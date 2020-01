To φεστιβάλ Coachella Valley Music and Arts Festival 2020 ανακοίνωσε όλο το lineup της χρονιάς και οι Rage Against the Machine, ο Frank Ocean και ο ράπερ Travis Scott είναι τα τρία μεγάλα ονόματα των headliners του μουσικού τριημέρου.

Το Coachella 2020 θα διεξαχθεί στο Empire Polo Club στο Indio της Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια δύο Σαββατοκύριακων: Απρίλιος 10-12 και 17-19.

To φεστιβάλ φέτος εξασφάλισε πολλά ακόμη ονόματα καθώς συμμετέχουν οι Thom Yorke, Lana Del Rey, Lil Uzi Vert, FKA twigs, DaBaby, Run the Jewels, Megan Thee Stallion, Lil Nas X, City Girls, King Gizzard & the Lizard Wizard, Charli XCX, 21 Savage, Disclosure, Big Sean, Carly Rae Jepsen, Yaeji, Snail Mail, Swae Lee, Noname, Caribou (and Daphni), DJ Koze, Calvin Harris, Denzel Curry, Danny Elfman, Cuco, 100 gecs, και Fatboy Slim.

Το 2019 τα τρία μεγάλα ονόματα ήταν οι Ariana Grande, Childish Gambino, και Tame Impala ενώ εκτιμάται πως περίπου 500.000 φανς έδωσαν το παρών στις συναυλίες. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ για το 2020 είναι ήδη sold out όπως ανακοίνωσε η διοργάνωση. Η προπώληση για τις άλλες μέρες ξεκινά τη Δευτέρα και αναμένεται να χρειαστούν λίγες ώρες για να εξαντληθούν και αυτά τα εισιτήρια.