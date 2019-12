The Legendary Throwback Xmas Party: Απόψε το μεγάλο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Pepper 96.6 στο Gazarte

Το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Pepper 96.6 θα γεμίσει απόψε τις 3 σκηνές και τους 3 ορόφους του Gazarte με μουσική, χορό και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

O ραδιοφωνικός σταθμός Pepper 96.6 μας προσκαλεί να χορέψουμε, λίγο πριν έρθουν τα Χριστούγεννα, σε ένα μεγάλο πάρτι με 3 διαφορετικές σκηνές σε 3 ορόφους και με 30 μουσικούς και 8 DJs. To Legendary Throwback Xmas Party θα γίνει στο Gazarte την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου.

Στην κεντρική σκηνή, επομένως, θα δούμε σε ένα μοναδικό για την περίσταση τρίωρο πρόγραμμα τους Γιώργο Μπίλιο, Idra Kane, Irene Παργινού και Ίαν Στρατή με μουσική συνοδεία από τη houseband του Pepper. Δεν θα είναι οι μόνοι που θα ανέβουν στην σκηνή. Θα κάνουν ένα πέρασμα αγαπημένοι Έλληνες ποπ καλλιτέχνες και ερμηνευτές όπως οι Katerine Duska, Leon of Athens, Monsieur Minimal, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Κατερίνα Μπουρνάκα, Amalia και ο Δάκης.

Στο Roof Stage που βρίσκεται στην ταράτσα θα γίνει κατάληψη από τους μουσικούς παραγωγούς του σταθμού, Κοσμά Δεβελέγκα, Γιάννη Καστανάκη, Δημήτρη Λεμονίδη, Λιάνα Μαστάθη, Claudia Matola, Λουκία Σούπουλη και DJ Spector ενώ θα ακουστούν όλα τα αγαπημένα κομμάτια των Beatles με μια live tribute μπάντα.

Live, όμως, θα έχει και στον δεύτερο όροφο με τους Sofita and the Blues Sisters που θα παρουσιάσουν ένα άκρως γιορτινό ρεπερτόριο αλλά και silent disco και χορευτικά μπλουζ για το φινάλε.

Info

If it's Xmas, then it's Pepper - The Legendary Throwback Xmas Party

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Έναρξη: 22:00

Gazarte (Βουτάδων 34, Αθήνα)

Εισιτήρια στο Viva.gr

Προπώληση: 8€ (χωρίς ποτό)

Ταμείο: 10€ (χωρίς ποτό)