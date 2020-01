Για πρώτη φορά transgender υπερήρωας σε ταινία της Marvel

Για πρώτη φορά, η Marvel Cinematic Universe θα αποκτήσει υπερήρωα transgender.

«Και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα, σε μια ταινία που γυρίζουμε τώρα», δήλωσε επί του θέματος, ο Kevin Fiege, επικεφαλής της Marvel Studios, κατά τη διάρκεια ενός ερωτηματολογίου με την Ακαδημία Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

Ερωτηθείς από έναν θαυμαστή των ταινιών, αν υπήρχαν σχέδια για περισσότερους χαρακτήρες LGBT στις ταινίες Marvel, και ειδικά για χαρακτήρες trans, ο Kevin είπε: «Ναι, απολύτως». Η είδηση έρχεται ενώ φέτος, στο Eternalals θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ομοφυλόφιλος χαρακτήρας σε φιλμ της Marvel.

H Sera που ίσως τελικά είναι η πρώτη transgender της Marvel

Η Marvel δήλωσε επίσης ότι θα παρουσιάσει τον πρώτο κωφό υπερήρωα της στο The Eternalals και τον πρώτο της αμερικανοασιάτη ηπερήρωα στο Legend of the Ten Rings. «Κοιτάζοντας την επιτυχία του Captain Marvel και του Black Panther, θέλουμε οι ταινίες να αντικατοπτρίζουν το κοινό και θέλουμε όλα τα μέλη του παγκόσμιου ακροατηρίου μας να εκπροσωπούνται στην οθόνη», δήλωσε ο Kevin Fiege.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Geeks WorldWide είχε αρχικά μεταδώσει ότι η Marvel αναζητούσε μια trans γυναίκα, για φιλμ που θα κινηματογραφηθεί το 2020. Κατά την ίδια φημολογία, ο μόνος υπάρχων trans ηπερήρωας στα Marvel Comics είναι η Sera, μέλος μιας ομάδας αγγέλων που ξεχώρισε καθώς ενώ όλοι είναι άντρες, αυτή προχώρησε με γυναικεία ταυτότητα.