επισκέφτηκε το Μουσείο, το οποίο αφήνει εσκεμμένα κενά τα σημεία από όπου λείπουν τα Γλυπτά. Όπως σημειώνει «ίσως αληθεύει πως, αν ο Λόρδος Έλγιν δεν είχε πάρει τα Γλυπτά, θα είχαν καταστραφεί, από τους Τούρκους ή την ρύπανση της Αθήνας. Και είναι αλήθεια πως τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι προσβάσιμα σε έξι εκατομμύρια επισκέπτες, ετησίως. Όμως, και η Αθήνα έχει επισκέπτες. Και, επίσης, η Ελλάδα δεν βρίσκεται πια υπό τουρκικό ζυγό – το 2021 θα γιορτάσει τα 200 χρόνια από την επανάσταση για την ανεξαρτησία της – και μπορεί να φροντίσει την κληρονομιά της».

Η Norris καταλήγει εύγλωττα πως «η θεότητα του Κηφισού δεν φτιάχτηκε για να βρίσκεται στο Λονδίνο. Ανήκει στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, ως στήριγμα στο Δυτικό Αέτωμα του Παρθενώνα».