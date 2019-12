Πέθανε ο Τζέρι Χέρμαν, συνθέτης του μιούζικαλ "Hello, Dolly!"

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός Τζέρι Χέρμαν, ο οποίος, έγραψε υπέγραψε μιούζικαλ όπως το "Hello, Dolly!" και "Το κλουβί με τις τρελές".

Τον θάνατο του Χέρμαν, που ήταν φορέας του ιού HIV από το 1985, ανακοίνωσε η βαφτισιμιά του, Τζέιν Ντόριαν. Ο Τζέρι Χέρμαν, έχει βραβευτεί με δύο Τόνι για τα έργα "Hello, Dolly!" και "Το Κλουβί με τις Τρελές", με δύο Grammy για το "Mame" και το "Hello, Dolly!" ενώ έχει λάβει τιμητική διάκριση και από το Κέντρο Κένεντι. Η μουσική του Χέρμαν χαρακτηριζόταν από μία απλή αίσθηση της μελωδίας και οι στίχοι του από μία φυσική, μη επιτηδευμένη ποιότητα. Ο Χέρμαν πέθανε στο Μαϊάμι όπου ζούσε με τον σύντροφό του, Τέρι Μάρλερ.

Ο Χερμαν είχε γεννηθεί το 1931 στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο ίδιος είχε πει πως όταν η μητέρα του τον γέννησε και έβλεπε τη θεατρική σκηνή του Broadway από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σε παιδική ηλικία οι γονείς του τον πήγαν να δει το "Annie Get Your Gun" και ο ίδιος, σε συνέντευξη του το 1996, εξομολογήθηκε πως τότε του γεννήθηκε η επιθυμία να γράφει μουσική για μιούζικαλ. Όταν γύρισαν σπίτι έπαιξε πέντε από τα κομμάτια του Irving Berlin στο πιάνο. «Σκέφτηκα: "τι όμορφο δώρο έκανε αυτός ο άνθρωπος σε έναν άγνωστο. Θέλω να δώσω αυτό το δώρο σε άλλους ανθρώπους". Αυτή η βραδιά ήταν η μεγάλη μου έμπνευση».

Μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη όπου και ξεκίνησε να δουλεύει σε ένα τζαζ κλαμπ. Πρωτοεμφανίστηκε στο Broadway το 1960 και μόλις ένα χρόνο μετά ήταν υποψήφιος για βραβείο Τόνι. Το 1964 έκανε πρεμιέρα το "Hello, Dolly!", με πρωταγωνίστρια την Κάρολ Τσάνινγκ, η οποία πέθανε φέτος τον Ιανουάριο. Το "Hello, Dolly!", με 2.844 παραστάσεις, κατέκτησε το ρεκόρ της μακροβιότερης παράστασης στο Broadway και κέρδισε συνολικά δέκα βραβεία Τόνι. Ακολούθησε το "Mame" το 1966 με την Άντζελα Λάνσμπερι η οποία παρέδωσε το 2009 στον Χέρμαν το βραβείο Τόνι για το σύνολο του έργου του.

Το 1983 ανέβηκε "Το κλουβί με τις τρελές" που «έτρεξε» για 1.760 παραστάσεις και στο οποίο συμπεριλήφθηκε και το θρυλικό κομμάτι "I Am What I Am" που ερμηνεύτηκε και από την Γκλόρια Γκέινορ.

Με πληροφορίες από Guardian