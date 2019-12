Τα οικεία πορτρέτα της Παναγίας του Ραφαήλ - Μια μοναδική έκθεση στο Βερολίνο

Ο Ραφαήλ είναι ίσως πιο γνωστός για τα μεγαλειώδη έργα του που κοσμούν το Βατικανό, απεικονίζοντας αρχαίους φιλοσόφους και κομβικές στιγμές της χριστιανικής ιστορίας.

Όμως μια νέα έκθεση στο μουσείο Gemäldegalerie στο Βερολίνο, εστιάζει σε ένα θέμα που απασχόλησε επανειλημμένως τον καλλιτέχνη, στα πρώτα στάδια της καριέρας του: τα οικεία, ευγενή πορτρέτα της Παναγίας. Η έκθεση με τίτλο «Ραφαήλ στο Βερολίνο» συγκεντρώνει επτά μοναδικά έργα του καλλιτέχνη: πέντε από την συλλογή του Gemäldegalerie, ένα από την Kupferstichkabinett του Βερολίνου και ένα από την εθνική πινακοθήκη στο Λονδίνο.

O κατά κόσμον Ραφαέλο Σάντσιο ντα Ουρμπίνο γεννήθηκε είτε στις 28 Μαρτίου τους 1483 και πέθανε απρόσμενα στα 1520 σε ηλικία 37 ετών. Εκτός από ζωγράφος της πρώιμης Αναγέννησης υπήρξε και αρχιτέκτονας. Μαθήτευσε αρχικά στο πλευρό του πατέρα του, Τζιοβάνι Σάντι, και αργότερα στο εργαστήριο του Περουτζίνο.

Madonna of the Pinks, (1506-7) (Φωτογραφία The National Gallery)