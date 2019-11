Η μετά-αποκαλυπτική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της Tate Britain - Σκισμένα πανιά, μπλεγμένα καλώδια, απόκοσμοι ήχοι

Ήχοι από βροντές, τροπικά πουλιά που κρώζουν, σμήνη κουνουπιών και πάγος που συνθλίβεται είναι μόνο μερικά από τα μετα-αποκαλυπτικά στοιχεία που συνθέτουν τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της Tate Britain.

Έμπνευση για την καλλιτέχνιδα Anne Hardy, που δημιούργησε την εγκατάσταση, αποτέλεσε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Η Hardy είναι γνωστή για τις μεγάλου μεγέθους εγκαταστάσεις της στις οποίες συνδυάζει τον ήχο και το φως με φυσικά υλικά. Η εγκατάσταση στην Tate Britain είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημά της, δημιουργώντας κάτι που θα μπορούσε να είναι ένας λεηλατημένος ναός με σκισμένα πανιά και μπερδεμένες καλωδιώσεις από φώτα. Στα σκαλιά της Tate Britain έχουν τοποθετηθεί κοιλότητες με πάγο και μπαλώματα με λάσπη και σπασίματα ενώ παράλληλα ακούγεται μία τετραφωνική σύνθεση διάρκειας 21 λεπτών με τον ήχο να δίνει την εντύπωση ότι κάτι κακό έχει συμβεί στο κτίριο.

Η Hardy ελπίζει πως με το έργο της οι άνθρωποι θα αναλογιστούν πάνω στο πόσο εύθραυστη είναι η ύπαρξή τους. «Το έργο αποτελεί μία πρόταση για να σκεφτούμε για τη σημερινή πραγματικότητα με έναν διαφορετικό τρόπο, επιδεικνύοντας άλλες πιθανές πραγματικότητες της τοποθεσίας όπως μπορεί να υπήρξε στο το παρελθόν ή να υπάρξει στο μέλλον», αναφέρει η Hardy. Ο τίτλος του έργου "The Depth of Darkness, The Return of the Light", (μτφ «Το βάθος του Σκότους, η Επιστροφή του Φωτός») προέρχεται από μία παγανιστική περιγραφή του χειμερινού ηλιοστασίου.

Φωτογραφία: Chris J Ratcliffe/Getty Images

Φωτογραφία: Chris J Ratcliffe/Getty Images

Από την πλευρά του, ο Alex Farquharson, διευθυντής της Tate Britain, δήλωσε ενθουσιασμένος που είδε τη «εμβληματική πρόσοψη» της Tate Britain να μεταμορφώνεται. Χαρακτηρίζοντας την εγκατάσταση της Hardy ευφάνταστη και επίκαιρη ανέφερε ότι μας υπενθυμίζει όχι μόνο τις αλλαγές των εποχών αλλά και του κλίματος.

Με πληροφορίες από Guardian