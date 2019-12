Independent: Ο «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου στις 40 καλύτερες ταινίες της δεκαετίας

Την δική του λίστα με τις 40 καλύτερες ταινίες της δεκαετίας που φεύγει, δημοσίευσε ο Independent και ανάμεσα στις επιλογές των Βρετανών συντακτών είναι και ο «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου.

«Ο "Κυνόδοντας" είναι μια ζοφερή ιστορία απομόνωσης, αιμομιξίας, δολοφονίας γατιών και οδοντιατρικής "κάν' το μόνο σου". Όμως ο Γιώργος Λάνθιμος έχει μια κρυφή υπερ-δύναμη στο μανίκι του: Όσο περισσότερη αμηχανία προκαλεί με ένα φιλμ του, τόσο περισσότερο προσελκύεσαι να το δεις. Το έργο του γεννά περιέργεια. Θέλουμε να λύσουμε το μυστήριο αυτών των περίεργων κόσμων και των ψυχρών, αξεδιάλυτων χαρακτήρων τους. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις μας κάνει να επιστρέφουμε για περισσότερα» αναφέρει ο Independent που κατατάσσει την ταινία στην 35η θέση.

Το φιλμ του Έλληνα σκηνοθέτη, με μπάτζετ μόλις 200.000 ευρώ, ήταν υποψήφιο για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, στην 83η βραδιά των Όσκαρ, το 2011. Το σενάριο ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου 2 χρόνια, οι πρόβες κράτησαν 45 ημέρες και τα γυρίσματα έναν μήνα. Για το μοντάζ χρειάστηκαν 6 μήνες. Όταν γυρίστηκε η ταινία, η Μαίρη Τσώνη που υποδύθηκε την μικρή κόρη δεν ήταν επαγγελματίας ηθοποιός.

Η ταινία ακολουθεί μία οικογένεια με 3 ενήλικα παιδιά τους - 2 κόρες κι έναν γιο. Οι νέοι ζουν αιχμάλωτοι στο απομονωμένο σπίτι με τους γονείς τους να τους κρατούν μακριά από τον έξω κόσμο. Τα παιδιά αποκτούν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις από τους γονείς τους, μέσω μαγνητοφωνημένων μαθημάτων, και η επιβράβευση για την πρόοδό τους είναι κάποια ευτελή δώρα. Για κάποιες απαγορευμένες λέξεις, οι γονείς παραπληροφορούν τα παιδιά τους ότι έχουν άλλη σημασία από τις πραγματικές τους έννοιες. Παραδείγματος χάριν το τηλέφωνο είναι η «αλατιέρα», η θάλασσα είναι είδος «δερμάτινης πολυθρόνας», αυτοκινητόδρομος είναι ο «πολύ δυνατός αέρας», εκδρομή ένα «δομικό υλικό». Ο πατέρας, τους έχει πείσει πως ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι, μόνο αν πέσει ο αριστερός ή ο δεξιός κυνόδοντάς του και είναι σε θέση να οδηγήσει αυτοκίνητο όταν το πεσμένο δόντι φυτρώσει ξανά.

Αναλυτικά η λίστα με τις 40 καλύτερες ταινίες της δεκαετίας κατά τον Independent:

40. Once Upon a Time in Hollywood (2019)

39. The Master (2012)

38. Ο Ιρλανδός (The Irishman) (2019)

37. Inside Out (2015)

36. Shoplifters (2018)

35. Κυνόδοντας (Dogtooth) (2010)

34. The Edge of Seventeen (2016)

33. Σιωπηρό πάθος (A Quiet Passion) (2016)

32. Frances Ha (2012)

31. Η επιστροφή (The Revenant) (2015)

30. Μεγαλώνοντας (Boyhood) (2014)

29. Η διαδοχή (Hereditary) (2018)

28. Melancholia (2011)

27. Selma (2014)

26. Boy (2010)

25. Δουνκέρκη (Dunkirk) (2017)

24. Her (2013)

23. Να με φωνάζεις με τ' όνομά σου (Call Me by Your Name) (2017)

22. Anomalisa (2015)

21. The Social Network (2010)

20. Μαύρος Κύκνος (Black Swan) (2010)

19. Roma (2018)

18. Η πράξη του φόνου (The Act of Killing) (2012)

17. Stoker (2013)

16. Ο εγωιστής γίγαντας (The Selfish Giant) (2013)

15. Ο γιος του Σαούλ (Son of Saul) (2015)

14. Lady Bird (2017)

13. Ξενοδοχείο Grand Budapest (The Grand Budapest Hotel) (2014)

12. 12 χρόνια σκλάβος (12 Years a Slave) (2013)

11. Κάτω από το Δέρμα (Under the Skin) (2013)

10. 20th Century Women (2016)

9. Δεν ήσουν ποτέ εδώ (You Were Never Really Here) (2017)

8. Mad Max: Fury Road (2015)

7. Paddington 2 (2017)

6. American Honey (2016)

5. Inside Llewyn Davis (2013)

4. Αόρατη κλωστή (Phantom Thread) (2017)

3. Get Out (2017)

2. Carol (2015)

1. Moonlight (2016)