Οι πίνακες της Ελληνο-αιγύπτιας Farida El Gazzar στην γκαλερί Kalfayan

Ένας ονειρικός κόσμος με έντονες επιρροές από το Κάιρο ξεδιπλώνεται στην ατομική έκθεση της Ελληνο-αιγύπτιας Farida El Gazzar με τίτλο «Night Garden» που παρουσιάζουν από την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου οι Kalfayan Galleries.



Γεννημένη στην Αλεξάνδρεια, η καλλιτέχνις αντλεί έμπνευση από την Αίγυπτο και από εικαστικούς όπως οι David Hockney, Thomas Demand και Karen Kilimnik, καθώς και από τις βυζαντινές εικόνες, την αραβική λογοτεχνία αλλά και την ποίηση του Κ. Καβάφη και σκιαγραφεί στιγμές περισυλλογής μέσα από νυχτερινά τοπία κήπων με οργιώδη βλάστηση.



Όπως σημειώνει η καλλιτέχνις: «Καθώς αφοσιωνόμαστε ευλαβικά στις καθημερινές μας συνήθειες και εργασίες με έναν τρόπο τελετουργικό και αυτοματοποιημένο, παύουμε κάποιες στιγμές να έχουμε συνείδηση των σκέψεών μας, χάνοντας έτσι κομμάτια της ίδιας της ύπαρξής μας. Είναι μέρες που ο θόρυβος της εξωτερικής πραγματικότητας είναι τόσο έντονος που δεν μπορούμε να αφουγκραστούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, τί σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε. Νιώθουμε χαμένοι και στερημένοι συναισθήματος.



Και έπειτα έρχεται αυτή η σιωπή που ξεκινά με το σούρουπο και εξελίσσεται σε έναν μαγικό τόπο καθώς πέφτει βαθύτερο το σκοτάδι. Φωτίζει και μεγεθύνεται μέσα από ένα δυνατό φως που ξεπροβάλλει και σε προσκαλεί στον δικό του κόσμο.



Μέσα σε αυτή την ανακάλυψη κυριαρχεί ένα αίσθημα περιέργειας και φαντασίας. Σε κυριεύει μία αίσθηση ότι υπάρχει κάτι κρυφό, το οποίο αναμένει να αποκαλυφθεί και να αναγνωριστεί, ωστόσο είναι εφήμερο, διαρκεί μόνο για μια σύντομη στιγμή. Το γεγονός ότι έχεις στη διάθεσή σου πολύ λίγο χρόνο για να το ανακαλύψεις, δημιουργεί αδημονία, ενισχύει την ανάγκη σου να επιστρέψεις, να ψάξεις περισσότερο. Τώρα μπορείς επιτέλους να ακούσεις τις σκέψεις σου και να αισθανθείς πραγματικά. Περιφέρεσαι σε αυτούς τους κήπους τη νύχτα και νιώθεις και πάλι ασφαλής.»

Farida El Gazzar

Σύντομο βιογραφικό

Η Farida El Gazzar (γεν. 1975, Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος) ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπουδές: Royal College of Art, Λονδίνο (ΜΑ, 1998-2000), Kingston University, Λονδίνο (ΒΑ, 1996-1998), Σχολή Βακαλό, Αθήνα (1993-1996). Από το 2003 έως το 2007 υπήρξε συνιδρυτικό μέλος της ομάδας WARDA.



Βασικό ρόλο στο έργο της El Gazzar διαδραματίζει η ενασχόλησή της με την περιοχή της MENASA με αφετηρία την καταγωγή της και τη διαμονή στα παιδικά της χρόνια στην Αλεξάνδρεια και το Κουβέιτ και στη συνέχεια στη διάρκεια έρευνας και residencies στο Κάιρο (Αίγυπτος) και τη Μανάμα (Μπαχρέιν).



Πρόσφατες εκθέσεις (επιλογή): Art d'Egypt 2019 και 2018, Κάιρο; 'Opening Remarks', Athr Gallery, Jeddah (2018); Art Basel Miami, Ατομική έκθεση στο Kabinett με τις Kalfayan Galleries (2017) και 'NP or the Possibilities of Life' ( διοργάνωση από locus Athens), Αθήνα; 'Dream City', Gypsum Gallery, Κάιρο (2015); 'Arabic Without A Teacher', Κεραμεικός, Αθήνα;'Οφθαλμοφανές', Τεχνόπολις, Αθήνα (όλες 2010); 'Rehang', στα πλαίσια του παράλληλου προγράμματος της 11ης Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης, Grand Hotel De Londres, 'Thirty Posters on Migration' (οργάνωση: Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Σταθμός Μετρό Σύνταγμα; 'The Ultimate Experience' (curators: William Wells and Mayssa Fatouh), Al Riwaq Gallery, Bahrain (όλα 2009).



Η Farida El Gazzar εκπροσωπείται από τις Kalfayan Galleries, Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Info

Kalfayan Galleries

Χάρητος, Κολωνάκι, Αθήνα

Εγκαίνια: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, 20.00 – 22.00

Διάρκεια: 19 Δεκεμβρίου 2019 – 1 Φεβρουαρίου 2020

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 11.00 - 15.00 | Τρίτη - Παρασκευή 11.00 - 19.00 | Σάββατο 11.00 – 15.00

Εορταστικό Ωράριο: 24 Δεκεμβρίου: 11.00-15.00- Η γκαλερί θα παραμείνει κλειστή 25-26/12/2019 και 30/12-7/1/2020.