Πέθανε η Τζέιν Γκάλογουεϊ Χέιτζ ηθοποιός του Glee και του Big Bang Theory

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών η ηθοποιός Τζέιν Γκάλογουεϊ Χέιτζ που έγινε γνωστή για τη συμμετοχή της σε σειρές όπως το Glee και το Big Bang Theory.

Η Τζέιν Γκάλογουεϊ Χέιτζ πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια σε νοσοκομείο του Ιλινόι την περασμένη εβδομάδα, όπως επιβεβαίωσε στο The Hollywood Reporter η κόρη της Έιμι Ρίτσαρντσον. Η Τζέιν Γκάλογουεϊ Χέιτζ συμμετείχε σε σειρές όπως το ER και το Grey's Anatomy ενώ παράλληλα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο ξεκίνημα της καριέρας ηθοποιών όπως ο Στιβ Καρέλ, ο Ρίτσαρντ Κάιντ και ο Έρικ Στόουνστριτ καθώς διατηρούσε στο Σικάγο το δικό της πρακτορείο casting.

Σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στο Twitter o Έρικ Στόουνστριτ έκανε λόγο για «μία σπουδαία φίλη και μέντορα» αναγνωρίζοντάς της τον ρόλο που έπαιξε στην καριέρα του. «Με έβαλε στον δρόμο που βρίσκομαι τώρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Τζέιν Γκάλογουεϊ Χέιτζ πούλησε το πρακτορείο της το 1997 για να αφιερωθεί στην καριέρα της. Πέρα από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές σειρές εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το I Know Who Killed Me το 2007 αλλά και το The Straight Story, του Ντέιβιντ Λιντς, το 1997.

Με πληροφορίες από BBC