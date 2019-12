Το «χριστουγεννιάτικο» δώρο του Νικ Κέιβ: Ολόκληρη η συναυλία Distant Sky - Live in Copenhagen στο YouTube

Ο Νικ Κέιβ ανακοίνωσε μέσω Twitter πως διαθέτει δωρεάν στο YouTube ολόκληρη τη συναυλία του Distant Sky - Live in Copenhagen.

«Λαμβάνω πολλές επιστολές στο (σάιτ του) The Red Hand Files που μου ζητούν πρόσβαση στο φιλμ Distant Sky Live in Copenhagen. Ιδού λοιπόν! Με Χριστουγεννιάτικη αγάπη, Νικ» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αυστραλός μουσικός, δίνοντας στη δημοσιότητα και τη διεύθυνση όπου οι μουσικόφιλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη συναυλία.

Το φιλμ, με τη σκηνοθεσία του David Barnard, καταγράφει τη συναυλία των Nick Cave & The Bad Seeds στη Royal Arena της Δανίας, τον Οκτώβριο του 2017. Τότε που η μπάντα περιόδευε για το νέο άλμπουμ της Skeleton Tree, το οποίο κυκλοφόρησε στη σκιά του θανάτου ενός από τους γιους τού Κέιβ. To Distant Sky προβλήθηκε στους κινηματογράφους για μόνο μία νύχτα, το 2018 ενώ τον περασμένο Απρίλιο ο Κέιβ το διέθεσε για κατέβασμα μέσω της ιστοσελίδας του, αλλά ξανά με περιορισμό δύο ημερών. Τώρα, μετά από ασταμάτητες εκκλήσεις των απανταχού θαυμαστών του, αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν την προβολή του φιλμ στο YouTube.

Μαζί με το Distant Sky, ο Cave και οι Bad Seeds έδωσαν ένα λάιβ EP με τον ίδιο τίτλο και την παρουσίαση τεσσάρων κομματιών από τη συναυλία, των "Jubilee Street," "Distant Sky," "From Her to Eternity" και "The Mercy Seat."

Οι Nick Cave and the Bad Seeds κυκλοφόρησαν το τελευταίο άλμπουμ τους «Ghosteen» τον περασμένο Οκτώβριο.