Τα live του Σαββατοκύριακου (29/11-1/12)

Nalyssa Green

Θέρεμιν, συνθεσάιζερ και αιθέρια φωνητικά γεμίζουν το Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, στο πλαίσιο της μουσικής ενότητας «Συναισθησία». Η Nalyssa Green και η μπάντα της θα παίξουν κομμάτια από τη δισκογραφία της και για πρώτη φορά θα παρουσιάσουν ζωντανά το νέο ψηφιακό σινγκλ της με τίτλο «Των πικρών υπνωτικών», σε ποίηση Δήμητρας Αγγέλου.

29/11, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Παγκράτι, 20.30, εισ.: 12-15 ευρώ

Inferno, Στην Κόλαση του Δάντη

Η μουσική παράσταση "Inferno" μας μεταφέρει στη χρυσή εποχή της Φλωρεντίας και στο συναρπαστικό ομώνυμο έργο του μεγάλου φλωρεντινού ποιητή Dante Alighieri (1265-1321), μέσα από κείμενα, μουσικές και όργανα της εποχής. Μουσική και κείμενα του 14ου αιώνα, έργα της περίτεχνης Ars Nova, καθώς και συνθετών που εκθειάζονται από τον Δάντη, όπως ο Arnaut Daniel, πλαισιώνουν την παράσταση.

28/11- 30/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Χίλτον, 21:00, εισ.: 10-15 ευρώ

Theodore

O Theodore κλείνει την συναυλιακή του χρονιά στο 6 d.o.g.s.



Σχεδόν ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του τρίτου του προσωπικού album "Inner Dynamics" αλλά και ένα first release από το NPR Radio στην Αμερική, ο Theodore κλείνει την συναυλιακή του χρονιά, έτοιμος να μας παρουσιάσει νέα τραγούδια από το δίσκο που συνθέτει αυτή τη περίοδο.

29/11, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 210 3210510, 21:00, εισ.: 8 ευρώ

Δωδέκατος Πίθηκος

Ο Δωδέκατος Πίθηκος με τις εφευρετικές του ρίμες σατιρίζει, καυτηριάζει και αποτυπώνει το κοινωνικό κλίμα της εποχής.

29/11, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος (Πειραιώς & Χαμοστέρνας), 21:00, εισ.: 10 ευρώ

Lee Scratch Perry

Lee Scratch Perry



O Lee "Scratch" Perry, ένας από τους διασημότερους παραγωγούς της reggae έρχεται στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με τους πάντες, από τους Heptones μέχρι τους Skatalites και τους Clash. Μια από τις πιο αξιοσημείωτες συνεισφορές του ήταν η συνάντηση του Bob Marley με τον Peter Tosh και τον Bunny Wailer με τους Barnet Brothers.

30/11, Piraeus 117, Πειραιώς 117, 21:00, εισ.: 18-23 ευρώ

Bokomolech

Bokomolech



Οι Bokomolech επιστρέφουν δισκογραφικά ύστερα από επτά χρόνια με το καινούργιο τους EP ''Bright New Darkness'' και το γιορτάζουν με ένα μοναδικό live την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου. Η μπάντα έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων στο Rock of Gods Festival και στα δύο πρώτα Rockwave, ενώ έπαιξε ως support band με τους dEUS, την PJ Harvey, τους Shellac, τον Steve Wynn, τον Bonnie "Prince" Billy και τους Zita Swoon.

29/11, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, Ώρα: 20:30, εισ.: 8 ευρώ

Παιδί Τραύμα & Sonny Touch

Η νεοσύστατη δισκογραφική εταιρία Veego Records παρουσιάζει ένα double bill live με το Παιδί Τραύμα και τον Sonny Touch.

Μόλις πριν από ένα χρόνο, το Παιδί Τραύμα κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο του και λίγο αργότερα ακολούθησε το συλλεκτικό βινύλιο από τη Veego Records.

Οι «Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις» έλαβαν εξαιρετικές κριτικές. Πρόσφατα, το Παιδί Τραύμα παρουσίασε το video clip για το τραγούδι «Σαν Ιχθύς» σε σκηνοθεσία The Boy. Λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε το πρώτο ηχογραφημένο album του Sonny Touch μετά από εννέα χρόνια, "Leave Space for the little Animals".

30/11, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, 21:00, εισ.: 8 ευρώ

Mark Lanegan

Mark Lanegan



Τέσσερα χρόνια μετά τις τελευταίες εμφανίσεις του στη χώρα μας, ο άνθρωπος που τόσο ταιριαστά χαρακτηρίστηκε "post grunge Johnny Cash" επιστρέφει. Τη συναυλία της Αθήνας θα ανοίξουν οι Dustbowl.

30/11, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, εισ.: 29-33 ευρώ